"אבדיה לא פחות טוב מאף שחקן ב-NBA העונה"

אוקלהומה הגיעה מוכנה לעצור את דני אבדיה. אחרי המשחק הקודם שבו הפורוורד הישראלי הוביל מהפך אדיר מפיגור 22 והעניק לפורטלנד ניצחון בלתי צפוי, האלופה הגיבה הלילה (בין ראשון לשני) עם הצהרה משלה: 95:122 קליל על הטרייל בלייזרס, כשאבדיה נבלם ל-11 נקודות בלבד ב-4 מ-16 מהשדה במשחקו הכי חלש העונה.

מאמן הת'אנדר, מארק דייגנולט, שיבח את האופן שבו קבוצתו ביצעה את התוכנית: "יישמנו מצוין את מה שהתכוננו נגד אבדיה. במשחק הקודם הוא לקח 16 זריקות עונשין, היום מנענו ממנו להגיע לשם (2 מ־3 בלבד מהקו), ודרשנו שהוא יילחם על כל נקודה. הוא בעונה אדירה ופגע בנו מאוד בפורטלנד".

עוד לפני ההתמודדות דייגנולט כבר החמיא ליכולותיו של הישראלי: "אבדיה לא פחות טוב מאף שחקן בליגה העונה. הוא חודר מצוין, יודע להגיע לכל נקודה במגרש, מצטיין בהשגת עבירות ובעל אינסטינקטים יוצאי דופן. זה אתגר רציני לשמור עליו, ובמשחק בפורטלנד ממש לא עשינו את זה כמו שצריך".

דני אבדיה (רויטרס)

בארה”ב ניתחו את ההופעה של הישראלי: “דני אבדיה פתח את הערב בצורה אגרסיבית, כשהחדירות שלו לסל גרמו ללוגואנס דורט לספוג שתי עבירות מהירות, אבל אוקלהומה הצליחה להתאים את עצמה ולעצור אותו במשך רוב שלבי המשחק. אבדיה החטיא את שבע הזריקות הראשונות שלו משלוש, וסיים את המחצית הראשונה עם 2 מ־13 מהשדה בלבד”.

“הוא סיים עם 11 נקודות, שיא שלילי לעונה, ומסר אסיסט אחד בלבד. עם כל כך הרבה שחקני מפתח שחסרים ברוטציה, לפורטלנד פשוט אין מספיק כלים התקפיים כדי לפצות כשאבדיה מתקשה, והוא התקשה ונאבק במשחק הזה”, הוסיפו בתקשורת האמריקאית.

הניצחון העלה את אוקלהומה למאזן 1:17, והפך אותה לקבוצה העשירית אי פעם שפותחת עונה עם לפחות 17 ניצחונות ב־18 משחקים. בנוסף, הת'אנדר מתגאים ביחס סלים הגבוה ביותר מבין כל הקבוצות שהגיעו להישג הזה, פלוס 305, ממוצע מדהים של 16.9 נקודות למשחק.