התאוששה: לייפציג ניצחה 0:2 את ורדר ברמן

פגרת הנבחרות כבר מאחורינו והליגות באירופה חזרו בקול תרועה רמה, עם המחזור ה-11 של הליגה הגרמנית שנערך היום (ראשון), כאשר במשחק המוקדם רד בול לייפציג חזרה למסלול הניצחונות עם 0:2 נגד ורדר ברמן, ובשעה זו סט.פאולי מארחת את אוניון ברלין.

רד בול לייפציג – ורדר ברמן 0:2

אחרי שנעצרו עם הפסד 3:1 להופנהיים לפני הפגרה, השוורים חזרו למסלול הניצחונות ותפסו את המקום השני בליגה, כשהם 6 נק’ מבאיירן מינכן בפסגה. אסן אודראוגו כבש את השער הראשון רק בדקה ה-63, כשירה כדור חזק לפינת השער השמאלית, ובדקה ה-80 קסאבר שלאגר חתם את הסיפור כשקיבל כדור בתוך הרחבה ולא התקשה להרשית מקרוב. הירוקים מנגד קטעו רצף של חמישה משחקים ללא הפסד וירדו עד למקום השמיני בטבלה.

זנקט פאולי – אוניון ברלין 1:0

שער אחד ויחיד של רני חדירה בדקה ה-44 הכריע את ההתמודדות, כאשר הוא נהנה מבישול של אנדריי איליץ’. אוניון ברלין השיגה ניצחון חשוב ועלתה למקום השמיני, כשהיא עם 15 נקודות. מנגד, המארחת עדיין מתחת לקו האדום, כשהיא עם שבע נקודות במקום ה-16.