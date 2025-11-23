בעקבות חוב עצום: סנטוס תצא ל"מכירה פומבית"

פחות משנה לאחר שהוכרזה כביכול תקופה חדשה, מונעת בעיקר מהחזרה של ניימאר למועדון שבו גדל, המצב של סנטוס עגום. הסיטואציה הנוכחית של הקבוצה פתחה ים של סימני שאלה, הן בתחום הספורטיבי והן בניהול המועדון. והפתרון לניהול הכושל עשוי להיות מכירת 90 אחוזים מהבעלות על המועדון.

החובות לשחקנים ולמאמנים לשעבר, הסכמי החסות שלא נוצלו כראוי והרגע הספורטיבי הקשה, כשהקבוצה מתקרבת לירידה לסרייה ב’ בברזיל, הפכו את הקבוצה לשטח עוין, במיוחד לאחר ההפסד לפלמנגו, שבו התערער חדר ההלבשה בשל התנהגותו של ניימאר.

בצעד כמעט נואש, ההנהלה סבורה שהאפשרות הטובה ביותר לפתרון המשבר היא להפוך את המועדון לישות פרטית ולהוציאו למכירה פומבית למרבה במחיר. ומי מתעניין בקבוצה של ניימאר?

ניימאר ושחקני סנטוס (רויטרס)

חוב של יותר מ-150 מיליון אירו

המצב החמור של סנטוס גדול בהרבה מניימאר, שלא הצליח לסייע רבות לקבוצה משום שבילה יותר זמן בפציעות מאשר במשחקים. סך החוב כבר עבר את 150 מיליון האירו נטו, לפי נתוני 2024, ואיום ירידת הליגה מרחף באופן ממשי מעל המועדון.

לפי דיווח של ‘UOL’ בברזיל, הנהלת סנטוס שוקלת ברצינות כבר חודשים ארוכים את האופציה להפריט את המועדון ונקטה צעדים בכיוון הזה. סנטוס מסתכלת על דוגמאות טריות בברזיל: קרוזיירו של רונאלדו, באהיה של סיטי גרופ או בוטפוגו של ג'ון טקסטור, שהוא גם בעלי ליון ועוד. בינתיים, סנטוס מתחילה לעורר עניין ברחבי העולם.

על פי כלי תקשורת בברזיל, סנטוס מעריכה את שווי המועדון ב־346 מיליון אירו, סכום שצ'לסי, דרך BlueCo, חברת האם שלה, עשויה להיות מוכנה לשלם. מעבר למועדון הלונדוני, גם קטאר, באמצעות QSI (Qatar Sports Investments, הקרן הריבונית של המדינה), הביעה עניין. וערב הסעודית, באמצעות הקרן ההשקעות הציבורית, גם היא בתמונה.

לבסוף, כאשר ניימאר הגיע למועדון בפברואר האחרון, בברזיל נפוצו שמועות על האפשרות שהוא עצמו ירכוש את המועדון, כיוון שבחוזהו עשוי להופיע סעיף הקשור לרכישת אותו אחוז דרך NR Sports, החברה של השחקן ושל אביו. נכון לעכשיו, אין שום החלטה. מה שברור הוא שאם אכן תתבצע מכירה, סנטוס תהפוך למועדון היקר ביותר בתולדות הכדורגל הברזילאי.