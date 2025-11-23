שחקן עבר יזומן לחקירה בחשד להפצת סרטוני מין

שחקן עבר צפוי להיחקר במשטרה לאחר שהוגשו נגדו מספר תלונות מצד נשים שטוענות כי סרטונים אינטימיים שלהן, שנוצרו במהלך קשר שניהלו עמו, הופצו ללא הסכמתן. בעקבות פרסום הפרשה ב-ONE, אישה נוספת טוענת כי בכוונתה להגיש תלונה נוספת בימים הקרובים.

כפי שפורסם, במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרה מספר תלונות מנשים שונות, שטענו כי סרטונים שבהם הן מופיעות הופצו לכאורה ברבים. חלק מהמתלוננות ציינו כי ידעו על עצם קיום הצילומים, אולם הסרטונים נשמרו לטענתן בטלפון שלהן בלבד והועתקו ללא ידיעתן. אחרות טענו כי כלל לא ידעו שצולמו.

לדברי המתלוננות, הסרטונים הופצו ללא רשותן וללא שהיו מודעות לכך. בתחילה נסגר התיק לאחר הגשת התלונות הראשונות, אך עם הצטברות תלונה נוספת בשבוע החולף, החליטה המשטרה לפתוח את התיק מחדש.

אחת המתלוננות סיפרה ל-ONE: "לאחר עימות שהיה לי עם הבחור, שאיתו ניהלתי מערכת יחסים, הוא הודה שהפיץ את הסרטונים". לדבריה: "היו סרטונים שידעתי שצולמו, אך הם היו בטלפון שלי. הוא העתיק אותם ללא ידיעתי והפיץ אותם. הייתי בהלם כשגיליתי את זה".

ניידת משטרה (חגי מיכאלי)

עוד הוסיפה: "בשיחות עם נשים נוספות שהיו בקשר איתו, נודע לי שחלק מהחומרים צולמו בלי ידיעתן. בדיעבד מתברר שהוא ניהל במקביל קשרים עם כמה נשים. אנחנו גם יודעות על אחרות שעברו חוויה דומה, וחלקן כלל לא ידעו שהסרטונים הופצו".

בנוסף טענו חלק מהמתלוננות כי שחקן עבר נוסף היה מעורב לכאורה בקבלת הסרטונים, ואף ידע לבקש חומרים מסוימים על מנת שקרובים ומכרים שלו יצפו בהם.