יום ראשון, 01.03.2026 שעה 03:50
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4833-5524פיינורד2
4331-4724אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
3938-4224אלקמאר5
3826-3924טוונטה אנסחדה6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3443-4225הירנביין8
3245-3925פורטונה סיטארד9
3131-3624אוטרכט10
3132-3124כרונינגן11
2750-3424זוולה12
2639-3724גו אהד איגלס13
2641-2624אקסלסיור רוטרדם14
2439-2624וולנדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18

"אוסקר קיבל המון מרווח ועדיין לא הצליח למסור"

בתקשורת ההולנדית ביקרו את אייאקס לאחר ההפסד 2:1 לאקסלסיור, ולא פסחו על הישראלי. המאמן פרד גרים: "ההחלטות בשליש האחרון לא היו טובות מספיק"

|
אוסקר גלוך מתוסכל לאחר ההפסד (IMAGO)
אוסקר גלוך מתוסכל לאחר ההפסד (IMAGO)

אייאקס ממשיכה בפתיחת העונה הרעה שלה, וזאת בלשון המעטה, כשגם הפיטורים של ג’ון הייטינחה המושמץ לא עזרו. הקבוצה מאמסטרדם רשמה הפסד 2:1 לאקסלסיור בבית, כשהיא לא מצליחה לנצח בארבעת משחקיה האחרונים, והיא נמצאת במקום הרביעי בטבלת הליגה ההולנדית, במרחק של לא פחות מ-14 נקודות מפ.ס.וו איינדהובן הראשונה.

אוסקר גלוך, שפתח את העונה לא רע בכלל והיה מנקודות האור של ההולנדים, רשם משחק רביעי ברציפות ללא שער, תוך כך שהוא מרבה לאבד. בתקשורת המקומית התייחסו לחוסר ניצול המצבים של הקבוצה, ובין היתר גם לגלוך עצמו: “אוסקר גלוך קיבל המון מרווח למסור את הכדור למצב הבקעה, אבל הפליימקר הישראלי לא הצליח למצוא את חברו לקבוצה”, נכתב ב-’RTL’.

אוסקר גלוך בפעולה במשחק נגד אקסלסיור (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה במשחק נגד אקסלסיור (IMAGO)

מאמנה הזמני של אייאקס, פרד גרים, אמר במסיבת העיתונאים לאחר ההפסד: "זה מאוד מאכזב שלא הצלחנו לנצח, עם הסגל שיש לנו אנחנו פשוט חייבים לנצח את אקסלסיור. אני יכול להבין את האוהדים שלנו שמתביישים בתוצאה הזאת. אני לא מצטער שנכנסתי לתפקיד, ידעתי שזו עבודה קשה ואני עדיין עומד מאחורי ההחלטה”.

גרים גם מתח ביקורת על קבלת ההחלטות של שחקניו בשלבים המכריעים: “גם הבחירות בשליש האחרון וגם הסגירה בתוך הרחבה לא היו טובות מספיק. באימונים הדברים מתחברים, רצינו לראות מול אקסלסיור קצב גבוה יותר של הנעת כדור, וזה פשוט לא קרה.

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

“אפשר להגיד הרבה דברים, אבל לא שהשחקנים לא מתאמצים. הם עובדים קשה, וגם אני. לוותר? זה לא חלק מהאופי שלי". כשנשאל אם ימשיך עם אותו הרכב במשחקים הבאים, רמז לשינויים: "זה חייב להיות אחרת. אני עדיין חושב מה בדיוק נשנה, אבל ברור שיש מקום לתת דקות לשחקנים נוספים, במיוחד עם לוח המשחקים הצפוף. יש מספיק איכות בקבוצה הזו, אבל התיאום עדיין לא מושלם", סיכם גרים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */