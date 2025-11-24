"אופטימי שמישהו יבוא וייתן לי הזדמנות לחיים"

עוזר מאמן אליצור אשקלון והמנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אדיר אמר, נזקק בדחיפות לתרומת כליה לאור התמודדותו עם מציאות רפואית קשה. המועדון יצא בקריאה לציבור לנסות ולהציל את חייו, והוא עצמו שיתף פוסט מטלטל. אמר עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לשתף עוד על מצבו ולהגדיל את המודעות לתרומה שהוא צריך.

מה שלומך, איך אתה מרגיש?

“ימים קשים ומורכבים, אבל נעבור את זה”.

תספר לנו קצת על עצמך, מה אתה עושה ביום יום?

“אני מאמן כדורסל כבר שנים, הייתי עוזר מאמן ב-15 השנים האחרונות באיגוד הכדורסל בכל הנבחרות, העתודה הנערים, הכל”.

תספר לנו איך הגעת למצב הרפואי הזה?

“אני נולדתי עם מחלה גנטית ותמיד ידעתי שאצטרך השתלה, ולאחרונה הייתה התדרדרות שלא טבעית לגיל שלי. הזמן שלי הלך ואזל ולכן נאלצתי לפרסם את זה ולמצוא תורם חיצוני בקהל הרחב. זה משהו קשה שאני לא נהנה לעשות אותו”.

זה תלוי גם בסוג, איזה התאמות אתה צריך?

“זה צריך להיות מישהו מעל גיל 27 או נשים שסיימו ללדת, ברגע שעונים על השאלות העמותה בודקת את כל העניין ואומרת אם יש התאמה. יש לינק לגבי תרומה אליי, נכנסים ללינק ועונים על מספר שאלות ומשם זה מוביל אותך”.

כמה זה דחוף לבצע את ההשתלה?

“זה לא דחוף ברמה של להגיע לדיאליזה, לכליות לא נשאר עוד הרבה זמן, זה עניין של כמה חודשים עד שאצטרך לעבור טיפולים מצילי חיים”.

אתה ממשיך לעבוד כרגיל?

“כרגע כן, יש תסמינים של המחלה, אבל בגלל שאני בחור צעיר יותר קל לי לתפקד בינתיים”.

כמה קשה היה לך שישבת לכתוב את זה?

“האמת שאני עם יד על הכפתור לשלוח את הפוסט כבר שבוע. כשאתה עם הגב אל הקיר אתה מבין שאין ברירה ואתה עושה מה שצריך, זה היה המוצא האחרון שלי. ימים לא פשוטים עד שפרסמתי. עשיתי את זה כדי למנוע את ההתדרדרות, אם המצב ימשיך ככה בסוף החיים שלי יהיו תלויים במכונה”.

כמה אתה חושש מהדבר הזה?

“אני חושש אבל אני מנסה להיות אופטימי וחזק, אני מנסה לראות את האור בקצה שמישהו יבוא וייתן לי את ההזדמנות לחיים. אני מנסה להיות אופטימי, כי ידעתי שמתישהו היום הזה יגיע”.

קיבלת כבר תגובות לפוסט?

“המון תגובות טובות ותמיכה, גם נרשמו לא מעט אנשים שרוצים להיבדק. אני רק מחכה לעדכונים ולראות לאן זה מתפתח. אפשר לתרום בלינק של עמותת מתנת חיים שפרסמתי בפוסט שלי, שם אפשר לתרום”.

לבדיקת התאמה לחצו.