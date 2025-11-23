מבצע עוקץ: מילאן ניצחה את אינטר 0:1 בדרבי

הרכבים וציונים

זה מעבר למאבק על עיר. זה מאבק על כבוד, יוקרה, זהות. זיכרונות רבים עברו בהיסטוריה שהחלה אי שם ב-1907, אז הוקמה אינטר, כשכמו חווה מסיפור גן עדן, יצאה מהצלע של מילאן. הערב (ראשון), הדרבי דלה מדונינה, המשחק הגדול של העיר מילאנו, הסתיים בניצחון 0:1 לרוסונרי שהתארחו בסן סירו.

הנראזורי עלו במטרה להוכיח שהם בעלי הבית באצטדיון, כשלצד קהל רב שדחף, הם השתלטו על המשחק במהרה וכבר בדקה השלישית מרקוס תוראם נעצר על ידי מי שעתיד להיות גיבור המשחק, מייק מניאן, שסיפק הצלה גדולה שהשאירה טעם של עוד להמשך.

שחקניו של מסימיליאנו אלגרי לא היו קיימים כמעט בכלל במחצית הראשונה, כשהמארחת תקפה גלים גלים, אך נתקעה בשובר הגלים הצרפתי פעם אחר פעם, לצד הקורות וחוסר הדיוק. על אף הרצון הרב, החבורה באדום-שחור חסמה כל אפשרות להגיע למצב מסוכן, ולבסוף עקצה בצד השני.

יוסוף פופאנה דהר ומצא את אלכסיס סלמאקרס שבעט לראשונה במשחק למסגרת. יאן זומר הדף לא טוב ואל הריבאונד שעט כריסטיאן פוליסיק, שגלגל בקלות לרשת. כריסטיאן קיבו שלח כלים למעלה, ולבסוף הצליח להשיג תמורה עם פנדל שנשרק אחרי עבירה של סטרהיניה פבלוביץ’ על תוראם.

אל הבעיטה ניגש מלך שערי הליגה, הקאן צ’להאנולו, ששיחק בעברו במדים האדומים-שחורים, אך למרות בעיטת עונשין טובה, ‘מג’יק מייק’ המשיך ביום הגדול שלו, כשמנע גם מהמצב הזה להיכנס ושמר על רשת נקייה בסיום, שהייתה שווה הרבה יותר מרק שלוש נקודות.

זה למעשה המשחק השישי ברצף בו אינטר לא מצליחה לנצח את מילאן, כשלפני הרצף הזה, לאורחת היה רצף דומה שהתהפך ב-180 מעלות. בעקבות התוצאה, המארחת פספסה הזדמנות לטפס למקום הראשון ויתרה מכך, ראתה את היריבה העירונית מטפסת על חשבונה למקום השני בטבלת הסרייה א’ אחרי 12 מחזורים. בנוסף, זה היה הניצחון ה-100 של אלגרי כמאמן הרוסונרי, והוא מצא דרך לציין את המספר.