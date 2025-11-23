יום ראשון, 23.11.2025 שעה 21:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1614-1213ראיו וייקאנו12
1514-1312אלצ'ה13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

אלונסו הפתיע: 3 בלמים ורודריגו במקום ויניסיוס

המאמן החליט לגוון ב-22:00 (חי בערוץ ONE) נגד אלצ'ה: בלינגהאם, סבאיוס וגולר באמצע, טרנט בימין, גארסיה בשמאל ואמבפה ישחק מקדימה. קורטואה קפטן

|
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-13 של הליגה הספרדית יימשך היום (ראשון, 22:00) כאשר ריאל מדריד תתארח אצל אלצ’ה ותרצה לחזור לפסגה על חשבונה של ברצלונה, שהביסה אתמול את אתלטיק בילבאו בחזרה שלה לקאמפ נואו. המשחק ישודר בשידור חי בערוץ ONE.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר-ארנולד, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, פראן גארסיה, דני סבאיוס, ג’וד בלינגהאם, ארדה גולר, רודריגו וקיליאן אמבפה.

הבלאנקוס הוליכו את הטבלה לפני היציאה לפגרת הנבחרות, אך כאמור, הניצחון של הקטלונים אמש העלה אותם לראש הטבלה בזכות הפרש שערים עדיף. ריאל יודעת שניצחון או אפילו תיקו שלה יספיק לה כדי לסיים את המחזור במקום הראשון.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

לפני הפגרה, הקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה שני משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, זאת לאחר שנכנעה 1:0 לליברפול בליגת האלופות וסיימה ב-0:0 מול ראיו וייקאנו בליגה. כעת, במשחק חוץ שלישי ברציפות, היא מקווה להתאושש.

אלצ’ה, שממוקמת במרכז הטבלה, לא ניצחה כמעט חודשיים במסגרת הליגה. מאז שגברה 1:2 על סלטה ויגו בסוף חודש ספטמבר, היא נכנעה לאלאבס, אספניול וברצלונה וסיימה בתוצאות תיקו מול אתלטיק בילבאו וריאל סוסיאדד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */