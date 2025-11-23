סלוט לקח אחריות: ההפסדים האלו הם באשמתי

ליברפול זכתה בעונה שעברה בפרמייר ליג והקיץ התחזקה עם מסע רכש מהמרשימים באירופה, אם לא המרשים ביותר. ספק אם מישהו האמין שאחרי 12 מחזורים, הקבוצה תמוקם במקום ה-11 בלבד בפרמייר ליג עם הפרש שערים שלילי. אתמול (שבת) הרדס הפסידו באנפילד 3:0 לנוטינגהאם פורסט, במה שהשתווה להפסד הגדול ביותר של המועדון באצטדיון הביתי בעידן הפרמייר ליג.

באנגליה מדווחים כי למרות התוצאות הרעות, בהנהלה של ליברפול מעניקים בינתיים את הגב למאמן, ארנה סלוט, כדי לתקן את מצבה של הקבוצה. ההולנדי דיבר בסיום המשחק ולקח אחריות, כשאמר: “אני רוצה להדגיש שאני אחראי להפסדים הנוכחיים. אתה אחראי כשאתה מנצח, אבל גם אחראי כשאתה מפסיד. אני אף פעם לא יכול להמציא מספיק תירוצים בנוגע לתוצאות שהשגנו. זה רחוק מלהיות מספיק טוב ואני אחראי לכך”.

“זו האחריות שלי אם ננצח או נפסיד. מה שאני גם רואה זה שהקבוצה, והאוהדים נשארו עד הסוף. הקבוצה ממשיכה לנסות עד הסוף. זה לא קרה מול מנצ'סטר סיטי (לפני שבועיים), אבל בכל משחק אחר ששיחקנו היינו הקבוצה הדומיננטית והצלחנו ליצור מצבים”.

מוחמד סלאח מאוכזב (IMAGO)

“לאחרונה, כמעט כל הזמן, אנחנו מפספסים את ההזדמנויות שלנו, זה לא יימשך כל העונה. אבל אנחנו צריכים את הרגע הזה של אנרגיה, לכבוש שער. אם אתה משחק טוב ועולה ל-0:1 הקבוצה השנייה מתרוקנת מאנרגיות, אבל הדבר ההפוך קרה, הם קיבלו דחיפה גדולה של אנרגיה מהבקעת ה-0:1. אני רואה הרבה דברים שבהם במצב רגיל התוצאה הייתה שונה, אבל אנחנו עכשיו במצב קשה ואנחנו צריכים לעשות אפילו יותר כשדברים לא הולכים לטובתנו".

השער הראשון של פורסט היה שנוי במחלוקת מכיוון שהקיצוני דן נדוי היה בקו הראייה של השוער אליסון כשמורילו כבש, בדומה לנגיחה של וירג'יל ואן דייק שנפסלה במנצ'סטר סיטי לפני שבועיים, אבל סלוט סירב לבקר את השופטים, ואמר: "אף אחד לא רוצה לשמוע ממני עכשיו מדבר על החלטות שופט אם מפסידים 3:0 בבית לפורסט. אני צריך להסתכל קודם על עצמי ועל הקבוצה שלי, אבל זה כן מראה איך שער יכול לשנות מומנטום של משחק. לפני כן פשוט חיכיתי שנבקיע שער. אחר כך בקושי יצרנו כלום”.