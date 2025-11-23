רבע 4, 10:00: מכבי ת"א - הפועל חולון 57:75

מכבי תל אביב מארחת בשעה זו בהיכל מנורה מבטחים את הפועל חולון למשחק שנועל את המחזור השביעי בליגת ווינר סל. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות אחרי הפסד באירופה בשבוע החולף וינסו לשנות מומנטום זו על חשבון זו במה שיהיה שחזור של סדרת חצי גמר הפלייאוף מהעונה שעברה, שהסתיימה ב-0:2 חלק לטובת הצהובים.

החבורה של עודד קטש רשמה בשבוע שעבר את הפסד הבכורה שלה בליגה אחרי שנכנעה בדרבי להפועל תל אביב וירדה למאזן 1:5. ארבעה ימים מאוחר יותר היא נכנעה לווירטוס בולוניה במסגרת היורוליג. הערב היא פוגשת יריבה חזקה מבחינה התקפית, כך שצפוי מפגש רב-סלים.

הקבוצה של דני פרנקו אומנם הפסידה ביום רביעי האחרון לחובנטוד בדאלונה, אבל הבטיחה את מקומה בשלב הפליי-אין של ליגת האלופות. בזירה המקומית, הסגולים גברו במשחקם הקודם על הפועל באר שבע/דימונה ושיפרו את מאזנם ל-1:4.

מכבי ת”א ניצחה בכל תשעת משחקי הבית האחרונים מול יריבתה במסגרת העונה הסדירה, ואילו ניצחון החוץ האחרון של חולוניה נרשם ב-31 במרץ 2019, אז הקבוצה של דן שמיר הפתיעה עם 86:94 על זו של יאניס ספרופולוס.

רבע ראשון: 14:24 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית הפועל חולון: דרק וולטון ג’וניור, ג’ורדן מקריי, דמיון רוסר, ליאור קררה וחסן מרטין.

לאחר יותר מדקה נטולת נקודות, הקבוצות נכנסו לעניינים כשהחליפו סלים. קלארק להט אצל המארחת עם שבע נקודות וגרם לדני פרנקו לקחת פסק זמן מהיר. הצהובים המשיכו לשלוט במשחק, כאשר סורקין והורד הוסיפו נקודות, וגם ג’ף דאוטין ג’וניור עלה מהספסל והשלים מהלך של שלוש נקודות על מנת לקבוע יתרון דו ספרתי, 6:16.

ווקר וגור לביא צלפו מבחוץ והעמידו את היתרון הצהוב על 14, במה שהזעיק פסק זמן נוסף ממאמן האורחת. חולון התעוררה מעט ויצאה לירצת 0:6 בסיום הרבע על מנת לצמק את הפער, 14:24.

רבע שני: 31:57 למכבי תל אביב

תמיר בלאט רשם נקודות ראשונות לאחר שלא פתח בחמישייה, סורקין הוסיף שלשה והמארחת פתחה טוב גם את הרבע השני, כאשר מנגד החבורה האורחת נראתה מבולגנת ולא הצליחה לקלוע לשלוש. סורקין הוסיף נקודות בצבע כדי לקבוע יתרון שיא, 17:36.

סל של ווקר בצבע העלה את היתרון מעבר ל-20 נקודות הפרש, כאשר 6 דקות לתוך הרבע הסקור ברבע עמד על 6:17. הצהובים המשיכו לעשות ככל העולה על רוחם, והיתרון צמח ככל שהדקות נקפו. חולון הצליחה לרשום שלשות ראשונות, כאשר ליאור קררה עם שתיים כאלו ויאיר קרביץ צימקו במעט את הפער, אך ווקר היה שם בשביל מכבי עם מהלכים גדולים כדי לשמור על היתרון, 31:57 בירידה אל חדרי ההלבשה.

רבע שלישי:

הצהובים הורידו הילוך בפתיחת החצי השני, ואפשרו לאורחת להיות מעט יותר דומיננטית, כאשר רשמה ריצת 3:9. המומנטום המשיך להיות בצד של פרנקו וחניכיו, אך שלשה של בלאט הרגיעה מעט את הספסל הצהוב וקבעה 45:66.

