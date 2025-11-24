קרופורד סובל מחתך בלבד ויחזור לאחר הפגרה

מכבי רמת גן הפסידה אמש (ראשון) בפיס ארנה להפועל ירושלים, 88:69. זהו הפסדה החמישי של רמת גן בשבעת המשחקים האחרונים, בקבוצה לא מרוצים מהמצב וצפויים שינויים בסגל הקבוצה.

האירוע המדובר ביותר במשחק התרחש לקראת סיומו, כאשר דרו קרופורד פרץ לכיוון הסל של ירושלים ונדחף בעוצמה על ידי אנתוני לאמב, שהורחק לאחר המעשה.

קרופורד נחתך ונזקק לשמונה תפרים במצח, אך לא נגרם נזק נוסף והשחקן יחזור לאימונים לאחר יומיים של מנוחה, אותם יקבלו השחקנים לפני החזרה לאימונים.

השחקן יעמוד כמובן לרשותו של שמוליק ברנר לאחר החזרה מפגרת הנבחרות, כאשר המשחק הבא של הרמת גנים יהיה ב-8.12, מול עירוני נס ציונה, באולם זיסמן.