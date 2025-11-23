ריאל מדריד או בארסה? הבלם שיצית עוד מאבק

נוטינגהאם פורסט היא הסיוט של ארנה סלוט, והתופעה הזו החלה כאשר היא הייתה הראשונה לנצח את ליברפול של המאמן ההולנדי. בספטמבר בעונה שעברה, היא שמרה על רשת נקייה באנפילד בהנהגתו של מורילו הברזילאי במרכז ההגנה, ניצחה 0:1 ובדיעבד התברר שהיה זה ההפסד הביתי היחיד של האדומים בדרך לאליפות משכנעת מאוד. אלא שאת נוטינגהאם הם לא השכילו לנצח גם במשחק החוץ בינואר. מורילו הצטיין הפעם עוד יותר, ונבחר לאיש המשחק שהניב תיקו 1:1, בין היתר בגלל התיקול המושלם שמנע מלואיס דיאס לכבוש.

דיוגו ז'וטה המנוח הבקיע אז לליברפול, והוא עדיין השחקן היחיד שלה שהצליח לעשות זאת מול פורסט בקדנציה של סלוט, כי אתמול הגיעה ההצגה הגדולה מכולן. האלופה התרגלה איכשהו להפסיד 3:0 – זה קרה לה בשני המחזורים הקדומים נגד קריסטל פאלאס ומנצ'סטר סיטי. ובכל זאת, נוטינגהאם לא הייתה צפויה להמשיך את הרצף. הרי אשתקד היא ניצחה באנפילד לראשונה מזה 55 שנה. התברר כי עם סלוט על הקווים לא צריך להמתין עוד, וחלקו של מורילו בניצחון החוץ הגבוה ביותר של פורסט על ליברפול היה כביר.

הבלם הברזילאי הבקיע את השער הראשון בבעיטה חדה לפינה כאשר הכדור נפל לרגליו מהסטה לא מוצלחת של וירג'יל ואן דייק, אבל זה ממש לא הכל. מסירה ארוכה מושלמת שלו לכיוונו של עומארי האצ'ינסון בנתה את השער השלישי – הקיצוני הצעיר פרץ לרחבה וסחט הדיפה מאליסון, ומורגן גיבס-ווייט שלח את הריבאונד פנימה. במקביל, היה מורילו בלתי עביר בהגנה. הוא הרחיק 13 כדורים מתוך הרחבה שלו, חסם בגופו 3 בעיטות של שחקני ליברפול ושימש דוגמה לחבריו. לא במקרה הוא נבחר שוב לשחקן המצטיין בקרב מול הרדס. אפשר להגיד שזו כבר מסורת.

ארנה סלוט. מורילו הוא הסיוט שלו (IMAGO)

המשחק אתמול הדגים את מגוון הכישורים של הכוכב בן ה-23. הוא יעיל מאוד בעורף, מהיר, עוצמתי, קורא את המשחק נכון, נוטה להקדים את חלוצי היריב, ולכל הפחות לחסום את ניסיונות הבעיטה שלהם. אוהדי נוטינגהאם פורסט מעריצים אותו בשל כך, אבל הם אוהבים במיוחד לצפות בו כשהכדור לרגליו. בניהול התקפות מורילו הוא ברזילאי טיפוסי. יש לו שליטה טכנית גבוהה, הוא נהנה לכדרר ולקחת סיכונים, יש לו מסירות זהב לכל הטווחים ברגלו השמאלית האימתנית, והוא גם ממש אוהב להבקיע. אמנם אתמול היה זה רק שער שלישי שלו בקריירה, אולם זה בעיקר עניין של חוסר מזל.

אם פורטונה הייתה מחייכת אליו, הוא היה מועמד לשער השנה ב-2024 – לפחות פעמיים. במפגש מול טוטנהאם, ניסה מורילו לכבוש בבעיטה מ-73 מטרים. הוא ראה את השוער גוליילמו ויקאריו ממוקם לא טוב, הטיס את הכדור לעבר המסגרת הנטושה והחמיץ בכמה סנטימטרים. בחלוף מספר חודשים, יצא מורילו לסלאלום סטייל מראדונה דרך ההגנה של קריסטל פאלאס, כדרר מול כולם, הושיב את מארק גואהי על הדשא בהטעיה מבריקה ומצא את עצמו מול השוער. סם ג'ונסטון הדף את הבעיטה שהייתה קצת קרובה מדי אליו, ומורילו פספס שוב את התהילה. הוא מאמין שזה עוד יקרה בעתיד.

שחקני נוטינגהאם פורסט חוגגים את השער של מורילו (IMAGO)

"אני ממש רוצה להבקיע שער מרהיב במיוחד, וזה בדרך. זה יהיה ממחצית או מגרש או משהו בסגנון", הוא קבע בראיון בתחילת העונה הנוכחית. חוצפה חיובית ממש לא חסרה לו, והתשוקה לכיבוש מאפיינת אותו מאז היה ילד קטן. במשך עשור היה מורילו כוכב קטרגל, שם שכלל את הכדרור על שטחים קטנים לרמה של אמנות והוביל בדרך כלל את קבוצותיו בהבקעות. רק בגיל 16, בתום התלבטות גדולה, הוא עבר הסבה לכדורגל אמיתי, בעיקר כי הזדמן לו להצטרף לאקדמיה של קורינתיאנס – המועדון האהובה של אביו, שהלך לעולמו כאשר מורילו היה בן 10.

הוא הגיע לשם על תקן קשר התקפי, והוסט להגנה רק בהמשך. למעשה, בקורינתיאנס לא ראו בו פוטנציאל יוצא דופן, ופריצתו הייתה מאוחרת במונחי ברזיל. מורילו היה רחוק שנות אור מהנבחרות הצעירות, וגם אוהדי קורינתיאנס בקושי הכירו אותו כאשר הוא ערך הופעת בכורה בסגל הראשון בגיל 20. אלא שאז, כאשר קיבל סוף כל סוף הזדמנות על הבמה הגדולה, הוא זהר מעל כולם. 13 משחקים בלבד בליגה הברזילאית הספיקו לנוטינגהאם פורסט כדי לשלם תמורתו 12 מיליון יורו באוגוסט 2023, ובאיטליה דווח שגם נאפולי הייתה בתמונה.

מועדונים גדולים עוד יותר הצטרפו לרשימה תוך זמן קצר, כי הנסיקה של מורילו באנגליה הייתה מהירה. המנג'ר סטיב קופר הזהיר אותו כי יידרשו לו מספר חודשים על מנת להתאקלם לפרמייר ליג, אך זו הייתה הערכה שגויה. הברזילאי נזרק מיד למערכה והפך לבאנקר אולטימטיבי בהרכב, ובתום 2023/24 הוא הוכתר לשחקן העונה של הקבוצה שנלחמה בעיקר בתחתית. באותו קיץ, פורסמו בספרד ידיעות לפיהן ריאל מדריד וברצלונה ראו בו אופציה רלוונטית להחתמה. פורסט דאגה להאריך את חוזהו עד 2029 בתחילת העונה הנוכחית כדי למקסם את הרווח במקרה של מכירה, ובמועדון מפנטזים על כך שמורילו מסוגל להפוך לבלם ביקר ביותר בתולדות הכדורגל.

סטיב קופר (רויטרס)

ייתכן שזו הערכה מעט מוגזמת, אבל שתי האימפריות מהליגה הספרדית ממשיכות במעקב ביתר שאת, ושתיהן מקוות לפעול בקיץ הקרוב. ריאל מתכוננת לעידן שאחרי אנטוניו רודיגר ודויד אלאבה, וזקוקה לבלם חדש לאור נטייתו של אדר מיליטאו להיפצע. ברצלונה רואה במורילו פרטנר מתאים לפאו קובארסי, מעין יורש של איניגו מרטינס שעזב לליגה הסעודית באוגוסט והותיר חלל שלא קל למלא. גם אתליטוק מדריד הוזכרה לאחרונה כיעד אפשרי עבור מורילו, ומניותיו ממשיכות לעלות בהתמדה, כי הוא משתלב במערכים של מאמנים שונים.

קופר, ששילב אותו, פוטר בדצמבר 2023, ומורילו פרח אצל נונו, בעוד פורסט נשמה אוויר פסגות במהלך העונה שעברה ודורגה בסופו של דבר במקום השביעי. העונה עברה הקבוצה טלטלה בגלל ניהול שערורייתי למדי, נונו פוטר בצל סכסוך עם המנהל הספורטיבי החדש אדו, ואנג' פוסטקוגלו, שהוחתם במקומו, הודח גם הוא תוך 40 ימים. פורסט נקלעה למשבר, אבל על מורילו זה לא השפיע במיוחד, וכעת הוא נהנה עד הגג גם עם שון דייץ' שסומך עליו בעיניים עצומות. המשחק אתמול היה אחד הטובים בקריירה שלו, ובקצב הזה הוא עשוי להיות רלוונטי עבור הנבחרת במונדיאל הקרוב.

שון דייץ' (רויטרס)

מורילו נולד ב-4 ביולי 2002, פחות משבוע אחרי שברזיל הוכתרה לאלופת העולם בפעם האחרונה, ואולי יש בכך משהו סמלי. לא קל להגיע לסלסאו מנוטינגהאם פורסט, אבל הבלם עשה את זה וערך הופעת בכורה במשחק המוקדמות מול ארגנטינה במרץ האחרון. קרלו אנצ'לוטי, שמונה זמן קצר לאחר מכן, טרם זימן אותו, אבל הוא יותר מראוי להיות שם, ובכל מקרה העתיד עדיין לפניו. המסע שלו רק מתחיל, ויש יסוד סביר להניח כי שמו יככב בכותרות בקיץ הקרוב בכל הקשור לשוק ההעברות.

האם יהיה זה קרב גדול בין ריאל לברצלונה? האם יש לקטלונים תקציב לשחקן רכש ברמתו, והאם פלורנטינו פרס יפתח את הארנק כדי להביאו? נצטרך להמתין ולראות, וגם סלוט מחכה בקוצר רוח. הוא יהיה מאושר אם מורילו יעזוב את אנגליה בהקדם האפשרי, וכך אולי ניתן יהיה להסיר את הקללה החדשה של ליברפול נגד נוטינגהאם פורסט.