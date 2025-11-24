"מי שיתאמן באקדמיה יחווה משהו כמו בבארסה"

הפועל ראשון לציון מינתה לתפקיד המנכ”ל את אבי לוי, שהיה בעברו במשך שנים רבות סמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל, כאשר מדובר בצעד משמעותי למועדון. ראש עיריית ראשל”צ, רז קינסטליך, עלה לדבר על המינוי בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’, וגם על האקדמיה שהכתומים יקימו בשיתוף העירייה ובעלות של כ-40 מיליון שקלים.

בוא תספר לנו על האקדמיה, חזון לו”ז ומה הביא אותך להקמה של זה?

“ראשל”צ תהיה עוד מעט העיר השלישית בגודלה בישראל, העיר גדלה וזה לא משהו על הנייר, אלא תוכניות שקורות. זה לא סוד שראשון לציון עיר שמעודדת ספורט, אין ענף שלא קיים בה מהכדוריד עד הבדמינטון. אני אומר למי שהיה הבעלים של קבוצת הכדורגל שאני מאמין שאת השורשים צריך להשקות בגיל הצעיר, ולא תמיד לקנות לקבוצה הבוגרת. אני מאמין שכשיש לך אקדמיה הדרך שלך למעלה תהיה הרבה יותר נכונה וקלה”.

מה זה אומר אקדמיה בעיניך?

“מבחינתי זה כמו בחו”ל, עם לינה וחדר אוכל, עם מאמנים שמאמינים גם פיזיולוגיה ואת שאר הדברים. צריך לדעת לספורטאי עצמו את כל מה שהוא צריך. היא תקום בדופן המזרחי של האצטדיון, ויהיה בית ספר שיקלוט את כל השחקנים האלו ויתחשב בהם בשעות לימודים. בסוף הבחור שיתאמן באקדמיה יחווה משהו בדיוק כמו בברצלונה ובמקומות אחרים בעולם”.

לה מאסיה (רויטרס)

תן לנו לוח זמנים.

“אני מאמין שעוד שנתיים אנחנו נחנוך את המרכז הזה. אנחנו משקיעים מיליונים בהרבה מרכזים, אנחנו מחכים לראות אם יוקם אצטדיון לאומי בעיר, אם לא יהיה אז נשפץ את הקיים”.

מישהו מדבר איתך על זה?

“אני מדבר עם שינו ועם שר הספורט, אבל זה תלוי בהרבה גופים, זה לא הולך להיות תהליך קל. אם יהיה לתהליך אופק קיומי אז נלך איתו”.

מה עם הארנה שאתם מקימים?

“אנחנו מקימים ארנה של 12 אלף מקומות, אנחנו מזמינים את עופר ינאי להצטרף ולהיות חלק, העלאנו אותה ל-12 אלף מושבים, והיא בשלבי תכנון מתקדמים”.

ראשון לציון מדורגת גבוה בליגה הלאומית, אתה תבוא ותקדם אותה?

“השנה יש את הסיכוי הטוב ביותר לעלות, מבחינת מאמן וחומר שחקנים”.

שחקני הפועל ראשון לציון (שחר גרוס)

אתה מרוצה מאלי סניור שהבאת אותו להיות יו”ר?

“מרוצה מאוד מאוד, הוא בא לעבוד ולעשות שינוי. האני מאמין שלו דומה לשלי, שצריך להשקיע בנערים ובלמטה”.

כעירייה כמה אתם משקיעים בספורט בשנה?

“סך הכל כ-16 מיליון שקלים”.

שאלה אישית רז, אוטוטו בחירות, האם תרוץ לפוליטיקה הארצית?

“לא, לא, לא, אניח אוהב את ראשון לציון, זאת המשפחה שלי. אני נשאר בראשון לציון ולא עוזב אותה בשורה התחתונה”.

לא תרצה להשפיע במדינה בתקופה כזו?

”יש דברים שהשתיקה יפה להם”.