כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
6119-6524אל נאסר1
5915-4624אל אהלי2
5823-6224אל הילאל3
5422-5524אל קאדיסיה4
4228-3924אל איתיחאד5
4129-4224אל טאאוון6
3842-3524אל אטיפאק7
3233-2924ניאום8
2843-3224אל פאתח9
2844-2624אל חאזם10
2738-4224אל חאליג'11
2741-2824אל פייחה12
2538-3024אל שבאב13
2542-3224אל חולוד14
1645-2224אל ריאד15
1641-1824דאמאק16
1350-2224אל אחדוד17
854-2224אל נג'מה18

שער מטורף במספרת לרונאלדו בניצחון אל נאסר

צפו במועמד לגול העונה: CR7 הרשית את הגול האחרון ב-1:4 על אל חאליג', ה-954 בקריירה שלו, כשקבוצתו נותרה מושלמת בליגה עם 9 ניצחונות מ-9 משחקים

|
הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)
הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

כריסטיאנו רונאלדו כבש הערב (ראשון) את אחד מהשערים היפים ביותר בקריירה שלו, והיו לו שערים יפים. הפנומן הפורטוגלי מצא את הרשת במספרת אדירה בניצחון 1:4 של קבוצתו אל נאסר, שנותרה מושלמת בליגה, מול אל חאליג’, וזאת במסגרת המחזור התשיעי בליגה הסעודית.

CR7 חתם את התוצאה של המשחק בביצוע אדיר בתוספת הזמן, כשהתרומם ברחבה והבקיע במספרת לחיבורים. זה היה שערו ה-954 בקריירה, כשנותרו לו עוד 46 כדי להגיע ל-1,000 שערים. את הגול שלו חגג הכוכב הוותיק עם כובע על ראשו, מחווה שהוא עשוי להסביר בהמשך.

עוד לפני הביצוע היוצא מגדר הרגיל של הפורטוגלי, ז'ואאו פליקס הבקיע בדקה ה-39 את הגול הראשון במשחק אחרי ש-8 דקות קודם לכן נפסל לו שער על ידי ה-VAR. ווסלי הבקיע את השני של אל נאסר בדקה ה-42 מבישול של פליקס. בפתיחת המחצית השנייה חאליג' צימקה, אבל סאדיו מאנה קבע 1:3 בדקה ה-77 ודימיטריוס קורבליס הורחק באדום בדקה ה-90, קצת לפני הביצוע של רונאלדו.

מ-ש-ו-ג-ע: צפו במספרת הנדירה של רונאלדו!

אל נאסר המושלמת כעת עם 27 נקודות בליגה, 4 יותר מאל הילאל לה 23 נקודות. קבוצתו של קארים בנזמה, אל איתיחאד, רחוקה מהצמרת עם 14 נקודות בלבד.

