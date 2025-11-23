אלונסו הפתיע: 3 בלמים ורודריגו במקום ויניסיוס

המחזור ה-13 של הליגה הספרדית יימשך היום (ראשון, 22:00) כאשר ריאל מדריד תתארח אצל אלצ’ה ותרצה לחזור לפסגה על חשבונה של ברצלונה, שהביסה אתמול את אתלטיק בילבאו בחזרה שלה לקאמפ נואו. המשחק ישודר בשידור חי בערוץ ONE.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דני סבאיוס, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, רודריגו וקיליאן אמבפה.

הבלאנקוס הוליכו את הטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות, אך כאמור, הניצחון של הקטלונים אמש העלה אותם לראש הטבלה בזכות הפרש שערים עדיף. ריאל יודעת שניצחון או אפילו תיקו שלה יספיק לה כדי לסיים את המחזור במקום הראשון.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

לפני הפגרה, הקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה שני משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, זאת לאחר שנכנעה 1:0 לליברפול בליגת האלופות וסיימה ב-0:0 מול ראיו וייקאנו בליגה. כעת, במשחק חוץ שלישי ברציפות, היא מקווה להתאושש.

אלצ’ה, שממוקמת במרכז הטבלה, לא ניצחה כמעט חודשיים במסגרת הליגה. מאז שגברה 1:2 על סלטה ויגו בסוף חודש ספטמבר, היא נכנעה לאלאבס, אספניול וברצלונה וסיימה בתוצאות תיקו מול אתלטיק בילבאו וריאל סוסיאדד.