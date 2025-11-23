יום ראשון, 01.03.2026 שעה 05:17
ספורט אחר  >> כדורעף

מטה אשר/עכו ניצחה את מכבי ת"א במשחק נהדר

הקבוצה מהצפון התעלתה ורשמה ניצחון חשוב עם 1:3 (24:26, 25:23, 25:19, 25:20) חשוב לעיניי יותר מ-1,100 אוהדים. ווינקלר מולר הצטיין עם 27 נקודות

|
הפועל גליל מטה אשר/עכו נגד מכבי תל אביב (שמעון קנלמן)
הפועל גליל מטה אשר/עכו נגד מכבי תל אביב (שמעון קנלמן)

יותר מ־1,100 צופים מילאו הערב (ראשון) את אולם נעמן והפכו את הקלאסיקו בין הפועל גליל מטה אשר/עכו למכבי "יעדים" תל אביב לאחד הערבים המרשימים שנראו בכדורעף הישראלי בשנים האחרונות. הקבוצה מהצפון סיפקה הצגה גדולה וניצחה 1:3 (24:26, 25:23, 25:19, 25:20), במשחק נהדר.

מכבי תל אביב פתחה טוב וניצחה את המערכה הראשונה לאחר שובר שוויון צמוד, בזכות יכולת גבוהה של פרננדו הידלגו ופרננדו ביסה. אך מטה אשר, שנשענה על דחיפה אדירה מהיציעים, התעוררה במערכה השנייה ועלתה ליתרון 11:16. מכבי צמצמה ל־21:19, אך הצפוניים שמרו על יציבות והשוו ל־1:1.

מכאן המשחק קיבל צבע אדום-כחול: במערכה השלישית, לאחר פתיחה שקולה, פתחה מטה אשר מבערים, עלתה ל־12:16 והשלימה מהפך בדרך ליתרון 1:2. גם המערכה הרביעית הייתה צמודה בתחילתה, אך מטה אשר ברחה ל־14:16, שמרה על הפער ואף הגדילה אותו עד לניצחון גדול בקלאסיקו הראשון של העונה.

הפועל גליל מטה אשר/עכו נגד מכבי תל אביב (שמעון קנלמן)הפועל גליל מטה אשר/עכו נגד מכבי תל אביב (שמעון קנלמן)

נועם אריאל, המוסר של מטה אשר/עכו, סיכם: "באנו מאוד נרגשים, התכוננו טוב ובסוף התוצאה דיברה. בשנים האחרונות אנחנו מתקשים מול מכבי, והיום בהחלט שלטנו במשחק. הכוח של הקהל פה אדיר, זו הסיבה שאני נשאר במועדון הזה. הייתה פה אווירה מדהימה".

אומרי רויטמן ממכבי "יעדים" תל אביב הוסיף: "היה משחק מלא אמוציות. יש לנו מסורת של להפסיד את המשחק הראשון של העונה למטה אשר ואז להתעשת מהר. אנחנו לא מתרגשים מזה, אוהבים להרגיש את האדמה רועדת. ניקח את הלקחים, אנחנו חזקים ואני מאמין בקבוצה".

הפועל גליל מטה אשר/עכו (שמעון קנלמן)הפועל גליל מטה אשר/עכו (שמעון קנלמן)

במטה אשר/עכו בלטו ווינקלר מולר עם 27 נקודות וניקיטה מרון עם 15 נקודות שכללו 7 חסימות. במכבי "יעדים" תל אביב הצטיינו פרננדו ביסה עם 20 נקודות ופרננדו הידלגו עם 14.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */