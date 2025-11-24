יום שני, 24.11.2025 שעה 12:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ב"ש תשחק מול אשדוד, שחקני הנבחרת יתאמנו

האדומים מגבירים את ההכנות למפגש בשבת מול הפועל חיפה. אליאל פרץ, דן ביטון והיתר יחזרו להתאמן. כל הזרים נחתו פרט לג'וזף סאבובו ולקינגס קאנגווה

|
שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל באר שבע (ראובן שוורץ)

הפועל באר שבע תתחיל היום להרים קצב בהכנות המקצועיות לקראת המשחק הקרוב בשבת בצהריים נגד הפועל חיפה, כשתארח את מ.ס אשדוד למשחק אימון. כזכור, שתי הקבוצות סיימו ב-2:2 דרמטי לפני הפגרה וכעת כל אחת תנסה להסיר את החלודה שלה. בשבוע שעבר חניכיו של רן קוז'וק ניצחו 3:4 את מוליכת ליגה א', מכבי קריית גת, ומקווים לנצח הפעם את אשדוד. 

נכון לרגע זה, כל הזרים נחתו בישראל, פרט לשני הזמבים, ג’וזף סאבובו בנדה וקינגס קאנגווה. הקשר נעדר משני משחקיה האחרונים של נבחרת זמביה בטענה לפציעה שמלווה אותו כבר תקופה, אך אינה צפויה למנוע ממנו לשחק. במקביל, סאבובו כן לקח חלק בשני המשחקים, פעם אחת פתח בהרכב, פעם אחת עלה מהספסל, ואף מצא את הרשת.

כפי שפורסם אתמול, קאנגווה ביקש לשוב מוקדם כדי לבקר את משפחתו, אך ההתאחדות הזמבית סירבה לממן את כרטיס הטיסה. בסופו של דבר הנהלת באר שבע שילמה על הכרטיס. זו ממש לא הפעם הראשונה שענייני הטיסות גורמים כאב ראש, אחרי שבמקרים קודמים נשלח השחקן למסלולים ארוכים ומפותלים רק כדי לחסוך בעלויות.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

6 שחקני הנבחרת, גיא מזרחי, אליאל פרץ, דן ביטון, אור בלוריאן, אמיר גאנח וניב אליאסי, יחזרו היום לאימונים. מתן בלטקסה יחזור גם כן להתאמן, אבל לא יהיה כשיר למשחק בשבת.

