מבצע עוקץ: מילאן ניצחה את אינטר 0:1 בדרבי

זה מעבר למאבק על עיר. זה מאבק על כבוד, יוקרה, זהות. זיכרונות רבים עברו בהיסטוריה שהחלה אי שם ב-1907, אז הוקמה אינטר, כשכמו חווה מסיפור גן עדן, יצאה מהצלע של מילאן. הערב (ראשון), הדרבי דלה מדונינה, המשחק הגדול של העיר מילאנו, הסתיים בניצחון 0:1 לרוסונרי שהתארחו בסן סירו.
הנראזורי עלו במטרה להוכיח שהם בעלי הבית באצטדיון, כשלצד קהל רב שדחף, הם השתלטו על המשחק במהרה וכבר בדקה השלישית מרקוס תוראם נעצר על ידי מי שעתיד להיות גיבור המשחק, מייק מניאן, שסיפק הצלה גדולה שהשאירה טעם של עוד להמשך.
שחקניו של מסימיליאנו אלגרי לא היו קיימים כמעט בכלל במחצית הראשונה, כשהמארחת תקפה גלים גלים, אך נתקעה בשובר הגלים הצרפתי פעם אחר פעם, לצד הקורות וחוסר הדיוק. על אף הרצון הרב, החבורה באדום-שחור חסמה כל אפשרות להגיע למצב מסוכן, ולבסוף עקצה בצד השני.
העיר שלה: מילאן מנצחת את אינטר בדרבי
יוסוף פופאנה דהר ומצא את אלכסיס סלמאקרס שבעט לראשונה במשחק למסגרת. יאן זומר הדף לא טוב ואל הריבאונד שעט כריסטיאן פוליסיק, שגלגל בקלות לרשת. כריסטיאן קיבו שלח כלים למעלה, ולבסוף הצליח להשיג תמורה עם פנדל שנשרק אחרי עבירה של סטרהיניה פבלוביץ’ על תוראם.
אל הבעיטה ניגש מלך שערי הליגה, הקאן צ’להאנולו, ששיחק בעברו במדים האדומים-שחורים, אך למרות בעיטת עונשין טובה, ‘מג’יק מייק’ המשיך ביום הגדול שלו, כשמנע גם מהמצב הזה להיכנס ושמר על רשת נקייה בסיום, שהייתה שווה הרבה יותר מרק שלוש נקודות.
זה למעשה המשחק השישי ברצף בו אינטר לא מצליחה לנצח את מילאן, כשלפני הרצף הזה, לאורחת היה רצף דומה שהתהפך ב-180 מעלות. בעקבות התוצאה, המארחת פספסה הזדמנות לטפס למקום הראשון ויתרה מכך, ראתה את היריבה העירונית מטפסת על חשבונה למקום השני בטבלת הסרייה א’ אחרי 12 מחזורים. בנוסף, זה היה הניצחון ה-100 של אלגרי כמאמן הרוסונרי, והוא מצא דרך לציין את המספר.
מחצית שניה
-
'90+5
- זהו זה! הדרבי הסתיים! מילאן מנצחת 0:1 את אינטר ומטפסת מעליה אל עבר המקום השני בטבלה
-
'89
- אנז'-יואן בוני ניסה להציל את המולדת כשקיבל מסירה בתוך רחבת ה-16, אבל כמו שאר חבריו לקבוצה לא היה מדויק
-
'88
- אנדי דיוף ניסה להשפיע באופן מיידי על המשחק עם בעיטה מדויקת למסגרת, אבל היא הלכה למרכז השער ומניאן לא הסתבך גם הפעם
-
'86
- גם במילאן התרחש שינוי, כשרפאל ליאאו סיים את חלקו בהתמודדות ובמקומו עלה לכר הדשא רובן לופטוס צ'יק
-
'85
- לכריסטיאן קיבו אין מה להפסיד והוא שלח למערכה גם את החלוץ הצעיר פרנצ'סקו פיו אספוסיטו, שעלה על חשבון הבלם פרנצ'סקו אצ'רבי
-
'85
- חילופים אחרונים בשורות המארחת, כשאנדי דיוף החליף את ניקולו בארלה
-
'81
- כדור קרן של ניקולו בארלה מצא שוב את אצ'רבי שהפעם בחר להחליק את הכדור אל מנואל אקנג'י, אלא שהאחרון לא היה ערני מספיק ופספס מטווח אפס הזדמנות לאזן את התוצאה
-
'78
- גם כובש השער כריסטיאן פוליסיק הוחלף. כריסטופר אנקונקו עלה לדקות הסיום
-
'78
- חילוף כפול אצל מילאן, כשיוסוף פופאנה פינה את מקומו בשביל סמואלה ריצ'י
-
'78
- החמצת הפנדל עלתה לו ביוקר כשפיוטר ז'יילינסקי החליף את הקאן צ'להאנולו
-
'73
- מייק מניאן עצר את הקאן צ'להאנולו! הקשר הטורקי שלח פנדל חד לפינה השמאלית, אבל הצרפתי היה ערני וזינק בצורה מופלאה כדי למנוע מאקס האורחת להשוות את התוצאה
-
'72
- בעקבות העבירה ברחבה, סטרהיניה פבלוביץ' ראה את הכרטיס הצהוב
-
'71
- פנדל לאינטר! פבלוביץ' דרך על תוראם ברחבה וגרם לפנדל. אחרי בדיקת VAR, השופט היה החלטי והצביע אל עבר הנקודה הלבנה
-
'68
- כדור עומק יפה של סלמאקרס מצא את פופאנה, שבעט חלש כדור שגולגל אל ידיו של זומר
-
'66
- חילוף ראשון במשחק הגיע מאינטר, כשאנז'-יואן בוני החליף את הקפטן לאוטרו מרטינס
-
'61
- הקאן צ'להאנולו הביע את מורת רוחו על החלטת שיפוט ונכנס לפנקס כמוצהב הראשון בצד השחור-כחול
-
'59
- בעיטה של הקאן צ'להאנולו ממרחק רב נבלמה על ידי פיקאיו טומורי והגיעה אל אלסנדרו בסטוני שהצטרף להתקפה. הבלם ניסה לבעוט אבל נלחץ ממודריץ' שבא ללחוץ אותו ושלח את הכדור מעלה
-
'54
- שער! בניגוד גמור למהלך המשחק, מילאן עלתה ליתרון! אלכסיס סלמאקרס דהר בהתקפה מתפרצת ושלח בעיטה ראשונה מדויקת למסגרת, שנהדפה על יאן זומר. השוער השווייצרי לא הגיב נכון ואל הריבאונד שעט כריסטיאן פוליסיק שהעלה את הרוסונרי ל-0:1 אחרי שגלגל את הכדור מול שער חשוף
-
'51
- תוראם רצה לנקום בחברו לנבחרת צרפת מניאן, שעצר אותה בתחילת המשחק כשניסה להכניע אותו עם בעיטה מסובבת, אבל לרוע מזלו גם הפעם השוער יצא עם ידו על העליונה וקלט את הכדור בקלות
מחצית ראשונה
-
'45+2
- הכרטיס הצהוב הראשון נשלף רגע לפני הירידה להפסקה, כשרפאל ליאאו גלש בצורה מסוכנת על ניקולו בארלה ונכנס לפנקס
-
'44
- האיום הכי מסוכן במשחק עד כה של מילאן הגיע רק לפני המחצית, כשאדריאן ראביו וכריסטיאן פוליסיק החליפו מסירות, והאחרון ניסה לסובב כדור מרחוק, אבל לרוע מזלו הכדור שרק ליד המסגרת של יאן זומר
-
'40
- הרוסונרי ניסו להראות מעט סימני חיים עם כדור שהגיע לרגליו של אלכסיס סלמאקרס, אבל הבלגי שלח את הבעיטה שלו הרחק מהמסגרת
-
'37
- הנראזורי המשיכו להתקרב עם עוד החמצה עצומה! קרלוס אוגוסטו הגביה לרחבה ומצא את תוראם, שנגח כדור רוחב ללאוטרו מרטינס. אל טורו ניסה לבעוט בנגיעה אבל מניאן סיפק עוד הצלה נהדרת ששמרה על התוצאה מאופסת
-
'26
- פרנצ'סקו אצ'רבי היה קרוב! הבלם עלה ראשון לכדור קרן והדביק את הנגיחה שלו לקורה השמאלית, שמנעה יתרון שחור-כחול
-
'25
- יוסוף פופאנה ניסה למצוא את המסגרת מקצה הרחבה, אבל במקום הוא מצא את גג האצטדיון כשהכדור הלך גבוה
-
'16
- מילאן עם התקפה ראשונה, כשדוידה ברטסאגי הצעיר נכנס לרחבה מהאגף השמאלי, שם המתין לכדור שנחת על רגלו, אבל הבעיטה שלו הלכה החוצה
-
'15
- דימארקו היה אמון על הגבהת כדור הקרן, שהורחקה עד לפטאר סוצ'יץ' שמסף הרחבה פספס מעט את השער
-
'14
- המארחת המשיכה להיות דומיננטית מהפתיחה, כשפדריקו דימארקו ניסה לראשונה לחפש את המסגרת אבל הכדור יצא לקרן
-
'5
- לאוטרו מרטינס פגע עם המרפק באף של מתיאו גאביה, שנזקק לטיפול רפואי אחרי שהחל לדמם
-
'3
- פתיחה חזקה של אינטר, שהגיעה להזדמנות ראשונה כבר אחרי שלוש דקות. כדור קרן הורחק עד לפטאר סוצ'יץ', שמסר לפדריקו דימארקו. המגן האיטלקי הגביה לרחבה ומצא את ראשו של מרקוס תוראם, שנגח בצורה טובה לשער אבל מייק מניאן שלח יד ארוכה ומנע ספיגה מוקדמת
-
'1
- השופט סימונה סוצה הוציא את הדרבי דלה מדונינה לדרך! אינטר תקבל את הדחיפה מהקהל הביתי, או שמילאן תשמור על הרצף שלה מול הנראזורי?