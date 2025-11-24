"החזרנו את הכבוד שלנו שדי נרמס לאחרונה"

מכבי תל אביב הביסה אמש (ראשון) 75:102 את הפועל חולון במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל בערב שבו שיחקה הקבוצה היטב בשני צידי המגרש. על רק מחאות האוהדים ומעמדו המעורער של עודד קטש, הצהובים ידעו שאסור להם להפסיד שוב לאחר שנוצחו בדרבי וספגו כבר תשעה הפסדים ב-12 מחזורים ביורוליג.

לראשונה העונה חניכיו של קטש הציגו משחק עקבי ובמכבי ת"א החמיאו לשחקנים על המאמץ בהגנה, בריבאונד, בהתקפה ובשורה התחתונה לכל מי שנלחם ושיחק "כדי להחזיר את הכבוד שדי נרמס לאחרונה".

במועדון אמרו גם: "הייתה הגנה טובה מאוד". ואכן, ההגנה שהייתה בעוכריה של מכבי ת"א עד כה העונה, הגיעה ובגדול, חולון נעצרה על 31 נקודות במחצית והצהובים גם הצליחו הפעם לסיים את המשחק. מלבד ההגנה, במועדון הודו: "הניצחון חשוב מוראלית, אבל מעבר לכך יש לנו עוד הרבה עבודה כדי להרים את עצמנו. אך אחד כאן לא יוצא מגדרו מהניצחון הזה".

הלוני טונס: מכבי ת"א התפוצצה על חולון

מכבי ת"א הצליחה הפעם להרשים בערב שבו לוני ווקר הראה כמה כישרון יש בו עם 31 נקודות, 5 ריבאונדים ו-6 חטיפות עם רפרטואר מרשים במיוחד. בסביבת הקבוצה כמובן שהתמוגגו מהמשחק של שחקן הכנף, אבל גם היו מודאגים מכך שג'ף דאוטין ג'וניור עזב את ההיכל כשהוא נראה כאוב אחרי ששיחק רק 9 דקות.

הניצחון הגיע לאחר הפסד כואב במיוחד לווירטוס בולוניה ביום שישי, מה שהביא את אנשי המועדון להודות כי הניצחון על חולוניה "קצת הרים אותנו ממה שקרה בשישי, אבל זה עדין יושב בראש".

במועדון כבר לוטשים עיניים ליום רביעי מול מילאנו במה שאמור להיות משחק הבית האחרון בבלגרד אם הכל יילך כשורה. פגישת היורוליג צפויה להיערך בהמשך השבוע כאשר אתמול ביקר בארץ יו"ר ארגון מאמני היורוליג, גוראן סאסיץ', לאחר שבשבוע שעבר ביקרו בארץ מנכ"ל היורוליג, פאוליוס מוטיונאס, ומנכ"ל היורוקאפ וראש אגף המבצעים של המפעל הבכיר ביבשת, דייגו גיאן.

קטש אמר לאחר המשחק: "אני אוהב את הדרך ששיחקנו. מתחילת המשחק, הדרך שבה שמרנו והוצאנו לפועל את תוכנית המשחק, הכרענו את המשחק מהמחצית הראשונה. הרבה שחקנים תרמו והיו מרוכזים. אין הרבה פעמים שתוכנית משחק עובדת ככה, אז אני שמח.

קטש: ״לא שלחתי לווקר שום מסר״

"אני לא מתעסק בספקולציות ועניינים. אני מרגיש את הרחשים. גם את המשחק הזה, אני מנסה לעשות את העבודה שלי בצד הטוב ביותר. לא מכיר דרך אחרת לעשות את זה. לא תמיד אפשר להסביר. בהרבה מאוד משחקים, יש לנו דקות טובות, ופחות טובות. הפעם זה היה מהרגע הראשון. זה סימן לקבוצה שמתגבשת. צריכים להיות יותר עקביים, יש הרבה נסיבות מקלות שאפשר להיאחז בהן - לוח משחקים מטורף ועייפות".

המאמן הוסיף: “לא שלחתי לווקר מסר. אני לא מסכים עם העניין הזה. אני מאוד אוהב ומעריך את לוני, גם כשחקן וגם כבן אדם. יש לי מערכת יחסים טובה איתו. יש קבוצת כדורסל שלמה לנהל. הוא שחקן משמעותי, לא שלחתי לו מסר, לא היה דבר אישי. הוא החסיר שבוע של אימונים לפני בולוניה, זה מה שהיה, ואין מסר. אני שמח בשבילו, שהוא עלה כמו שהוא היה. הוא היה שם בשבילנו, לקח הרבה תשומת לב, אני שמח עבורו.

“אהבתי את תחושת המוכנות לשחק. היה אפשר להרגיש את זה מהרגע הראשון. הגנה זה משהו חשוב, זה לא מתבטא רק בתוצאה. הגנתית יש לנו חולשות מובנות במה שיש לנו. צריכים למצוא דרך, זה משהו שנפתור רק על ידי זמן ואימונים. צריכים לכסות על החסרונות שלנו דרך אימונים. המשבר עם הקהל הוא לא משהו נעים. אני רוצה לקוות שהסיטואציה תיפתר לטובת כולם. כולם רוצים טוב, כולם אוהבים את המועדון ואת מכבי. חושבים אחרת אולי".

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

ג'ימי קלארק הוסיף: "זה הרגיש טוב. באנו לכאן וכולם שיחקו ביחד עם אנרגיות, זה היה ניצחון קבוצתי טוב. רצינו לתת הצהרה אחרי הפסד ביורוליג, התאחדנו והיינו בפוקוס, הקשבנו למאמנים עם תוכנית המשחק. אנחנו צריכים להיות יותר טובים באימונים בהגנה. זה הכל מאמץ, אם נעשה את מה שאנחנו צריכים לעשות, הכל יהיה במקומו. הייתה לנו בעיה של תקשורת במשחק הקודם, בכל הנוגע להגנה".