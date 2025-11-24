יום שני, 24.11.2025 שעה 17:40
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2012-1612הפועל ראשל"צ3
2018-2012הפועל כפר שלם4
1917-2212מ.ס כפר קאסם5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
1615-1712מ.ס קריית ים8
1622-2112עירוני מודיעין9
1525-2412מכבי יפו10
1318-1812הפועל חדרה11
1315-1412הפועל עכו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
925-1112הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

"מי שיתאמן באקדמיה יחווה משהו כמו בבארסה"

ראש עיריית ראשל"צ, קינסטליך, ב"שיחת היום": "כשיש לך אקדמיה, הדרך שלך למעלה יותר נכונה. מקימים אולם של 12 אלף מקומות, מזמין את ינאי להצטרף"

|
רז קינסטליך (איציק בלניצקי)
רז קינסטליך (איציק בלניצקי)

הפועל ראשון לציון מינתה לתפקיד המנכ”ל את אבי לוי, שהיה בעברו במשך שנים רבות סמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל, כאשר מדובר בצעד משמעותי למועדון. ראש עיריית ראשל”צ, רז קינסטליך, עלה לדבר על המינוי בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’, וגם על האקדמיה שהכתומים יקימו בשיתוף העירייה ובעלות של כ-40 מיליון שקלים.

בוא תספר לנו על האקדמיה, חזון לו”ז ומה הביא אותך להקמה של זה?
“ראשל”צ תהיה עוד מעט העיר השלישית בגודלה בישראל, העיר גדלה וזה לא משהו על הנייר, אלא תוכניות שקורות. זה לא סוד שראשון לציון עיר שמעודדת ספורט, אין ענף שלא קיים בה מהכדוריד עד הבדמינטון. אני אומר למי שהיה הבעלים של קבוצת הכדורגל שאני מאמין שאת השורשים צריך להשקות בגיל הצעיר, ולא תמיד לקנות לקבוצה הבוגרת. אני מאמין שכשיש לך אקדמיה הדרך שלך למעלה תהיה הרבה יותר נכונה וקלה”.

מה זה אומר אקדמיה בעיניך?
“מבחינתי זה כמו בחו”ל, עם לינה וחדר אוכל, עם מאמנים שמאמינים גם פיזיולוגיה ואת שאר הדברים. צריך לדעת לספורטאי עצמו את כל מה שהוא צריך. היא תקום בדופן המזרחי של האצטדיון, ויהיה בית ספר שיקלוט את כל השחקנים האלו ויתחשב בהם בשעות לימודים. בסוף הבחור שיתאמן באקדמיה יחווה משהו בדיוק כמו בברצלונה ובמקומות אחרים בעולם”.

לה מאסיה (רויטרס)לה מאסיה (רויטרס)

תן לנו לוח זמנים.
“אני מאמין שעוד שנתיים אנחנו נחנוך את המרכז הזה. אנחנו משקיעים מיליונים בהרבה מרכזים, אנחנו מחכים לראות אם יוקם אצטדיון לאומי בעיר, אם לא יהיה אז נשפץ את הקיים”. 

מישהו מדבר איתך על זה?
“אני מדבר עם שינו ועם שר הספורט, אבל זה תלוי בהרבה גופים, זה לא הולך להיות תהליך קל. אם יהיה לתהליך אופק קיומי אז נלך איתו”.

מה עם הארנה שאתם מקימים?
“אנחנו מקימים ארנה של 12 אלף מקומות, אנחנו מזמינים את עופר ינאי להצטרף ולהיות חלק, העלאנו אותה ל-12 אלף מושבים, והיא בשלבי תכנון מתקדמים”.

ראשון לציון מדורגת גבוה בליגה הלאומית, אתה תבוא ותקדם אותה?
“השנה יש את הסיכוי הטוב ביותר לעלות, מבחינת מאמן וחומר שחקנים”.

שחקני הפועל ראשון לציון (שחר גרוס)שחקני הפועל ראשון לציון (שחר גרוס)

אתה מרוצה מאלי סניור שהבאת אותו להיות יו”ר?
“מרוצה מאוד מאוד, הוא בא לעבוד ולעשות שינוי. האני מאמין שלו דומה לשלי, שצריך להשקיע בנערים ובלמטה”.

כעירייה כמה אתם משקיעים בספורט בשנה?
“סך הכל כ-16 מיליון שקלים”.

שאלה אישית רז, אוטוטו בחירות, האם תרוץ לפוליטיקה הארצית?
“לא, לא, לא, אניח אוהב את ראשון לציון, זאת המשפחה שלי. אני נשאר בראשון לציון ולא עוזב אותה בשורה התחתונה”.

https://omny.fm/shows/onesport/24-11/embed?style=cover

לא תרצה להשפיע במדינה בתקופה כזו?
”יש דברים שהשתיקה יפה להם”.

