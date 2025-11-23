חור בהגנה: הבעיות של אלונסו לקראת אלצ'ה

ריאל מדריד יוצאת לאלצ’ה הערב (ראשון, 22:00, שידור ישיר בערוץ ONE), עם הגנה חסרה במיוחד, כשיעמדו לרשותו של צ’אבי אלונסו שני בלמים בלבד: ראול אסנסיו ודין האוסן, שני ה’שורדים’ היחידים לאחר פגרת הנבחרות.

המצב רחוק מלהיות אידאלי עבור הבלאנקוס. אדר מיליטאו נפצע עם נבחרת ברזיל, דויד אלאבה סובל מעומס שרירי ואנטוניו רודיגר, שכבר חזר לאימונים עם הקבוצה, נשאר מחוץ לסגל כמשנה זהירות, שכן אלונסו מעדיף להעריך את מצבו לקראת ליגת האלופות לאחר שחזר מפציעה מורכבת.

ריאל מגיעה לאחר שני משחקים שהדליקו נורות אזהרה ברורות: ההפסד באנפילד נגד ליברפול והתיקו מול ראיו וייקאנו. הקבוצה העניקה מספר רב של מצבים ליריבה, ודווקא אחרי שניצחה בקלאסיקו נקלעה לחוסר יציבות, בדיוק לפני לוח משחקים צפוף.

ראול אסנסיו (IMAGO)

מי שחוזר ל-100% כושר, הוא אחת הרכישות שהגיעו בקול תרועה רמה, טרנט אלכסנדר ארנולד. חזרתו הפוטנציאלית להרכב תוכל להזיז את פדה ואלוורדה חזרה לקישור. נעדר נוסף בולט אצל הלבנים יהיה אורליאן טשואמני, שעל אף שהתאמן עמם כמה ימים, גם איתו הוחלט שלא לקחת סיכון.