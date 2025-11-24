יום שני, 24.11.2025 שעה 05:03
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מופע אדיר של מסי: שער ו-3 בישולים בדרך לגמר

הלילה של הארגנטינאים: הפרעוש להט עם גול בנגיחה ו-3 בישולים נפלאים לבני ארצו סילבטי ואיינדה, מיאמי עלתה לגמר המזרח עם 0:4 משכנע על סינסינטי

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

ליאו מסי סיפק הלילה (בין ראשון לשני) הופעה ששוב הזכירה למה הוא מעל המשחק. הפרעוש כיכב עם שער ושלושה בישולים גאוניים לחבריו ב-0:4 המשכנע של אינטר מיאמי בחוץ מול סינסינטי, יריבה קשה שמיאמי לא ניצחה עד כה ב-90 דקות בליגה מאז שמספר 10 הגיע למועדון. בכך השיגה הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו את הכרטיס לגמר המזרח ב-MLS.

מי שלא פתח בהתמודדות הגורלית הוא לואיס סוארס, למרות שחזר מהשעיה והיה זמין, אולם מסצ’ראנו החליט שיפתח על הספסל בהחלטה מקצועית שהתבררה כנכונה. מיאמי לחצה, שטפה את הדשא ובהובלת הארגנטינאי פירקה את אחת הקבוצות החזקות בליגה העונה בביתה עם מחצית שנייה אדירה.

היתרון הגיע כבר בדקה ה-19. ג’ורדי אלבה מסר למסי, שהעביר בנגיעה לטדאו איינדה, והאחרון הרים נהדר לפרעוש שסיים בנגיחה פנימה, שער ראשון של מסי אי פעם מול סינסינטי ושישי שלו בפלייאוף. בדקה ה-57 הגיע השער השני, אותו בישל מסי למטאו סילבטי. הארגנטינאי הצעיר קיבל את הכדור מהכוכב בן ה-38, התקדם באגף שמאל ושיגר בעיטה אדירה לפינה, 0:2 מרשים.

לוהט עד כה בפלייאוף. ליאו מסי (IMAGO)לוהט עד כה בפלייאוף. ליאו מסי (IMAGO)

חמש דקות לאחר מכן, בדקה ה-62, איינדה השלים צמד והעלה ל-0:3 במתפרצת קטלנית. סילבטי הוביל את המהלך, מסי מסר באלגנטיות במרכז המגרש, ואיינדה עקף את האדבה ושלח לרשת. עונה חלומית: ארבעה משחקים, ארבעה שערים ובישול. את החגיגה חתם איינדה בדקה ה-73 עם 0:4 מוחץ. שוב מסי בבישול ענק, עם החלק החיצוני של כף הרגל, שפתח את כל ההגה, שוב חיבור משולש בין סילבטי, מסי ואיינדה, ושוב הכדור הגיע למספר 21 שסיים מקרוב. שלושה בישולים למסי, כל אחד יפה מקודמו.

למרות הלחץ מצד המקומיים, אינטר מיאמי הראתה אופי, שלטה בקצב ולא הותירה מקום לספק: 0:4 אדיר שהעביר אותה בבטחה לגמר המזרח ועוד צעד לגמר ה-MLS. הקריירות של ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס שהיו יכולות להיגמר הערב עדיין לא נגמרו (מסי ממש לקח את זה על עצמו שחבריו לא יפרשו במשחק הזה), וביכולת הזו של מיאמי הן בהחלט יכולות להיגמר בצורה הכי מתוקה שיש, עם תואר.

מספר 10 הבקיע 46 גולים ב-2025, כאשר בעשרת משחקיו האחרונים הוא מעורב ישירות ב-23 שערים. הארגנטינאי הבלתי נגמר כבש 35 שערים העונה באינטר מיאמי ויש לו לפחות עוד משחק אחד עם שני החברים הטובים שלו מספרד, כשהוא רחוק שני משחקים בלבד מזכייה באליפות ה-MLS. מישהו מהמר נגדו?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */