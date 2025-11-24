"הגדול ביותר אי פעם": ליאו מסי עשה היסטוריה

אינטר מיאמי של ליאו מסי ממשיכה לחלום בגדול, והפעם עשתה זאת בסטייל עם 0:4 מוחץ על סינסינטי בדרך לגמר המזרח ב-MLS. הקפטן הארגנטינאי שוב היה בכל מקום והזכיר למה הוא נחשב לדעת רבים לשחקן הגדול בהיסטוריה עם הצגה של שער ושלושה בישולים – כל אחד בצבע – וזה בגיל 38. במהלך המשחק מסי עשה היסטוריה ובטוויטר הרשמי של ה-MLS העלו אמוג’י של עז, שמשמעותו "הגדול בהיסטוריה".

מסי פתח את הערב עם שער נפלא, אבל זה היה רק החימום: בהמשך הוא חילק שלושה בישולים מבריקים למטאו סילבטי וטדאו איינדה, האריך את הקריירה של סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה במשחק אחד לפחות והתקרב מרחק שני ניצחונות מאליפות היסטורית. לצד כל זה, מספר 10 שבר שיא נוסף: הוא הגיע למעורבות ב-12 שערים בפלייאוף - הכי הרבה בתולדות ה-MLS.

בכלל, מסי בכושר מטורף גם בסטנדרטים שהוא הרגיל אותנו אליהם לאורך הקריירה. הוא כובש או מבשל כבר שבעה משחקים רצופים ובעצם יש לו בפרק הזמן הזה לא פחות מ-11 שערים ותשעה בישולים – מעורבות ב-20 שערים בשבעה משחקים.

איזה לילה: שער ו3 בישולים למסי בפלייאוף

ליאו מסי (IMAGO)

אבל מעבר לניצחון, הערב הזה סימן עוד אבן דרך בקריירה האדירה של מסי - זו הייתה העלייה שלו לגמר מספר 45 בקריירה. שלישי במדי אינטר מיאמי. מאז שהגיע לפלורידה, מסי כבר זכה בגביע הליגות ב-2023, הגיע לגמר שוב ב-2025, וכעת ינסה להוביל את מיאמי לאליפות ראשונה אי פעם.

זו כמובן רק טיפה בים עבור מי שנחשב לאחד הזוכים הגדולים בהיסטוריה: עם ברצלונה שיחק 31 גמרים וזכה בליגת האלופות ארבע פעמים, כולל גמרים בלתי נשכחים מול מנצ’סטר יונייטד (2009, 2011) ויובנטוס (2015). במדי פ.ס.ז' הוסיף את הסופרקאפ הצרפתי ב-2022. כאמור, מדובר רק על תארים של גמרים, זה בנוסף לאליפויות וכו’.

במדי ארגנטינה? רשימה שאפשר למסגר: 10 גמרים, זכייה בכל תואר אפשרי - קופה אמריקה 2021, הפינליסימה 2022, מונדיאל 2022, קופה אמריקה 2024, וגם הישגים מוקדמים יותר כמו אליפות העולם עד גיל 20 ומדליית הזהב האולימפית. בדרך היו גם משברים כואבים – הפסד בגמר המונדיאל 2014 ופספוסים בקופה אמריקה 2007, 2015 ו-2016 – אבל מסי, כמו מסי, הפך כל כאב לדלק.

כעת, כשהוא בן 38, מסי סחב את מיאמי לעוד גמר, לעוד הזדמנות לכתוב היסטוריה. עם היכולת הנוכחית שלו, קשה למצוא מי שיכול לעצור אותו.