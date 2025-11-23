הפועל חיפה פנתה לעירייה: תשקלו את הקיצוץ

הפועל חיפה פנתה היום (ראשון) לוועדת התמיכות של עיריית חיפה בבקשה לחזור בה מהחלטתה הפתאומית לקזז את התמיכות במועדון לשנת 2025 ולהעמידן על סכום של 30 אלף שקלים בלבד. לטענת העירייה, שכרו של אחד מאנשי הצוות (המאמן רוני לוי), היה גבוה מהסך של 630 אלף שקלים וכי הדבר עומד לטענת וועדת התמיכות בניגוד לתבחינים.

במועדון זועמים על ההחלטה שתביא להפחתה של מאות אלפי שקלים בתמיכה העירונית וכאמור תעמיד אותה על 30 אלף שקלים לשנה. על מנת לסבר את האוזן, מדובר בסכום שאינו מכסה את דמי השימוש של משחק בודד באצטדיון סמי עופר.

במכתב שנשלח על ידי עו"ד אורי כהנא ממשרד נבו קידר בלום נכתב כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה שכן: "עיקר התמיכה העירונית מיועדת לטובת פעילות מחלקת הנוער בעוד הקיזוז הקיצוני בתמיכות נובע בכלל בעקבות שכר של מאמן הקבוצה הבוגרת”. עוד נטען כי “מדובר בשכר מקובל למאמן בעל רקורד בכדורגל הישראלי שהוביל את הקבוצה המקצוענית בליגת העל להישגים שהביאו כבוד לעיר חיפה".

רוני לוי (מרטין גוטדאמק)

במועדון מציינים כי הם עומדים בקשר רציף עם העירייה בנושא, אך אם לא תשונה ההחלטה יאלצו להגיש עתירה מנהלית. במכתב שנשלח, אשר העתקים ממנו הועברו לראש העיר יונה יהב, מנכ"ל העירייה דוד לוריא ומחזיק תיק הספורט חבר המועצה צביקה ברבי, נכתב: "החלטת העירייה לקזז 92.5% מתקציב הקבוצה – גזר דין מוות למועדון הפועל חיפה, מועדון שבדומה למרבית קבוצות הספורט במדינת ישראל, פועלת כתאגיד ללא מטרת רווח ובהתאם, חלק משמעותי מפעילותה של הקבוצה, מבוסס על תמיכות ציבוריות ובפרט תמיכה עירונית”.

“בנסיבות אלה, קיזוז בלתי צפוי של 92.5% מהתמיכה העירונית, צפוי לגרוע באחת מאות אלפי שקלים מתקציב הקבוצה ולגרום לה לנזקים כבדים ואף בלתי הפיכים, העלולים להביא לעצירת פעילותה באופן מלא או חלקי ולהעמידה בסכנה. יתרה מזאת, תקציב התמיכה העירוני ניתן בעיקר בגין פעילות מחלקות הנוער של המועדון, ומיועד בעיקר לפעילותה. במצב דברים זה, קיצוץ התקציב (דווקא בשל שכר המשולם בקבוצת הבוגרים) יביא לפגיעה ישירה דווקא במחלקת הנוער של העמותה, ויביא לפגיעה פעילות זו, ובכך עומדים מאות נערים ונערות המוצאים בית בפעילות הקבוצה, בסכנה להמשך פעילותם".

יואב כץ (עמרי שטיין)

עוד ציין עו"ד כהנא במכתבו כי התערבות העירייה בשכר מאמנים אינה נכונה משפטית: "הוראת מגבלת השכר בסך 630,000 ש”ח, נועדה לחול על בעלי תפקידים ניהוליים בלבד. זו המסקנה היחידה המתקבלת מנוסח מבחני התמיכה, מנוסח נוהל התמיכות של משרד הפנים ומהוראות סעיף 6 לנוהל שר האוצר בדבר ‘שכר בעל תפקיד ניהולי’. מסקנה זו נתמכת גם מנוסח מסמכי בקשת התמיכה כפי שנוסחו על ידי עיריית חיפה, וכן מהחלטות קודמות של וועדת התמיכות אשר קיבלו עמדה זו ואישרו תמיכה ללא קיזוזים להפועל חיפה בשנת 2024, למרות שכר המאמן”.

“למצער, מתבקשת הוועדה להפעיל את שיקול דעתה וסמכותה ולבחון את השכר המשולם בהתאם ל"נורמות הנהוגות במוסדות ציבור דומים - קרי ביתר קבוצות ליגת העל. למצער ולחילופין בלבד, בשים לב לעובדה שמדובר ב"שינוי מדיניות", מבוקש בזאת מהוועדה לקבוע את שנת 2025 כשנת מעבר, כך שההגבלה על שכר מאמנים תחול רק החל מנתוני שנת 2025 ובכך לאפשר לקבוצות פרק זמן להתאים את השכר למדיניות החדשה כאמור”.

מנכ"ל הפועל חיפה, איתי רק (עמרי שטיין)

עוד נכתב כי: "ככל שהוועדה תחליט בכל זאת לקזז להפועל חיפה תמיכה כלשהי, תתבקש הוועדה לאפשר להפועל חיפה למצות את ההליכים המשפטיים בנושא, ותקפיא את הסכום שקוזז למשך 45 יום לפחות וזאת על מנת לאפשר למרשתי לבחון הגשת עתירה מנהלית בטרם יחולק התקציב שיקוזז לגופים אחרים".

מנכ"ל המועדון, איתי רק, אמר: "מקווים שהפניה שלנו תיפול על אוזניים קשובות. אם לא תהיה ברירה נגיש עתירה מנהלית".

בתוך כך, הפועל חיפה הודיעה כי הבלם הקמרוני בלונדון מאייפיה (24, 1.85) נחת בלילה והוא ייבחן בקבוצה, כשמחר יערוך את האימון הראשון שלו. מאייפיה, שנחשב לשחקן חופשי, שיחק בשלוש העונות האחרונות ברד סטאר פאריס ורשם בשורותיה 57 הופעות בליגת המשנה בצרפת.