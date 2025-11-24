יום שלישי, 25.11.2025 שעה 23:33
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
275-309אל נאסר1
239-249אל הילאל2
2213-249אל טאאוון3
196-129אל אהלי4
179-169אל קאדיסיה5
1415-229אל חאליג'6
1415-179אל איתיחאד7
1414-139ניאום8
1218-139אל אטיפאק9
1113-119אל פייחה10
917-139אל חולוד11
914-89אל חאזם12
811-79אל שבאב13
819-109אל ריאד14
518-99אל אחדוד15
517-89דאמאק16
521-109אל פאתח17
120-79אל נג'מה18

"רונאלדו היה חייב לצאת, השער לא משנה זאת"

אחרי שבעולם שיבחו, בערב הסעודית בחרו דווקא לבקר את הכוכב למרות המספרת הגדולה: "94 הדקות שקדמו לה היו לא טובות, CR7 יותר חזק מהמאמן באל נאסר"

|
כריסטיאנו רונאלדו מתעופף (צילום מסך)
כריסטיאנו רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

כריסטיאנו רונאלדו כבש שער מרהיב בניצחון 1:4 של אל נאסר על אל חאליג' במסגרת המחזור התשיעי בליגה הסעודית, כשעשה זאת במספרת בדרך ל-954 גולים בקריירה. קבוצתו שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי תשעה משחקים ובתקשורת הסעודית נתנו זווית מעניינת ליכולתו של CR7, כאשר בחרו להדגיש שהוא היה צריך לרדת מהמגרש קודם, וזאת למרות שבכל התקשורת העולמית היו רק מחמאות לפנומן.

“השער הזה לא שינה את העובדה שהמשחק הוכיח כי השפעתו של הכוכב הפורטוגלי גדולה יותר מזו של המאמן ז'ורז'ה ז'זוס. ההופעה של רונאלדו הייתה שלילית, הוא כבש שער ברמה עולמית שהחזיר זיכרונות משעריו היפים בריאל מדריד, במיוחד זה שגרם לאוהדי יובנטוס למחוא לו כפיים ברבע גמר ליגת האלופות ב-2018, אך זה אינו מבטל את העובדה שהייתה לו הופעה לא טובה ב-94 הדקות שקדמו לרגע השער”, נכתב בתקשורת הסעודית.

“חוד ההתקפה של אל נאסר נתן הופעה מצוינת מבחינת ביצוע אישי, גם התקפית וגם הגנתית, אך רונאלדו לא היה חלק מהמערכת הזאת. הוא לא תרם רבות במהלך המשחק, היה נתון לשליטה של מגני אל חאליג' ולעיתים קרובות היה מחוץ לתמונה ההתקפית שהובלה בהצטיינות על ידי סאדיו מאנה וז'ואאו פליקס, עם תרומתם של אנג’לו ו-ווסלי”, הוסיפו.

מ-ש-ו-ג-ע: צפו במספרת הנדירה של רונאלדו!

רונאלדו שיחק את כל המשחק, כבש את השער היחיד שלו ברגעים האחרונים, בעט 8 פעמים, 4 למסגרת, והחמיץ שתי הזדמנויות ברורות. הוא נגע בכדור 38 פעמים, ספג עבירה אחת בלבד, ביצע דריבל מוצלח אחד וזכה בשניים משלושה מאבקים אישיים.

CR7 השלים 25 מסירות, מתוכן 23 מדויקות, וביצע 20 מסירות מדויקות בחצי של היריב עם הצלחה של 91%. מה שמצדיק את המספרים הטובים הוא שרוב המסירות הללו היו פשוטות וישירות לחבריו. במהלך כל המשחק הוא יצר רק מסירה מקדימה אחת.

“הנתונים אולי יטעו חלק מהאנשים וייצרו רושם שרונאלדו היה נוכח במשחק, אך המציאות שונה לחלוטין... השחקן היה רחוק מרמתו, וגם את שתי ההזדמנויות שקיבל, החמיץ. כל צופה ניטרלי שאינו אוהד אדוק של רונאלדו, ושאינו מתעלם מהחולשות שלו, היה דורש להחליף אותו במחצית השנייה בשל הופעתו השלילית ומהסיבה שהוא לא הצליח לממש את ההזדמנויות שלו. הדבר קיבל משנה תוקף כשהמאמן ז'זוס בחר בחילופים הגנתיים כדי לשפר את המערך לאחר שאל חאליג' הגבירה את הלחץ במחצית השנייה”, התרגזו בסעודיה.

הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

“מהלך המשחק, הפילוסופיה של ז'זוס והניהול שלו את הדקות הללו: כולם דרשו שרונאלדו יירד מהמגרש: ראשית, כי היה ביום חלש, שנית, כי לא תרם להתקפה, שלישית, כי לא השתתף כלל במאמץ ההגנתי, ורביעית, כי הקבוצה הייתה זקוקה לחיזוק הגנתי”, כתבו בערב הסעודית.

“ז'זוס לא העז להוציא את רונאלדו, וכמעט בטוח שכל שחקן אחר היה מוחלף כבר באמצע המחצית השנייה. מכאן נובעת מסקנה אחת: רונאלדו חזק יותר מז'זוס באל נאסר. מבט על המשחקים הקודמים, שבהם בוודאות היו סיבות טכניות, פיזיות או טקטיות להחליפו, מראה שהוא לא ירד מהמגרש כמעט אף פעם”, הדגישו.

“יש שיאמרו: ‘רונאלדו כבש שער מדהים... איך אפשר לומר עליו דברים כאלה?’ כן, הוא כבש שער יפהפה, אך זה לא משנה את העובדה שהיה ראוי שיוחלף. השער לא הוסיף דבר לאל נאסר, הוא הגיע ברגעים האחרונים של המשחק, אחרי הרחקת שחקן אל חאליג' ולאחר שהקבוצה כבר קרסה לחלוטין בעקבות השער השלישי המפואר של מאנה”.

רונאלדו מתעופף (צילום מסך)רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

“השער היה יפהפה, אך עצם הישארותו של רונאלדו על הדשא הייתה הימור שאל נאסר כמעט שילמה עליו, אלמלא היכולת הנהדרת של נאוואף אל עקידי וחוסר הדיוק של שחקני אל חאליג'. השער לא משנה כלל את העובדה הזו”, טענו הסעודים.

“אחרים יאמרו שז'זוס יודע שלרונאלדו יש את היכולת להבקיע בכל רגע ולכן משאיר אותו עד הסיום, ושגם כשהוא לא בשיאו, הוא מסוגל להכריע. נכון, כך זה נראה כי רונאלדו אכן כבש. אבל מה אם לא היה כובש? אנחנו לא מנתחים את התוצאה, אלא את ההתרחשות. לא את הסיום, אלא את כל הדרך אליו. רונאלדו היה צריך לרדת מהמגרש, והשער המדהים שחגג עם האוהדים לא משנה את העובדה הזו, במיוחד כשלא היה שער מכריע ואל נאסר כלל לא נזקקה לו עד הסיום, למעשה, ההיפך הוא הנכון”, סיכמו הסעודים בכבה הביקורתית.

אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
