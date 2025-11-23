יום ראשון, 23.11.2025 שעה 15:14
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
209-1612קריסטל פאלאס4
1916-1912ברייטון5
1911-1412סנדרלנד6
1920-1912בורנמות'7
1810-1911טוטנהאם8
1810-1311אסטון וילה9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1120-1011לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20

פפ רב עם השופטים, גימארייש ואפילו עם צלם

איבד את זה: אחרי ההפסד 2:1 של מנצ'סטר סיטי לניוקאסל, מאמן הסיטינס נצפה לא רגוע על כר הדשא. על השיחה עם השופטים אמר: "אין תלונות, הכל בסדר"

|
פפ רב עם הצלם (IMAGO)
פפ רב עם הצלם (IMAGO)

מנצ’סטר סיטי נעצרה אתמול (שבת) אחרי ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשנכנעה 2:1 בחוץ לניוקאסל ונותרה במקום השלישי, כשארסנל יכולה להגדיל ממנה הערב את הפער בפסגה. 

מי ש’איבד את זה’ בסיום המשחק היה מאמנה של הסיטיזנס, פפ גווארדיולה, שנצפה מתווכח עם שופטי המשחק, עם כוכב היריבה ברונו גימארייש ואפילו עם צלם. 

המשחק היה מלא במחלוקת, כאשר סיטי זעמה על כך שלא קיבלה פנדל במחצית הראשונה כשפיל פודן ספג תיקול קשה מפביאן שאר. היו גם סימני שאלה האם ג'אנלואיג'י דונארומה ספג עבירה לפני שערו השני של בארנס, כמו גם האם גימארש היה בנבדל אפשרי בהכנה.

פפ גווארדיולה מתווכח עם צוות השיפוט (IMAGO)פפ גווארדיולה מתווכח עם צוות השיפוט (IMAGO)

כשנשאל על ידי ה-’BBC’ לאחר המשחק על דבריו עם שופטי המשחק, גווארדיולה לא גילה הרבה. "אין תלונות, הכל בסדר", אמר. הוא גם סיפר ל’סקיי ספורטס’ על שיחותיו עם גימארייש: "אמרתי כמה הוא טוב, אבל השיחה הזו היא למצבים פרטיים. הכל בסדר".

פפ גווארדיולה מתווכח עם ברוננו גימראייש (IMAGO)פפ גווארדיולה מתווכח עם ברוננו גימראייש (IMAGO)
