נשיא ריאל מדריד פלורנטינו פרס נחשב לאחת הדמויות המרכזיות והמשפיעות בעולם הכדורגל. היום (ראשון) דיבר הספרדי באסיפה הכללית של המועדון וסיפק כמה הצהרות מעוררות מחלוקת נגד ההתאחדות הספרדית, איגוד השופטים וברצלונה. בנוסף, חשף את עלות השיפוץ של הסנטיאגו ברנבאו ושיתף על אירוח משחק ה-NFL הראשון בספרד.

“השקענו בברנבאו 1.347 מיליארד אירו. הוא כבר מקור הכנסה בפני עצמו. בנוסף, המועדון תרם משמעותית לכלכלה הציבורית, עם תרומה של 356 מיליון אירו” פתח את דבריו. “הברנבאו הותיר חותם עולמי כשאירח את משחק הפוטבול הראשון בספרד. זו טרנספורמציה היסטורית. רוג’ר גודל, קומישינר ה-NFL, אמר שזה ‘האצטדיון הטוב בעולם’. לפני שתי עונות היינו מועדון הכדורגל הראשון שחצה הכנסות של מיליארד אירו. בעונה האחרונה, הכנסות המועדון הגיעו ל-1.18 מיליארד אירו, עלייה של 10% מהשנה הקודמת”.

נשיא המועדון ביקר נחרצות את השופטים ההתאחדות והשופטים הספרדים: “לא הגיוני שברצלונה תשלם לסגן נשיא השופטים יותר מ-8 מיליון אירו במשך 17 שנים, מכל סיבה שהיא. זה מתיישב, במקרה, עם התקופה הספורטיבית הכי טובה של ברצלונה. רמת השופטים בספרד אינה מתקבלת על הדעת. זו בושה. פיפ״א לא בחרה שופט ספרדי אחד לגביע העולם למועדונים האחרון.

הברנבאו מוכן למשחק הפוטבול (IMAGO)

“זה לא נורמלי שנשיא לה ליגה יקדם משחק מחוץ לספרד. אפילו הקפטן שלהם, פרנקי דה יונג, לא חושב שזה נורמלי”. המשיך הספרדי בביקורת שלו נגד ההתאחדות. “זה גם לא נורמלי שלה ליגה תתמוך בכך ששתי קבוצות, ברצלונה ו-ויאריאל, יקבלו תמריצים כלכליים נוספים על משחק במיאמי. ובכל זאת אנחנו צריכים לשמוע את מר טבאס מנסה להשוות זאת למשחק ה-NFL.

“האוהדים צריכים להיות מסוגלים לראות כדורגל בחינם. תודה פיפ״א שהבנתם זאת עם הגביע העולמי למועדונים. יש לי רק סיבה אחת למה אופ״א לא עושה זאת, זה אומר עוד שנה של משכורות ענקיות עבורם. ממש כמו נשיא לה ליגה, שמקבל משכורת גדולה יותר מנשיא הפרמייר ליג, למרות שהוא מייצר הרבה פחות רווח”.

פלורנטינו פרס (רויטרס)

הספרדי המשיך ודיבר על השנה החולפת: “בעונה שעברה התחרינו עד הסוף בכל המסגרות. זה היה קשה, עם פציעות קשות של קרבחאל ומיליטאו לכל העונה, וגם קמאבינגה, סבאיוס, מנדי, שהיו בחוץ במשך חלק גדול”. פרס גם אמר דברים חמים על קרלו אנצ’לוטי שעזב את הקבוצה: “אנצ’לוטי המאמן עם הכי הרבה תארים בתולדותינו. הוא זכה לאהבתנו לנצח, משום שהוא מייצג את ערכי ריאל מדריד. תודה, קרלו. המועדון הזה תמיד יהיה מועדון חייך”.

גם מודריץ’ קיבל תשבוחות מהנשיא: “לוקה מודריץ’ היקר. אתה שייך ללבם של אוהדי ריאל מדריד, כי אתה כמוהם. מוערך על ידי כולם, יריבים ואוהדים. הוא המעוטר ביותר בהיסטוריה שלנו, עם 28 תארים. לוקה היקר, תודה על הכדורגל שלך. זה כבוד עבורנו לראות אותך משחק בחולצה הזו”.