ליגה סעודית 25-26
6119-6524אל נאסר1
5915-4624אל אהלי2
5823-6224אל הילאל3
5422-5524אל קאדיסיה4
4228-3924אל איתיחאד5
4129-4224אל טאאוון6
3842-3524אל אטיפאק7
3233-2924ניאום8
2843-3224אל פאתח9
2844-2624אל חאזם10
2738-4224אל חאליג'11
2741-2824אל פייחה12
2538-3024אל שבאב13
2542-3224אל חולוד14
1645-2224אל ריאד15
1641-1824דאמאק16
1350-2224אל אחדוד17
854-2224אל נג'מה18

בעולם התלהבו: יותר יפה מהמספרת נגד יובנטוס

בתקשורת הרעיפו סופרלטיבים על רונאלדו: "הפעם זה יותר מרחוק, פשוט יצירת אומנות", "נראה כאילו הוא בן 25, ייכנס למוזיאון שלו". וגם: הפוסט של CR7

|
רונאלדו מתעופף (צילום מסך)
רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

כריסטיאנו רונאלדו הגיע הערב (ראשון) ל-954 שערים בקריירה אחרי אחד מהביצועים היפים ביותר שלו. הכוכב הרשית במספרת אדירה בניצחון 1:4 של אל נאסר על אל חאליג’ בליגה הסעודית, והסופרלטיבים בספרד ובערב הסעודית לא איחרו להגיע.

“עוד אחד, ואפילו יפה יותר. רונאלדו כבש במספרת פנטסטית שנכנסת לטופ 5 בקריירה שלו. המספרת מזכירה את זו שמול יובנטוס, רק שהפעם הגול היה יפה יותר ויותר מרחוק. פשוט יצירת אומנות”, נדהמו ב’אס’. “מי עוד עושה את זה בגיל 40?”, נכתב ב’-ESPN’.

ב’מארקה’ החמיאו גם כן: "גולאסו של כריסטיאנו שנראה כאילו הוא בן 25. גול ספקטקולרי. שער שייכנס למוזיאון הגולים הנפלאים שלו". בתקשורת הצרפתית שיבחו גם כן: “עוד שער יוצא דופן. התגובה הטובה ביותר האפשרית אחרי הכרטיס האדום שקיבל עם פורטוגל בפגרה נגד אירלנד”.

מ-ש-ו-ג-ע: צפו במספרת הנדירה של רונאלדו!

בתקשורת הספרדית המשיכו: “רונאלדו, מה עשית? יצירת מופת אקרובטית במהלך האחרון של המשחק העלתה את כל האצטדיון על הרגליים. הרגע הזה מחק לחלוטין הופעה לא טובה בה לא התחבר כל כך עם שחקני קבוצתו, אבל זה ממש לא העיקר”.

https://www.instagram.com/reel/DRaV7mnAGq7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

רונאלדו אף אתגר את עוקביו לאחר המשחק כשהעלה פוסט עם המספרת וכתב: “התגובה הטובה ביותר מנצחת”.

