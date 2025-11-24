יום שני, 24.11.2025 שעה 14:06
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%1586-167314דטרויט פיסטונס
67%1735-178915קליבלנד קאבלירס
64%1635-169614טורונטו ראפטורס
64%1666-172314מיאמי היט
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1475-154713ניו יורק ניקס
62%1575-158013שיקגו בולס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
40%1789-172115מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
15%1585-143513ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1498-163213דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
60%1717-178315פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
38%1601-158513יוטה ג'אז
36%1712-168114פורטלנד בלייזרס
33%1759-167615ממפיס גריזליס
27%1722-163015דאלאס מאבריקס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
14%1702-150414ניו אורלינס פליקנס

"אבדיה לא פחות טוב מאף שחקן ב-NBA העונה"

מאמן אוקלהומה מארק דייגנולט החמיא לישראלי: "התכוננו אליו, דרשנו שיילחם על כל נק'. פגע בנו מאוד במשחק הקודם". בתקשורת בארה"ב הסבירו מה לא עבד

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אוקלהומה הגיעה מוכנה לעצור את דני אבדיה. אחרי המשחק הקודם שבו הפורוורד הישראלי הוביל מהפך אדיר מפיגור 22 והעניק לפורטלנד ניצחון בלתי צפוי, האלופה הגיבה הלילה (בין ראשון לשני) עם הצהרה משלה: 95:122 קליל על הטרייל בלייזרס, כשאבדיה נבלם ל-11 נקודות בלבד ב-4 מ-16 מהשדה במשחקו הכי חלש העונה.

מאמן הת'אנדר, מארק דייגנולט, שיבח את האופן שבו קבוצתו ביצעה את התוכנית: "יישמנו מצוין את מה שהתכוננו נגד אבדיה. במשחק הקודם הוא לקח 16 זריקות עונשין, היום מנענו ממנו להגיע לשם (2 מ־3 בלבד מהקו), ודרשנו שהוא יילחם על כל נקודה. הוא בעונה אדירה ופגע בנו מאוד בפורטלנד".

עוד לפני ההתמודדות דייגנולט כבר החמיא ליכולותיו של הישראלי: "אבדיה לא פחות טוב מאף שחקן בליגה העונה. הוא חודר מצוין, יודע להגיע לכל נקודה במגרש, מצטיין בהשגת עבירות ובעל אינסטינקטים יוצאי דופן. זה אתגר רציני לשמור עליו, ובמשחק בפורטלנד ממש לא עשינו את זה כמו שצריך".

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בארה”ב ניתחו את ההופעה של הישראלי: “דני אבדיה פתח את הערב בצורה אגרסיבית, כשהחדירות שלו לסל גרמו ללוגואנס דורט לספוג שתי עבירות מהירות, אבל אוקלהומה הצליחה להתאים את עצמה ולעצור אותו במשך רוב שלבי המשחק. אבדיה החטיא את שבע הזריקות הראשונות שלו משלוש, וסיים את המחצית הראשונה עם 2 מ־13 מהשדה בלבד”.

“הוא סיים עם 11 נקודות, שיא שלילי לעונה, ומסר אסיסט אחד בלבד. עם כל כך הרבה שחקני מפתח שחסרים ברוטציה, לפורטלנד פשוט אין מספיק כלים התקפיים כדי לפצות כשאבדיה מתקשה, והוא התקשה ונאבק במשחק הזה”, הוסיפו בתקשורת האמריקאית. 

הניצחון העלה את אוקלהומה למאזן 1:17, והפך אותה לקבוצה העשירית אי פעם שפותחת עונה עם לפחות 17 ניצחונות ב־18 משחקים. בנוסף, הת'אנדר מתגאים ביחס סלים הגבוה ביותר מבין כל הקבוצות שהגיעו להישג הזה, פלוס 305, ממוצע מדהים של 16.9 נקודות למשחק.

