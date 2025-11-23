אבי לוי מונה למנכ"ל הפועל ראשון לציון

מינוי מרשים להפועל ראשון לציון. המועדון מינה לתפקיד המנכ”ל את אבי לוי, שהיה בעברו במשך שנים רבות סמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל. את המהלך יזם יושב ראש הקבוצה אלי סניור, שמבחינתו מדובר בצעד משמעותי לעתיד המועדון.

אבי לוי מביא עימו למועדון ניסיון גדול בכדורגל הישראלי, כשהוא עבר הכל בכדורגל ואף היה במשך תקופה אחד האנשים המובילים של ההתאחדות.

בחודשים האחרונים הוא עבד במרכז הפועל ושימש שנים רבות כמשקיף מטעם ההתאחדות לכדורגל. בעבר היה האיש החזק בבית שאן בימיה בליגת העל.

אבי לוי (איציק בלניצקי)

בנוסף, במועדון עושים מהלך משמעותי בשיתוף עיריית ראשון לציון והעומד בראשה, רז קינסטליך, להקמת אקדמיה לכדורגל בעלות של כ-40 מיליון שקלים, במה שמראה על הכוונות העתידיות של המועדון והחזון של העירייה בהשקעה בספורט.

קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, אמר בנושא: “אנחנו רואים את הספורט ככלל ואת הכדורגל בפרט בעיר כהשקעה מתמשכת שצריכה וראויה להתחיל מהבסיס והיסודות. בכל העולם הוכח כי הקמה של אקדמיה מקצועית לכדורגל שמטפחת את דור העתיד מניבה את ההישגים הטובים והאיכותיים ביותר שיש. בעזרת האקדמיה שאנחנו רוצים להקים נבטיח את חיזוק הילדים והנוער הטובים ביותר כיום, כך שיהפכו לשחקני העתיד הטובים ביותר בראשון לציון, בארץ ואף בעולם”.

ראשון לציון נמצאת בעונה מצוינת בליגה הלאומית כשהיא בצמרת הליגה ונאבקת על מקום בליגת העל. הקבוצה עם 20 נקודות, 3 בלבד ממכבי הרצליה שבמקום השני שמוביל לעליית ליגה.