יום שלישי, 25.11.2025 שעה 13:59
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
87%1703-179515דטרויט פיסטונס
67%1734-180615טורונטו ראפטורס
67%1768-182915מיאמי היט
64%1575-166014ניו יורק ניקס
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1845-188816קליבלנד קאבלירס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
57%1718-171014שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
38%1904-182416מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
14%1698-153514ברוקלין נטס
13%1840-166115אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
83%1318-147512יוסטון רוקטס
79%1613-175714דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
57%1621-166014מינסוטה טימברוולבס
56%1821-186516גולדן סטייט ווריורס
56%1831-187516פיניקס סאנס
40%1815-179615פורטלנד בלייזרס
36%1735-170214יוטה ג'אז
31%1884-179116ממפיס גריזליס
31%1970-181016סקרמנטו קינגס
25%1828-173216דאלאס מאבריקס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
20%1832-164715ניו אורלינס פליקנס

44 ליוקיץ' בהפסד דנבר, ניצחון 12 ברצף לדטרויט

123:128 לסקרמנטו, 21 נקודות לווסטברוק ולשרודר, הפיסטונס חגגו מול מילווקי נטולת יאניס, 29 נקודות לקנינגהאם. הפסד לניקס, טריפל-דאבל לג'וש גידי

|
פרשס אצ'יווה מול ניקולה יוקיץ' (רויטרס)
פרשס אצ'יווה מול ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

לילה מסקרן קיבלנו ב-NBA עם הצגה של ניקולה יוקיץ’ בהפסד דנבר לסקרמנטו, עוד ניצחון של דטרויט, אורלנדו חגגה על חשבון ניו יורק, שיקגו גברה על וושינגטון, ממפיס על דאלאס ואטלנטה ניצלה את המשבר המתמשך של ניו אורלינס.

דנבר – סקרמנטו 128:123

הנאגטס עם הפסד שני בארבעת המשחקים האחרונים למרות 44 נקודות, 13 ריבאונדים (שבעה בהתקפה) ושבעה אסיסטים של יוקיץ’. המשחק הלך צמוד עד הסוף כשדנבר רודפת אחרי הקינגס והסרבי משאיר את קבוצתו בתמונה שוב ושוב. שלשה של ראסל ווסטברוק 2:54 דקות לסיום סידרו יתרון שבע הפרש לסקרמנטו, אבל יוקיץ’ הגיב בחמש נקודות רצופות, ושלשה שלו צימקה ל-123:120, 29.4 שניות לסוף, אלא שדמאר דרוזן סגר עניין מקו העונשין.

ג’מאל מארי קלע 23 נקודות ומסר תשעה אסיסטים, קמרון ג’ונסון סיים עם 20 נקודות ופייטון ווטסון הוסיף 15. ווסטברוק (11 אסיסטים) ודניס שרודר קלעו 21 נקודות כל אחד עבור המנצחים, שקיבלו 19 מקיגאן מארי, 17 מדרוזן ו-15 מזאק לוין.

מילווקי – דטרויט 129:116

הפיסטונס המשיכו בכושר המצוין שלהם עם ניצחון 12 ברציפות אחרי 26:39 ברבע השני. קייד קנינגהאם הציג ערב אדיר עם 29 נקודות, 10 אסיסטים ושמונה ריבאונדים, והוביל קבוצה שקלעה באחוזים כמעט בלתי נתפסים (63%). ג'יידן אייבי חזר מפציעה ותרם 10 נקודות, ג'יילן דורן קלע 19, טוביאס האריס 18 ודאנקן רובינסון 15 בערב קבוצתי מרשים. הבאקס ששוב חסרו את יאניס אנטטוקומפו, קיבלו 24 נקודות מראיין רולינס ו-18 מבובי פורטיס.

קייד קנינגהאם מטביע (רויטרס)קייד קנינגהאם מטביע (רויטרס)

אורלנדו – ניו יורק 121:133

המג’יק ניצחו בזכות מחצית השנייה מצוינת של 55:69. פרנץ ואגנר היה בלתי ניתן לעצירה עם 37 נקודות, שבעה אסיסטים ושישה ריבאונדים, כשדזמונד ביין (27) וג'יילן סאגס (26) משלימים ערב התקפי גדול של חמישה קלעים בספרות כפולות.

פרנץ ואגנר (רויטרס)פרנץ ואגנר (רויטרס)

הניקס קיבלו משחק טוב מג'יילן ברנסון עם 33 נקודות ו-11 אסיסטים, קארל אנתוני טאונס תרם 24 נקודות ושמונה ריבאונדים, ומיקל ברידג'ס הוסיף 18. רגע מדאיג הגיע כאשר לנדרי שאמט נראה כי פרק את כתפו לאחר התנגשות עם וונדל קרטר ג'וניור.

שיקגו – וושינגטון 120:121

הבולס רשמו ניצחון שלישי בארבעה משחקים והנחילו לוויזארדס הפסד 14 ברציפות. ניקולה ווצ'ביץ' הוביל עם 28 נקודות ו-12 ריבאונדים, ג'וש גידי סיפק טריפל-דאבל מרשים של 18 נקודות, 12 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, קובי ווייט הוסיף 20 נקודות, ומטאס בוזליס תרם 13.

וושינגטון הציגה ניצוצות התקפיים, כולל ריצת 0:14 שהעניקה לה מומנטום, אבל זה לא הספיק. קאם וויטמור וקורי קיספרט קלעו 20 נקודות כל אחד, סי.ג’יי מקולום הוסיף 18 וקישון ג'ורג' תרם 17, אך טעות קריטית שלו בשניות הסיום מנעה מהקבוצה לשים סוף לרצף ההפסדים.

קובי ווייט וגקובי ווייט וג'וש גידי (רויטרס)

דאלאס – ממפיס 102:96

המאבריקס ספגו הפסד שלישי בארבעה משחקים אחרי סיום צמוד. דניאל גאפורד חדר והשווה ל-96:96 כשנותר 1:10 על השעון, אבל סנטי אלדאמה קלע ואז סדריק קווארד ו-וינס וויליאמס ג’וניור סגרו עניין מקו העונשין. אלדאמה הוביל את הגריזליז עם 20 נקודות, קאם ספנסר הוסיף 17, זאק אידי 12 ו-15 ריבבאונדים, ו-וויליאמס 10 לצד 10 ריבאונדים. 22 נקודות של קליי תוממפסון לא הספיקו לדאלאס, שקיבלה 18 מנברנדון וויליאמס ו-15 מפי.ג’יי וושינגטון, קופר פלאג סיים עם 12.

קופר פלאג (רויטרס)קופר פלאג (רויטרס)

ניו אורלינס – אטלנטה 115:98

ההוקס ברחו ברבע השני עם 21:35 ולא הביטו לאחור. קריסטפס פורזינגיס הוביל עם 30 נקודות, ויט קרייצ'י היה חם מאוד מבחוץ עם 21 נקודות ושבע שלשות, ג'יילן ג'ונסון קירב את עצמו לטריפל-דאבל עם 18 נקודות, 11 ריבאונדים ותשעה אסיסטים והכתיב את הקצב בשני צידי המגרש.

ניו אורלינס שסבלה מהיעדרותם של זאיון וויליאמסון והרב ג'ונס, ובאה למשחק בחמישייה הכוללת שלושה רוקיז, התקשתה לייצר יציבות. דריק קווין סיפק 20 נקודות, טריי מרפי קלע 19 וסאדיק ביי הוסיף 18, אך העייפות והפערי הניסיון בלטו לאורך כל הדרך.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייח
מתאו מסי מבשל עם העקב וכובש ממצב נייחנגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */