יום ראשון, 23.11.2025 שעה 09:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2911-2613ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

פליק: "יום מושלם", לאפורטה: "חלום שמתגשם"

בבארסה חגגו בחזרה לקאמפ נואו עם 0:4 על בילבאו, הנשיא הביט ליציע בו ישב כילד: "קשה לא להתרגש". וגם: התמונה שקיבל מרטין וחזרתו של ז'ואן גארסיה

|
פראן טורס ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)
פראן טורס ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

ברצלונה חזרה הביתה - וחזרה בגדול. הערב ההיסטורי של פתיחת הקאמפ נואו המחודש אתמול (שבת) הסתיים בדיוק כפי שקיוו במועדון: עם 0:4 מבריק על אתלטיק בילבאו, אווירה מחשמלת ביציעים והצגת כדורגל. “מסיבה שלמה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, בעוד ב’ספורט’ כתבו: “חזרה עם צמרמורת".

האנזי פליק שזכה לערב חלומי במשחקו הרשמי הראשון בקאמפ נואו כמאמן, הדגיש את המשמעות העמוקה של חזרה למגרש ההיסטורי. “זה היה יום מושלם”, אמר, “הרגשה מדהימה להיות שוב כאן, מול האוהדים, לנצח, לשמור על שער נקי ולכבוש ארבעה שערים. הכול הלך בכיוון הנכון”.

המאמן הגרמני החמיא לקבוצתו על שליטה לאורך דקות ארוכות ועל יכולת לנטרל את הלחץ האגרסיבי של בילבאו: “ידענו שמחכה לנו יריב עיקש. הם גרמו לנו בעיות במחצית הראשונה, אבל עמדנו בזה ושיחקנו כקבוצה”. פליק גם הרגיע לגבי אלחנדרו באלדה, שהוחלף במחצית בעקבות מכה בראש: “הכול בסדר, זה היה בעיקר עניין של זהירות”.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

בהיעדרו של פרנקי דה יונג, המאמן בחר לשבח במיוחד את אריק גארסיה, ששוב הוכיח עד כמה הוא חשוב וסמלי תחת פליק, שתיפקד אותו כקשר אחורי: “למאמן זה נכס כשיש שחקן כמו אריק עם ביטחון, איכות, ורב-גוניות. כולם רואים כמה הוא השתפר”. גם רוברט לבנדובסקי זכה למחמאות נדיבות אחרי שכבש את השער הראשון באצטדיון המשופץ: “הוא חלוץ שב-10 השנים האחרונות היה מהטובים בעולם. חד, רעב, ולא משנה הגיל”.

החזרה לשער נקי הייתה אחת הבשורות הגדולות של הערב עבור בארסה – לא רק בגלל רצף של עשרה משחקים בהם ספגה, אלא בגלל האיש שניצב בין הקורות. ז’ואן גארסיה שהיה מהשחקנים שערכו בכורה בקאמפ נואו, היה נרגש מתמיד: “הרגשתי את האהבה של האוהדים, גם בתקופה שהייתי בחוץ. לחזור, לנצח, ולעצור כל ניסיון – זה אושר גדול. חיכינו הרבה זמן לשמור על שער נקי”.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

אחד הסיפורים המרגשים של הערב היה הופעת הבכורה של ג’רארד מרטין בקאמפ נואו - ועוד בעמדה שלא שיחק בה באופן רשמי: בלם שמאלי. בסיום הוא סיפר על היום המיוחד: “אמא שלי שלחה לי תמונות שלי כילד בקאמפ נואו. זה ריגש אותי מאוד”. על ההסתגלות המהירה לתפקיד החדש הוסיף: “התכוננתי לזה כמה שבועות. זו עמדה שדורשת הרבה ריכוז, אבל הרגשתי נוח. לעבוד קשה - זה מה שהביא אותי עד כאן”. מרטין סיכם את נסיקתו האישית בשלוש השנים האחרונות: “הכול השתנה עבורי. עבדתי בלי הפסקה כדי להגיע לרגעים כאלה”.

גם בצד הניהולי שררה תחושת חגיגה. הנשיא ז’ואן לאפורטה התקשה להסתיר את התרגשותו: "זה חלום שמתגשם. חזרנו הביתה עם ניצחון גדול ומשחק נהדר. היה יום של אושר וגאווה להיות אוהד ברצלונה”. לאפורטה אף סיפר על מחשבותיו במהלך הטקסים, כשהביט אל היציעים שבהם ישב כילד עם אביו: “כשאתה רואה את זה שוב, קשה לא להתרגש”.

הנשיא החמיא לקבוצה על האופן שבו התמודדה עם הלחץ הרגשי של הערב: “הייתי קצת מודאג שזה ישפיע, אבל השחקנים הוכיחו שהם חזקים. פליק קרא את המשחק בצורה מושלמת”. על הפרויקט של הקאמפ נואו החדש הוסיף: “זה מפעל חיים של המועדון. עד סוף השנה נסיים את ה-Gol Nord (היציע מאחורי השער הצפוני) ובמהלך 2026 תושלם כל הטבעת השלישית. זה מקום שהאוהדים לא רק צריכים לראות - הם צריכים לחיות אותו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */