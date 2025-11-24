יום שני, 24.11.2025 שעה 12:37
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

קרופורד סובל מחתך בלבד ויחזור לאחר הפגרה

שחקן מכבי רמת גן נדחף על ידי לאמב ברבע האחרון בהפסד 88:69 להפועל ירושלים, ונזקק לתפרים במצח. למרות הפציעה, השחקן ישוב להתאמן בימים הקרובים

דרו קרופורד (רועי כפיר)
דרו קרופורד (רועי כפיר)

מכבי רמת גן הפסידה אמש (ראשון) בפיס ארנה להפועל ירושלים, 88:69. זהו הפסדה החמישי של רמת גן בשבעת המשחקים האחרונים, בקבוצה לא מרוצים מהמצב וצפויים שינויים בסגל הקבוצה. 

האירוע המדובר ביותר במשחק התרחש לקראת סיומו, כאשר דרו קרופורד פרץ לכיוון הסל של ירושלים ונדחף בעוצמה על ידי אנתוני לאמב, שהורחק לאחר המעשה.

קרופורד נחתך ונזקק לשמונה תפרים במצח, אך לא נגרם נזק נוסף והשחקן יחזור לאימונים לאחר יומיים של מנוחה, אותם יקבלו השחקנים לפני החזרה לאימונים.

השחקן יעמוד כמובן לרשותו של שמוליק ברנר לאחר החזרה מפגרת הנבחרות, כאשר המשחק הבא של הרמת גנים יהיה ב-8.12, מול עירוני נס ציונה, באולם זיסמן.

