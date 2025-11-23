פליק: "יום מושלם", לאפורטה: "חלום שמתגשם"

ברצלונה חזרה הביתה - וחזרה בגדול. הערב ההיסטורי של פתיחת הקאמפ נואו המחודש אתמול (שבת) הסתיים בדיוק כפי שקיוו במועדון: עם 0:4 מבריק על אתלטיק בילבאו, אווירה מחשמלת ביציעים והצגת כדורגל. “מסיבה שלמה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, בעוד ב’ספורט’ כתבו: “חזרה עם צמרמורת".

האנזי פליק שזכה לערב חלומי במשחקו הרשמי הראשון בקאמפ נואו כמאמן, הדגיש את המשמעות העמוקה של חזרה למגרש ההיסטורי. “זה היה יום מושלם”, אמר, “הרגשה מדהימה להיות שוב כאן, מול האוהדים, לנצח, לשמור על שער נקי ולכבוש ארבעה שערים. הכול הלך בכיוון הנכון”.

המאמן הגרמני החמיא לקבוצתו על שליטה לאורך דקות ארוכות ועל יכולת לנטרל את הלחץ האגרסיבי של בילבאו: “ידענו שמחכה לנו יריב עיקש. הם גרמו לנו בעיות במחצית הראשונה, אבל עמדנו בזה ושיחקנו כקבוצה”. פליק גם הרגיע לגבי אלחנדרו באלדה, שהוחלף במחצית בעקבות מכה בראש: “הכול בסדר, זה היה בעיקר עניין של זהירות”.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

בהיעדרו של פרנקי דה יונג, המאמן בחר לשבח במיוחד את אריק גארסיה, ששוב הוכיח עד כמה הוא חשוב וסמלי תחת פליק, שתיפקד אותו כקשר אחורי: “למאמן זה נכס כשיש שחקן כמו אריק עם ביטחון, איכות, ורב-גוניות. כולם רואים כמה הוא השתפר”. גם רוברט לבנדובסקי זכה למחמאות נדיבות אחרי שכבש את השער הראשון באצטדיון המשופץ: “הוא חלוץ שב-10 השנים האחרונות היה מהטובים בעולם. חד, רעב, ולא משנה הגיל”.

החזרה לשער נקי הייתה אחת הבשורות הגדולות של הערב עבור בארסה – לא רק בגלל רצף של עשרה משחקים בהם ספגה, אלא בגלל האיש שניצב בין הקורות. ז’ואן גארסיה שהיה מהשחקנים שערכו בכורה בקאמפ נואו, היה נרגש מתמיד: “הרגשתי את האהבה של האוהדים, גם בתקופה שהייתי בחוץ. לחזור, לנצח, ולעצור כל ניסיון – זה אושר גדול. חיכינו הרבה זמן לשמור על שער נקי”.

שחקני ברצלונה בטירוף (IMAGO)

אחד הסיפורים המרגשים של הערב היה הופעת הבכורה של ג’רארד מרטין בקאמפ נואו - ועוד בעמדה שלא שיחק בה באופן רשמי: בלם שמאלי. בסיום הוא סיפר על היום המיוחד: “אמא שלי שלחה לי תמונות שלי כילד בקאמפ נואו. זה ריגש אותי מאוד”. על ההסתגלות המהירה לתפקיד החדש הוסיף: “התכוננתי לזה כמה שבועות. זו עמדה שדורשת הרבה ריכוז, אבל הרגשתי נוח. לעבוד קשה - זה מה שהביא אותי עד כאן”. מרטין סיכם את נסיקתו האישית בשלוש השנים האחרונות: “הכול השתנה עבורי. עבדתי בלי הפסקה כדי להגיע לרגעים כאלה”.

גם בצד הניהולי שררה תחושת חגיגה. הנשיא ז’ואן לאפורטה התקשה להסתיר את התרגשותו: "זה חלום שמתגשם. חזרנו הביתה עם ניצחון גדול ומשחק נהדר. היה יום של אושר וגאווה להיות אוהד ברצלונה”. לאפורטה אף סיפר על מחשבותיו במהלך הטקסים, כשהביט אל היציעים שבהם ישב כילד עם אביו: “כשאתה רואה את זה שוב, קשה לא להתרגש”.

הנשיא החמיא לקבוצה על האופן שבו התמודדה עם הלחץ הרגשי של הערב: “הייתי קצת מודאג שזה ישפיע, אבל השחקנים הוכיחו שהם חזקים. פליק קרא את המשחק בצורה מושלמת”. על הפרויקט של הקאמפ נואו החדש הוסיף: “זה מפעל חיים של המועדון. עד סוף השנה נסיים את ה-Gol Nord (היציע מאחורי השער הצפוני) ובמהלך 2026 תושלם כל הטבעת השלישית. זה מקום שהאוהדים לא רק צריכים לראות - הם צריכים לחיות אותו”.