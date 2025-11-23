מטה אשר/עכו ניצחה את מכבי ת"א במשחק נהדר

יותר מ־1,100 צופים מילאו הערב (ראשון) את אולם נעמן והפכו את הקלאסיקו בין הפועל גליל מטה אשר/עכו למכבי "יעדים" תל אביב לאחד הערבים המרשימים שנראו בכדורעף הישראלי בשנים האחרונות. הקבוצה מהצפון סיפקה הצגה גדולה וניצחה 1:3 (24:26, 25:23, 25:19, 25:20), במשחק נהדר.

מכבי תל אביב פתחה טוב וניצחה את המערכה הראשונה לאחר שובר שוויון צמוד, בזכות יכולת גבוהה של פרננדו הידלגו ופרננדו ביסה. אך מטה אשר, שנשענה על דחיפה אדירה מהיציעים, התעוררה במערכה השנייה ועלתה ליתרון 11:16. מכבי צמצמה ל־21:19, אך הצפוניים שמרו על יציבות והשוו ל־1:1.

מכאן המשחק קיבל צבע אדום-כחול: במערכה השלישית, לאחר פתיחה שקולה, פתחה מטה אשר מבערים, עלתה ל־12:16 והשלימה מהפך בדרך ליתרון 1:2. גם המערכה הרביעית הייתה צמודה בתחילתה, אך מטה אשר ברחה ל־14:16, שמרה על הפער ואף הגדילה אותו עד לניצחון גדול בקלאסיקו הראשון של העונה.

הפועל גליל מטה אשר/עכו נגד מכבי תל אביב (שמעון קנלמן)

נועם אריאל, המוסר של מטה אשר/עכו, סיכם: "באנו מאוד נרגשים, התכוננו טוב ובסוף התוצאה דיברה. בשנים האחרונות אנחנו מתקשים מול מכבי, והיום בהחלט שלטנו במשחק. הכוח של הקהל פה אדיר, זו הסיבה שאני נשאר במועדון הזה. הייתה פה אווירה מדהימה".

אומרי רויטמן ממכבי "יעדים" תל אביב הוסיף: "היה משחק מלא אמוציות. יש לנו מסורת של להפסיד את המשחק הראשון של העונה למטה אשר ואז להתעשת מהר. אנחנו לא מתרגשים מזה, אוהבים להרגיש את האדמה רועדת. ניקח את הלקחים, אנחנו חזקים ואני מאמין בקבוצה".

הפועל גליל מטה אשר/עכו (שמעון קנלמן)

במטה אשר/עכו בלטו ווינקלר מולר עם 27 נקודות וניקיטה מרון עם 15 נקודות שכללו 7 חסימות. במכבי "יעדים" תל אביב הצטיינו פרננדו ביסה עם 20 נקודות ופרננדו הידלגו עם 14.