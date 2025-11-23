יום ראשון, 23.11.2025 שעה 17:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה
7493-4935בני הרצליה

מס הכנסה נגד הפועל: התנהלות בחוסר תום לב

בתגובה לבקשת אדום ניהול סל להורות לרשות המסים לחדול ולהימנע מנקיטת הליכים נגד החברה, במס הכנסה טענו: "הבקשה לוקה בשיהוי ניכור, לא פעלו בזמן"

|
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

מס הכנסה דוחה את בקשת אדום ניהול סל בע"מ ברשות עופר ינאי בתגובה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפניית הפועל ת"א לעכב את בקשת גביית החוב של כ-5.533,455 מיליון שקלים. 

כפי שפרסמנו, אדום ניהול סל ביקשה מבית המשפט המחוזי להורות לרשות המסים לחדול ולהימנע מנקיטת הליכים כנגד החברה בקשר עם חובותיה הנטענים של עמותת אוסישקין כלפי רשות המסים. 

עו"ד ג'ריאס פאנוס, ב"כ אגף מס הכנסה, כותב בתגובת הרשות לבית המשפט: "החברה אינה בעלת מעמד דיוני לפנות לבית המשפט של חדלות פירעון בבקשה הנסבה על הליכי גבייה המופנים כלפיה עצמה. הדין החל ופסיקת בית המשפט איננה מכירה באפשרות של צד ג' סולבנטי להתייצב בהליך חדלות פירעון של ישות אחרת על  מנת לעכב הליכים המופנים כלפיו". 

עופר ינאי (רדאד געופר ינאי (רדאד ג'בארה)

עוד מציינים במס הכנסה: "כאשר צד ג' מבקש להשתמש בהליך חדלות פירעון כ"מטריית הגנה" מפני תביעות אישיות אט צעדי גבייה המופנים כלפיו, הדבר מנוגד לדין". 

עוד מציינים במס הכנסה: "בעלי התפקיד, ורק הם, רשאים לעתור לבית המשפט בבקשה לעכב או לבטל הליכי גבייה, ככל שאלו מנוגדים לדיני חדלות הפירעון. החברה הערבה אינה רשאית לטעון במקומם, בוודאי לא כאשר הליכי הגבייה מופנים כלפיה, ולא כלפי נכסי החייבת". 

עוד מוסיפים כי: "תשלום חוב על ידי ערב אינו פוגע בהליך, אלא משפר את מצבם של כלל הנושים. הוא מקטין את חוב החייבת ומצמצם את הנטל המוטל על קופת ההליך". 

כמו כן, עו"ד ג'ריאס פאנוס, ב"כ אגף מס הכנסה, טוען עוד כי: "בקשת החברה לוקה בשיהוי ניכור, העולה לכדי התנהלות בחוסר תום לב. ביום 17.8.25 החברה מסרה את תשובתה לצו העיקול. על אף הידיעה המלאה והברורה על קיומו של צו העיקול, החברה לא פעלה בזמן אמת ולא פנתה לבית המשפט בבקשה הטוענת שהליך הגבייה הינו בניגוד לדין, פוגע בעקרון השוויון בין הנושים וכיוצא בזאת". 

השופטת איריס לושי עבודי הדנה בתיק כתבה כי: "הובא לעיוני. החברה הלינה בבקשתה על כך שבעלי התפקיד עצמם לא נקטו בפעולות שעניינן גביית החוב שלטענתם החברה חבה להם, ויודגש בהקשר זה כי קיימת בקשה שהוגשה על ידי בעלי התפקיד בעניין זה ברם לא נתבקשו במסגרתה פעולות עיקול או גביה". 

עוד ממשיכה השופטת לושי עבודי: "מכאן שלטענת החברה, היה מקום שבעלי התפקיד יפעלו לגביית החוב הנטען ולא יותירו זאת לרשות המסים. אכן לכאורה מדובר בפעולות גביה כלפי צד ג', ברם לא הובהר האם יש לאפשר לנושה (במקרה זה רשות המסים) לפעול לגביית חוב של העמותה באמצעות הטלת עיקול, שעה שהעמותה עצמה מצויה בהליכי חדלות פירעון ומונו לה בעלי תפקיד. לשאלה עקרונית זו יש לקבל עמדה עקרונית של הממונה ושל רשם העמותות, וזאת עד ליום 26.11.25”.  

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */