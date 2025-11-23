יום שלישי, 25.11.2025 שעה 09:07
318-4111באיירן מינכן1
2513-2211לייפציג2
2315-2711באייר לברקוזן3
2210-1911בורוסיה דורטמונד4
2215-2011שטוטגרט5
2022-2711איינטרכט פרנקפורט6
2017-2211הופנהיים7
1517-1411אוניון ברלין8
1520-1511ורדר ברמן9
1419-2011פ.צ. קלן10
1320-1511פרייבורג11
1219-1611בורוסיה מנשנגלדבאך12
1024-1511אוגסבורג13
917-911המבורג14
821-1311וולפסבורג15
721-911סט. פאולי16
619-1111מיינץ17
526-811היידנהיים18

התאוששה: לייפציג ניצחה 0:2 את ורדר ברמן

אחרי ההפסד להופנהיים, השוורים חזרו מהפגרה עם 3 נק' יקרות בזכות שערים של אודראוגו ושלאגר ועלו למקום השני. אוניון ברלין גברה 0:1 על זנקט פאולי

|
שחקני רד בול לייפציג חוגגים (IMAGO)
שחקני רד בול לייפציג חוגגים (IMAGO)

פגרת הנבחרות כבר מאחורינו והליגות באירופה חזרו בקול תרועה רמה, עם המחזור ה-11 של הליגה הגרמנית שנערך היום (ראשון), כאשר במשחק המוקדם רד בול לייפציג חזרה למסלול הניצחונות עם 0:2 נגד ורדר ברמן, ובשעה זו סט.פאולי מארחת את אוניון ברלין.

רד בול לייפציג – ורדר ברמן 0:2

אחרי שנעצרו עם הפסד 3:1 להופנהיים לפני הפגרה, השוורים חזרו למסלול הניצחונות ותפסו את המקום השני בליגה, כשהם 6 נק’ מבאיירן מינכן בפסגה. אסן אודראוגו כבש את השער הראשון רק בדקה ה-63, כשירה כדור חזק לפינת השער השמאלית, ובדקה ה-80 קסאבר שלאגר חתם את הסיפור כשקיבל כדור בתוך הרחבה ולא התקשה להרשית מקרוב. הירוקים מנגד קטעו רצף של חמישה משחקים ללא הפסד וירדו עד למקום השמיני בטבלה.

זנקט פאולי – אוניון ברלין 1:0

שער אחד ויחיד של רני חדירה בדקה ה-44 הכריע את ההתמודדות, כאשר הוא נהנה מבישול של אנדריי איליץ’. אוניון ברלין השיגה ניצחון חשוב ועלתה למקום השמיני, כשהיא עם 15 נקודות. מנגד, המארחת עדיין מתחת לקו האדום, כשהיא עם שבע נקודות במקום ה-16.

