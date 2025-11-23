הפועל ת"א: “פסק הדין מבוסס על דעה קדומה"

הפועל תל אביב תופיע היום (ראשון, 14:00) בפני בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, שם יידון הערעור שהגישה על פסק הדין הדרמטי שניתן נגדה לאחר אירועי הדרבי מ-19 באוקטובר. הקבוצה דורשת לבטל את ההפסד הטכני 3:0 למכבי תל אביב, את הפחתת הנקודות ואת הפעלת העונשים המותנים וטוענת כי ההליך כולו היה “פגום, מוטה, ומנוגד לכללי הצדק הטבעי”.

בפתח הערעור מבהיר המועדון כי הוא “מגנה ומוקיע” את אותם אנשים שהדליקו פירוטכניקה וגרמו לאירועים, אך מדגיש כי לא ייתכן שהענישה תושת עליו כאשר, לטענתו, עמד בכל דרישות המשטרה, לא הפר חובה כלשהי, ונפגע מהליך משמעתי שפעל “מתוך דעה קדומה”.

“הדיינים גיבשו עמדה מראש”

בערעור נטען כי בבית הדין המשמעתי התקבלו “קביעות עובדתיות דרמטיות ללא בסיס ראייתי”, תוך התבטאויות שלדברי המועדון מעידות על משוא פנים. הפועל מציגה ציטוטים מהדיון ומהפסק שבהם, לדבריה, הדיינים מתייחסים לאוהדיה כמי ש“מאבדים את זה”, עוד לפני בחינת הראיות.

הקבוצה טוענת כי הדיינים לא נימקו את ממצאיהם, לא הסבירו על מה מבוססת הקביעה שאי קיום המשחק הוא “באשמת הפועל”, והתעלמו לחלוטין מהטענות ומהמסמכים שהוגשו להם.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אחד הצירים המרכזיים בערעור הוא טענה כי בית הדין פירש את תקנון האליפות באופן לא חוקי, כשהטיל על הפועל “אחריות מוחלטת” למעשי אוהדיה למרות שבתקנון כתוב שהקבוצה עלולה לשאת באחריות, ולא בהכרח.

הפועל טוענת כי אם אכן הייתה קיימת אחריות מוחלטת, לא היה טעם לקיים הליך משפטי כלל: “מדובר בהליך שיצר תחושה של משחק מכור”, נטען בערעור.

הקבוצה מפרטת כי למשחק הוצבו למעלה מ-1,000 שוטרים וסדרנים בעקבות דרישה חריגה של המשטרה, הוצבו מגנומטרים, בוצע בידוק מוגבר, הוקמו מחסומים ומשאיות חוסמות, והוקם מערך מצלמות.

הפועל מדגישה כי לא קיבלה מהמשטרה או מההתאחדות הערה אחת לגבי ליקוי כלשהו בהיערכות. למעשה, נטען בערעור כי המשטרה עצמה לא הצליחה למנוע הכנסת פירוטכניקה ולמרות זאת האחריות הוטלה על המועדון בלבד.

השוטרים ליד אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

כמו כן, מציינת הפועל כי שישה ימים לפני המשחק שלחה למשטרה מכתב ובו התריעה מפני בעיות במערך האבטחה, אך לא קיבלה כל תגובה.

החלטת הביטול “נבעה מהערכות מודיעין על שתי הקבוצות”

בערעור מפנה המועדון לדבריו של מפקד הכוח בדרבי, תנ"צ דני חדד, שאמר בוועדת הכנסת ובתקשורת כי ביטול המשחק נבע מהערכת מצב מודיעינית לפיה לשני מחנות האוהדים היו בידיים עשרות פריטי פירוטכניקה נוספים.

לטענת הפועל, הדבר מוכיח שהמשחק לא בוטל בגללה, ולכן לא ניתן לקבוע שהיא אשמה באי קיומו: “המשטרה קיבלה החלטה צופה פני עתיד. היא זו שהחליטה לבטל את המשחק, בניגוד לעמדת השופטת, המשקיף ואנשי ההתאחדות וללא התייעצות עם גורם כלשהו”.

ענישה “עיוורת והרסנית”, וקריאה למשחק חוזר

בערעור נמתחת ביקורת חדה על ההענשה, שמתוארת כ“קולקטיבית, קשה מנשוא ובלתי אפקטיבית”. הפועל טוענת כי עונשים מסוג זה אינם מרתיעים את גורמי האלימות, אלא דווקא נותנים להם כוח שכן הם יודעים שכל פעולה שלהם פוגעת ישירות בקבוצה.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הקבוצה מצטטת פסיקות רבות שבהן בית הדין העליון בחר בפתרון של משחק חוזר במקרים דומים או חמורים, ומדגישה כי גם במקרה של הדרבי, משחק בעל חשיבות עליונה למאבקי הצמרת, “הכרעה ספורטיבית עדיפה על הכרעה על השולחן”.

דרישת הסיום: ביטול פסק הדין

כאמור, הפועל תל אביב מבקשת מבית הדין העליון: לבטל את ההפסד הטכני, לבטל את הפחתת הנקודות ולבטל את הפעלת העונשים המותנים. כמו כן האדומים מבקשים לאמץ עונש מידתי בהרבה, ואף לשקול קיום משחק חוזר.

בסיום הערעור נכתב: “מועדון הפועל תל אביב לא זכה להליך משפטי הוגן. הפגמים שנפלו בו יורדים לשורשו של ההליך ופסק הדין חייב להתבטל”.