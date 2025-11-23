אל תספידו אותה: רומא ראשונה אחרי 1:3 נפלא

המחזור ה-12 בליגה האיטלקית נמשך היום (ראשון) כשמעבר לדרבי הגדול בין אינטר למילאן שובצו שלושה משחקים נוספים. במוקד, רומא ניצחה 1:3 את קרמונזה וחזקה מאוד בצמרת של הסרייה א’, כאשר בנוסף פארמה חגגה עם 1:2 מאוחר אצל ורונה כדי לקחת קצת אוויר לנשימה, בהמשך הערב לאציו ניצחה באולימפיקו את לצ’ה 0:2.

קרמונזה - רומא 3:1

השנה שלה? רומא עולה למקום הראשון בטבלה

אל תספידו אותה. חניכיו של ג’יאן פיירו גספריני שייטו בקלות באצטדיון ג’ובאני זיני בדרך למקום הראשון בסרייה א’. האורחת הגיעה ל-27 נקודות ועקפה את נאפולי. מתיאס סולה פתח כבר אחרי 17 דקות ואז גספריני עוד הספיק להיות מורחק, אך אוון פרגוסון ו-ווסלי דאגו לו לשלוש נקודות יקרות מאוד בחצי השני, פרנצ’סקו פולינו רק צימק. אגב, זה אומר שגספריני לא יהיה על הקווים בקרב הצמרת נגד נאפולי במחזור הבא. מהצד השני, המפסידה תתנחם בכך שהיא עדיין די רחוקה מהקו האדום, כשהיא עם 14 נקודות, שש יותר מהשמונה שיש לגנואה מתחת לחוף המבטחים.

לאציו - לצ’ה 0:2

חוסר היציבות של הנשרים המשיך לתת אותותיו. אחרי הפסד 2:0 לאינטר במשחק שקדם לפגרה, הפעם הם היו בצד הנכון של המאזניים עם שלוש נקודות קריטיות, במשחק שבו התוצאה היא רק חלק קטן ומוצדק מהיכולת הטובה שהציגה, כשאולי לראשונה בעידן מאוריציו סארי 2.0, הנשרים הרשימו. מתיאו גונדוזי היה זה שעלה ראשון על לוח התוצאות, כשטיג’אני נוסלין הכפיל בתוספת הזמן וקבע את תוצאת המשחק. שער לכל צד נפסל בשתי החלטות שיפוט שנויות במחלוקת.

ורונה - פארמה 2:1

בורחת מהתחתית: פארמה גברה 1:2 על ורונה

שתי הקבוצות הגיעו להתמודדות כשהן נמצאות מתחת לקו האדום והן חייבות ניצחון כמו אוויר לנשימה. לאחר משחק שוויוני ברובו, האורחת יצא עם ידה על העליונה אחרי שער בדקה ה-80 של מתיאו פלגרינו, שהשלים צמד. עוד קודם לכן פלגרינו העלה את פארמה ליתרון עם גול בדקה ה-18, אך המארחת השכילה לחזור למשחק כשגיובאן השווה את התוצאה בדקה ה-65. את תוצאת המשחק קבע כאמור פלגרינו, שניצל טעות קשה אצל הגנת ורונה כשנשאר לבד מול השער אחרי נגיחה הזויה לכיוון השוער, והקפיץ באומנות מעל מונטיפו כדור שהתגלגל לרשת. כעת, המארחת נותרה אחרונה בטבלה שהיא ללא אף ניצחון בליגה, בעוד שפארמה קטעה רצף של משחקים רעים וטיפסה מעל הקו האדום עד למקום ה-15.