יום שלישי, 25.11.2025 שעה 13:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

תומפסון התעמת עם מוראנט: הוא מדבר הרבה

כוכב ממפיס שלא שיחק ב-96:102 על דאלאס, עקץ בסיום, אקס גולדן סטייט לא נותר חייב: "זה מצחיק שמישהו מרבה לדבר מהספסל, זה מסכם את הקריירה שלו"

|
קליי תומפסון וג'ה מוראנט מתעמתים (צילום מסך)
קליי תומפסון וג'ה מוראנט מתעמתים (צילום מסך)

קליי תומפסון לא נשאר חייב וענה לג’ה מוראנט, שבכלל לא שיחק, בסיום ההפסד של דאלאס 102:96 לממפיס. במהלך המשחק שוב בלטה המתיחות בין השניים, אקס גולדן סטייט הרבה להתעמת עם שחקני הגריזליז ובראשם עם מוראנט.

כוכב ממפיס שפספס משחק שלישי ברציפות בגלל פציעה בשריר התאומים, המתין לשריקת הסיום ואז ניגש ישירות לעבר תומפסון והשניים התעמתו מילולית. אנשי ביטחון ומאמנים משתי הקבוצות נאלצו להתערב ולמנוע מהעימות להידרדר, אך האווירה כבר הייתה טעונה הרבה לפני כן - זכר לשנאה הספורטיבית שנולדה בפלייאוף 2022, כשגולדן סטייט ותומפסון הדיחו את ממפיס בדרך לאליפות נוספת.

“הוא בחור מצחיק", אמר תומפסון בציניות, “תמיד יש לו הרבה מה להגיד, במיוחד בשביל מישהו שכמעט אף פעם לא לוקח אחריות”. כאמור, במהלך המשחק עצמו תומפסון כבר הספיק להתעמת עם שחקני גריזליס אחרים – תחילה עם סנטי אלדאמה בעקבות עבירה בוטה על הרוקי קופר פלאג, ובהמשך גם עם וינס וויליאמס ג’וניור, כששניהם קיבלו עבירה טכנית בעקבות חילופי דברים סוערים.

קליי תומפסון (רויטרס)קליי תומפסון (רויטרס)

אבל עיקר האש הופנתה למוראנט. בזמן הראיון המנצח של קאם ספנסר מטעם השידור של הגריזליז, נכנס מוראנט לפריים, לחץ את ידו של ספנסר ושלח עקיצה לעבר תומפסון, שקלע 22 נקודות אך החטיא שלשת שוויון 20.6 שניות לסיום: “תגיד לו מי הקלע הכי טוב באולם. זה לא היה ההוא מגולדן סטייט”.

אז תומפסון לא נשאר חייב והבהיר שהדברים שמוראנט זרק לעברו היו “שום דבר בעל עומק אינטליגנטי”, ורמז במפורש לבעיות המשמעת, ההשעיות והפציעות שהאפילו על הקריירה של כוכב ממפיס מאז עונות האולסטאר שלו: “הוא מדבר הרבה, כבר הרבה זמן. זה מצחיק כשמישהו מרבה לדבר מהספסל. זה קצת מסכם את הקריירה שלו עד עכשיו - משאיר אותנו עם רצון לעוד. אנחנו רוצים לראות אותו מצליח, אבל הוא נותן להרבה דברים אחרים להפריע. הליגה צריכה שחקנים כאלה על המגרש”.

מוראנט (26), שספג השעיות בכל אחת משלוש העונות האחרונות בשל אירועים מחוץ למגרש והעימות האחרון עם המאמן תומאס איסאלו, עובר עונה קשה עם ממוצעים של 17.9 נקודות בלבד ו-16.7% משלוש, שנמוכים משמעותית מימי השיא שלו.

תומפסון אף קשר את המשחק הנוכחי לאווירה האלימה של סדרת 2022, כשהזכיר את העבירה של דילון ברוקס על גארי פייטון השני, שהסתיימה בשבר במרפק: “העבירה של אלדאמה הזכירה לי דברים מלוכלכים שהם עשו אז. יש להם היסטוריה כזו. הקבוצה הנוכחית רק מדברת. כל הזמן. והם אף פעם לא ממש מגבים את זה. אני מכבד מי שמגבה דיבורים במעשים - דיבורים זה זול”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
