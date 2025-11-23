יום שני, 24.11.2025 שעה 03:43

כריסטיאן פוליסיק בעננים (IMAGO)

מבצע עוקץ: מילאן ניצחה את אינטר 0:1 בדרבי

בניגוד למהלך המשחק, הרוסונרי הצליחו להכריע את הדרבי דלה מדונינה בזכות פוליסיק שכבש אחרי טעות בהגנה. מניאן סיפק משחק ענק והדף פנדל לצ'להאנולו

מערכת ONE | 23/11/2025 21:45
יום ראשון, 23/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 12
מילאן
הסתיים
0 1
שופט: סימונה סוזה
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
189-1512לאציו8
1612-1411ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1011טורינו11
1416-1312קרמונזה12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-812לצ'ה16
914-811פיזה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20
הרכבים וציונים
 
 

זה מעבר למאבק על עיר. זה מאבק על כבוד, יוקרה, זהות. זיכרונות רבים עברו בהיסטוריה שהחלה אי שם ב-1907, אז הוקמה אינטר, כשכמו חווה מסיפור גן עדן, יצאה מהצלע של מילאן. הערב (ראשון), הדרבי דלה מדונינה, המשחק הגדול של העיר מילאנו, הסתיים בניצחון 0:1 לרוסונרי שהתארחו בסן סירו.

הנראזורי עלו במטרה להוכיח שהם בעלי הבית באצטדיון, כשלצד קהל רב שדחף, הם השתלטו על המשחק במהרה וכבר בדקה השלישית מרקוס תוראם נעצר על ידי מי שעתיד להיות גיבור המשחק, מייק מניאן, שסיפק הצלה גדולה שהשאירה טעם של עוד להמשך. 

שחקניו של מסימיליאנו אלגרי לא היו קיימים כמעט בכלל במחצית הראשונה, כשהמארחת תקפה גלים גלים, אך נתקעה בשובר הגלים הצרפתי פעם אחר פעם, לצד הקורות וחוסר הדיוק. על אף הרצון הרב, החבורה באדום-שחור חסמה כל אפשרות להגיע למצב מסוכן, ולבסוף עקצה בצד השני.

העיר שלה: מילאן מנצחת את אינטר בדרבי

יוסוף פופאנה דהר ומצא את אלכסיס סלמאקרס שבעט לראשונה במשחק למסגרת. יאן זומר הדף לא טוב ואל הריבאונד שעט כריסטיאן פוליסיק, שגלגל בקלות לרשת. כריסטיאן קיבו שלח כלים למעלה, ולבסוף הצליח להשיג תמורה עם פנדל שנשרק אחרי עבירה של סטרהיניה פבלוביץ’ על תוראם.

אל הבעיטה ניגש מלך שערי הליגה, הקאן צ’להאנולו, ששיחק בעברו במדים האדומים-שחורים, אך למרות בעיטת עונשין טובה, ‘מג’יק מייק’ המשיך ביום הגדול שלו, כשמנע גם מהמצב הזה להיכנס ושמר על רשת נקייה בסיום, שהייתה שווה הרבה יותר מרק שלוש נקודות.

זה למעשה המשחק השישי ברצף בו אינטר לא מצליחה לנצח את מילאן, כשלפני הרצף הזה, לאורחת היה רצף דומה שהתהפך ב-180 מעלות. בעקבות התוצאה, המארחת פספסה הזדמנות לטפס למקום הראשון ויתרה מכך, ראתה את היריבה העירונית מטפסת על חשבונה למקום השני בטבלת הסרייה א’ אחרי 12 מחזורים. בנוסף, זה היה הניצחון ה-100 של אלגרי כמאמן הרוסונרי, והוא מצא דרך לציין את המספר.

מחצית שניה
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • זהו זה! הדרבי הסתיים! מילאן מנצחת 0:1 את אינטר ומטפסת מעליה אל עבר המקום השני בטבלה
מייק מניאן. אם מילאן תנצח, יהיו לו מניות רבות (IMAGO)מייק מניאן. אם מילאן תנצח, יהיו לו מניות רבות (IMAGO)
  • '89
  • החמצה
  • אנז'-יואן בוני ניסה להציל את המולדת כשקיבל מסירה בתוך רחבת ה-16, אבל כמו שאר חבריו לקבוצה לא היה מדויק
  • '88
  • החמצה
  • אנדי דיוף ניסה להשפיע באופן מיידי על המשחק עם בעיטה מדויקת למסגרת, אבל היא הלכה למרכז השער ומניאן לא הסתבך גם הפעם
  • '86
  • חילוף
  • גם במילאן התרחש שינוי, כשרפאל ליאאו סיים את חלקו בהתמודדות ובמקומו עלה לכר הדשא רובן לופטוס צ'יק
כריסטיאן קיבו. הולך על כל הקופה (IMAGO)כריסטיאן קיבו. הולך על כל הקופה (IMAGO)
  • '85
  • חילוף
  • לכריסטיאן קיבו אין מה להפסיד והוא שלח למערכה גם את החלוץ הצעיר פרנצ'סקו פיו אספוסיטו, שעלה על חשבון הבלם פרנצ'סקו אצ'רבי
  • '85
  • חילוף
  • חילופים אחרונים בשורות המארחת, כשאנדי דיוף החליף את ניקולו בארלה
  • '81
  • החמצה
  • כדור קרן של ניקולו בארלה מצא שוב את אצ'רבי שהפעם בחר להחליק את הכדור אל מנואל אקנג'י, אלא שהאחרון לא היה ערני מספיק ופספס מטווח אפס הזדמנות לאזן את התוצאה
מסימיליאנו אלגרי מתדרך (IMAGO)מסימיליאנו אלגרי מתדרך (IMAGO)
  • '78
  • חילוף
  • גם כובש השער כריסטיאן פוליסיק הוחלף. כריסטופר אנקונקו עלה לדקות הסיום
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל מילאן, כשיוסוף פופאנה פינה את מקומו בשביל סמואלה ריצ'י
  • '78
  • חילוף
  • החמצת הפנדל עלתה לו ביוקר כשפיוטר ז'יילינסקי החליף את הקאן צ'להאנולו
שחקני מילאן שועטים בטירוף אל עבר הגיבור שלהם מייק מניאן (IMAGO)שחקני מילאן שועטים בטירוף אל עבר הגיבור שלהם מייק מניאן (IMAGO)
מייק מניאן עוצר להקאן צ'להאנולו את הפנדל (IMAGO)מייק מניאן עוצר להקאן צ'להאנולו את הפנדל (IMAGO)
הקאן צ'להאנולו בועט את הפנדל (IMAGO)הקאן צ'להאנולו בועט את הפנדל (IMAGO)
  • '73
  • החמצת פנדל
  • מייק מניאן עצר את הקאן צ'להאנולו! הקשר הטורקי שלח פנדל חד לפינה השמאלית, אבל הצרפתי היה ערני וזינק בצורה מופלאה כדי למנוע מאקס האורחת להשוות את התוצאה
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • בעקבות העבירה ברחבה, סטרהיניה פבלוביץ' ראה את הכרטיס הצהוב
  • '71
  • החלטת שופט
  • פנדל לאינטר! פבלוביץ' דרך על תוראם ברחבה וגרם לפנדל. אחרי בדיקת VAR, השופט היה החלטי והצביע אל עבר הנקודה הלבנה
  • '68
  • החמצה
  • כדור עומק יפה של סלמאקרס מצא את פופאנה, שבעט חלש כדור שגולגל אל ידיו של זומר
רפאל ליאאו ופרנצ'סקו אצ'רבי מדברים עם השופט (IMAGO)רפאל ליאאו ופרנצ'סקו אצ'רבי מדברים עם השופט (IMAGO)
  • '66
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק הגיע מאינטר, כשאנז'-יואן בוני החליף את הקפטן לאוטרו מרטינס
  • '61
  • כרטיס צהוב
  • הקאן צ'להאנולו הביע את מורת רוחו על החלטת שיפוט ונכנס לפנקס כמוצהב הראשון בצד השחור-כחול
  • '59
  • החמצה
  • בעיטה של הקאן צ'להאנולו ממרחק רב נבלמה על ידי פיקאיו טומורי והגיעה אל אלסנדרו בסטוני שהצטרף להתקפה. הבלם ניסה לבעוט אבל נלחץ ממודריץ' שבא ללחוץ אותו ושלח את הכדור מעלה
כריסטיאן פוליסיק ואלכסיס סלמאקרס מאושרים (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק ואלכסיס סלמאקרס מאושרים (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק בעננים (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק בעננים (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק מוצא את הרשת (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק מוצא את הרשת (IMAGO)
  • '54
  • שער
  • שער! בניגוד גמור למהלך המשחק, מילאן עלתה ליתרון! אלכסיס סלמאקרס דהר בהתקפה מתפרצת ושלח בעיטה ראשונה מדויקת למסגרת, שנהדפה על יאן זומר. השוער השווייצרי לא הגיב נכון ואל הריבאונד שעט כריסטיאן פוליסיק שהעלה את הרוסונרי ל-0:1 אחרי שגלגל את הכדור מול שער חשוף
  • '51
  • החמצה
  • תוראם רצה לנקום בחברו לנבחרת צרפת מניאן, שעצר אותה בתחילת המשחק כשניסה להכניע אותו עם בעיטה מסובבת, אבל לרוע מזלו גם הפעם השוער יצא עם ידו על העליונה וקלט את הכדור בקלות
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • הכרטיס הצהוב הראשון נשלף רגע לפני הירידה להפסקה, כשרפאל ליאאו גלש בצורה מסוכנת על ניקולו בארלה ונכנס לפנקס
כריסטיאן פוליסיק מקדים את מנואל אקנג'י (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק מקדים את מנואל אקנג'י (IMAGO)
  • '44
  • החמצה
  • האיום הכי מסוכן במשחק עד כה של מילאן הגיע רק לפני המחצית, כשאדריאן ראביו וכריסטיאן פוליסיק החליפו מסירות, והאחרון ניסה לסובב כדור מרחוק, אבל לרוע מזלו הכדור שרק ליד המסגרת של יאן זומר
פדריקו דימארקו מנסה לברוח ליוסוף פופאנה ואלכסיס סלמאקרס (IMAGO)פדריקו דימארקו מנסה לברוח ליוסוף פופאנה ואלכסיס סלמאקרס (IMAGO)
  • '40
  • החמצה
  • הרוסונרי ניסו להראות מעט סימני חיים עם כדור שהגיע לרגליו של אלכסיס סלמאקרס, אבל הבלגי שלח את הבעיטה שלו הרחק מהמסגרת
  • '37
  • החמצה
  • הנראזורי המשיכו להתקרב עם עוד החמצה עצומה! קרלוס אוגוסטו הגביה לרחבה ומצא את תוראם, שנגח כדור רוחב ללאוטרו מרטינס. אל טורו ניסה לבעוט בנגיעה אבל מניאן סיפק עוד הצלה נהדרת ששמרה על התוצאה מאופסת
הכדור של פרנצ'סקו אצ'רבי נעצר בקורה (IMAGO)הכדור של פרנצ'סקו אצ'רבי נעצר בקורה (IMAGO)
  • '26
  • החמצה
  • פרנצ'סקו אצ'רבי היה קרוב! הבלם עלה ראשון לכדור קרן והדביק את הנגיחה שלו לקורה השמאלית, שמנעה יתרון שחור-כחול
  • '25
  • החמצה
  • יוסוף פופאנה ניסה למצוא את המסגרת מקצה הרחבה, אבל במקום הוא מצא את גג האצטדיון כשהכדור הלך גבוה
  • '16
  • החמצה
  • מילאן עם התקפה ראשונה, כשדוידה ברטסאגי הצעיר נכנס לרחבה מהאגף השמאלי, שם המתין לכדור שנחת על רגלו, אבל הבעיטה שלו הלכה החוצה
פיקאיו טומורי מנסה לעצור את פטאר סוצ'יץ' (IMAGO)פיקאיו טומורי מנסה לעצור את פטאר סוצ'יץ' (IMAGO)
  • '15
  • החמצה
  • דימארקו היה אמון על הגבהת כדור הקרן, שהורחקה עד לפטאר סוצ'יץ' שמסף הרחבה פספס מעט את השער
  • '14
  • החמצה
  • המארחת המשיכה להיות דומיננטית מהפתיחה, כשפדריקו דימארקו ניסה לראשונה לחפש את המסגרת אבל הכדור יצא לקרן
  • '5
  • פציעה
  • לאוטרו מרטינס פגע עם המרפק באף של מתיאו גאביה, שנזקק לטיפול רפואי אחרי שהחל לדמם
מייק מניאן מונע ספיגה (IMAGO)מייק מניאן מונע ספיגה (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה חזקה של אינטר, שהגיעה להזדמנות ראשונה כבר אחרי שלוש דקות. כדור קרן הורחק עד לפטאר סוצ'יץ', שמסר לפדריקו דימארקו. המגן האיטלקי הגביה לרחבה ומצא את ראשו של מרקוס תוראם, שנגח בצורה טובה לשער אבל מייק מניאן שלח יד ארוכה ומנע ספיגה מוקדמת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סימונה סוצה הוציא את הדרבי דלה מדונינה לדרך! אינטר תקבל את הדחיפה מהקהל הביתי, או שמילאן תשמור על הרצף שלה מול הנראזורי?
שחקני מילאן לפני שריקת הפתיחה (IMAGO)שחקני מילאן לפני שריקת הפתיחה (IMAGO)
לוקה מודריץ'. יספק רגעי קסם הערב? (IMAGO)לוקה מודריץ'. יספק רגעי קסם הערב? (IMAGO)
מרקוס תוראם והקאן צ'להאנולו מתכוננים למשחק הגדול (IMAGO)מרקוס תוראם והקאן צ'להאנולו מתכוננים למשחק הגדול (IMAGO)
התפאורה האדירה של אוהדי אינטר (IMAGO)התפאורה האדירה של אוהדי אינטר (IMAGO)
הסן סירו לובש חג (IMAGO)הסן סירו לובש חג (IMAGO)
