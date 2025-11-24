"מדריד של צ'אבי נופלת, משהו נשבר בקבוצה"

ריאל מדריד נעצרה בפעם שנייה ברציפות במסגרת הליגה אחרי 2:2 עם העולה החדשה אלצ’ה, ונתנה ליריבותיה למאבק האליפות להתקרב אליה כשהפער מברצלונה השנייה עומד על נקודה בלבד. התוצאה הזו הצטרפה ל-0:0 בדרבי מול ראיו וייקאנו, ולהפסד 1:0 לליברפול במסגרת ליגת האלופות, שמעידות כי הלבנים אולי בפתחו של משבר.

התקשורת בספרד עקצה את מאמן הבלאנקוס: “מדריד של צ’אבי נופלת, אלצ’ה הותירה אותה על הקרשים. אלונסו העמיד הרכב לא רגיל. דין האוסן ואלברו קאררס נעלמים, טרנט אלכסנדר ארנולד הגיע בקול תרועה רמה ועכשיו הוא שקט”, נכתב ב’אס’, שהתייחסה גם לרכשים שהגיעו להגנה.

ב’מארקה’ הצטרפו לטענות: “משהו נשבר בקבוצה, אלצ’ה חשפה את החולשות של המוליכה”. גם ב’מונדו דפורטיבו’ לא ריחמו: “ריאל מפלרטטת עם המשבר, מובילה את הטבלה עם רגלי חימר’.