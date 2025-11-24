יום שלישי, 25.11.2025 שעה 08:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"הגדול ביותר אי פעם": ליאו מסי עשה היסטוריה

לא נגמר: כוכב מיאמי שבר שיא עם מעורבות ב-12 שערים בפלייאוף ה-MLS אחרי ה-0:4 על סינסינטי. הוא כבש ובישל 20 פעמים ב-7 משחקים, ועלה לגמר מס' 45

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

אינטר מיאמי של ליאו מסי ממשיכה לחלום בגדול, והפעם עשתה זאת בסטייל עם 0:4 מוחץ על סינסינטי בדרך לגמר המזרח ב-MLS. הקפטן הארגנטינאי שוב היה בכל מקום והזכיר למה הוא נחשב לדעת רבים לשחקן הגדול בהיסטוריה עם הצגה של שער ושלושה בישולים – כל אחד בצבע – וזה בגיל 38. במהלך המשחק מסי עשה היסטוריה ובטוויטר הרשמי של ה-MLS העלו אמוג’י של עז, שמשמעותו "הגדול בהיסטוריה".

מסי פתח את הערב עם שער נפלא, אבל זה היה רק החימום: בהמשך הוא חילק שלושה בישולים מבריקים למטאו סילבטי וטדאו איינדה, האריך את הקריירה של סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה במשחק אחד לפחות והתקרב מרחק שני ניצחונות מאליפות היסטורית. לצד כל זה, מספר 10 שבר שיא נוסף: הוא הגיע למעורבות ב-12 שערים בפלייאוף - הכי הרבה בתולדות ה-MLS.

בכלל, מסי בכושר מטורף גם בסטנדרטים שהוא הרגיל אותנו אליהם לאורך הקריירה. הוא כובש או מבשל כבר שבעה משחקים רצופים ובעצם יש לו בפרק הזמן הזה לא פחות מ-11 שערים ותשעה בישולים – מעורבות ב-20 שערים בשבעה משחקים.

איזה לילה: שער ו3 בישולים למסי בפלייאוף
ליאו מסי (IMAGO)ליאו מסי (IMAGO)

אבל מעבר לניצחון, הערב הזה סימן עוד אבן דרך בקריירה האדירה של מסי - זו הייתה העלייה שלו לגמר מספר 45 בקריירה. שלישי במדי אינטר מיאמי. מאז שהגיע לפלורידה, מסי כבר זכה בגביע הליגות ב-2023, הגיע לגמר שוב ב-2025, וכעת ינסה להוביל את מיאמי לאליפות ראשונה אי פעם.

זו כמובן רק טיפה בים עבור מי שנחשב לאחד הזוכים הגדולים בהיסטוריה: עם ברצלונה שיחק 31 גמרים וזכה בליגת האלופות ארבע פעמים, כולל גמרים בלתי נשכחים מול מנצ’סטר יונייטד (2009, 2011) ויובנטוס (2015). במדי פ.ס.ז' הוסיף את הסופרקאפ הצרפתי ב-2022. כאמור, מדובר רק על תארים של גמרים, זה בנוסף לאליפויות וכו’.

במדי ארגנטינה? רשימה שאפשר למסגר: 10 גמרים, זכייה בכל תואר אפשרי - קופה אמריקה 2021, הפינליסימה 2022, מונדיאל 2022, קופה אמריקה 2024, וגם הישגים מוקדמים יותר כמו אליפות העולם עד גיל 20 ומדליית הזהב האולימפית. בדרך היו גם משברים כואבים – הפסד בגמר המונדיאל 2014 ופספוסים בקופה אמריקה 2007, 2015 ו-2016 – אבל מסי, כמו מסי, הפך כל כאב לדלק.

כעת, כשהוא בן 38, מסי סחב את מיאמי לעוד גמר, לעוד הזדמנות לכתוב היסטוריה. עם היכולת הנוכחית שלו, קשה למצוא מי שיכול לעצור אותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */