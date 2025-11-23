"4 שחקנים בנבחרת? לא בטוח, משלמים מחיר"

גם אחרי אתמול (שבת), יש קבוצה אחת בלבד בליגת ווינר סל שמושלמת, וזו אותה קבוצה שגם מוליכה את היורוליג. הפועל תל אביב לא התקשתה בשרון, כאשר היא השיגה ניצחון שישי העונה במפעל הבכיר בישראל לצד אפס הפסדים, כשיצאה עם 70:93 חד וחלק על אליצור נתניה בחוץ, ובכך הפנים של המועדון כבר לעבר ריאל מדריד.

האדומים יארחו את הבלאנקוס בבוטבגרד ולא בסופיה, בעקבות הופעה שמתקיימת באולם בבירת בולגריה, כשכמובן במועדון מקווים שבמשחק שלאחר מכן, מול וילרבאן, ניתן כבר יהיה לארח בהיכל מנורה מבטחים, אם הכל יילך טוב בפגישה הגורלית שיש לקבוצות הקבע של היורוליג ביום רביעי הקרוב, בהובלת המנכ”ל של הליגה פאולוס מונטיונאס.

בהפועל תל אביב מספרים מהצד שלהם שאכן תהיה הצבעה, ושאם המשחקים יחזרו לכאן צריך שלא יהיו תשע מתנגדות. במועדון משערים מי בוודאות לא יתנגדו למהלך, כאשר קבוצות כמו צסק”א מוסקבה, מכבי ת”א כמובן, באיירן מינכן וגם וילרבאן אמורות שלא להתנגד, ואם כך המצב אז רק צריך שעוד קבוצה אחת לא תתנגד. אגב, בהפועל מספרים שיש אפשרות לקבוצה גם להימנע מדעה, ומקרה כזה ישרת את הישראליות.

בכל מקרה, במועדון בעיקר רצו לעבור את נתניה בלי פציעות, אך ייתכן שזה לא המצב כאשר גיא פלטין הרגיש את הגב, ירד לקבל טיפול לפני הירידה להפסקה ולא חזר לשחק, ובמועדון מקווים שהוא לא סובל מפציעה חמורה. נזכיר, פלטין אחד מארבעה שחקנים שקיבלו זימון לנבחרת ישראל בפגרה הקרובה, ואיתו מהפועל נמצאים גם בר טימור, איתי שגב ועוז בלייזר.

אגב, דימיטריס איטודיס ענה בצורה מאוד ישירה כשנשאל על ארבעת הנציגים שלו במדים הלאומיים של ישראל: “אני לא בטוח שיהיו ארבעה נציגים, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא יודע. אנחנו משלמים מחיר גדול כמועדון, יש לי המון כבוד לכל נבחרת, אבל אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד. אני נותן למועדון להחליט, אבל כולם רואים מה קורה”.

הקבוצה המריאה מיד לאחר המשחק מול נתניה לסופיה, ומשם היא כבר עשתה את דרכה לבוטבגרד, כאשר בעיר הזו היא תישן במלון עד למשחק נגד ריאל מדריד. לאחר הספרדים, להפועל יש אירוע שטרם חוו במועדון, כאשר יש לא פחות מתשעה ימים מהמשחק נגד ריאל ועד למשחק הבא, כמובן למי שלא ייצג נבחרת כזו או אחרת בפגרה הזו, עד וילבראן (4.12).

איטודיס: "4 נציגים בנבחרת? לא בטוח בכלל"

מבחינת הפציעות, אז תומר גינת, ים מדר, ברונו קבוקלו וטאי אודיאסי צפויים לשוב בהדגרה לאחר הפגרה הזו, כאשר הצפי הוא שעד סוף דצמבר כבר כל הארבעה יהיו כשירים עבור איטודיס במשחקים. היווני דיבר מקצועית אחרי המשחק נגד נתניה: “ברכות לשחקנים שלי על ניצחון נוסף, היינו רציניים, באו בגישה רצינות כמו לכל המשחקים והיינו הקבוצה הטובה יותר על הפרקט, בהצלחה לנתניה”.

על הקושי לבוא רציניים לליגה אחרי היורוליג: “תודה על השאלה הזו, כי זה הדבר העיקרי, אלו דברים שאתם גם צריכים לכתוב, אני לא אגיד לכם מה לכתוב, אבל זה משהו שאנחנו עושים, אנשים צריכים לציין את זה. אחרי בסקוניה היינו בדרכים 12 ימים, ארזנו ל-12 ימים, הכל בחוץ, וכעת גם יש משחק בחוץ בבולגריה, כל הדברים האלו, צריך לברך את המועדון, את השחקנים, את הצוות, כל מי שאחראי לארגון הזה בקיץ, וכמובן לציין לטובה את השחקנים שהם עוזרים בתהליך הזה. אני מבצע רוטציות, אני מנסה לתת לאחרים לנוח, אבל לצערי יש לנו פציעות. הפציעות זה גם בגלל הדברים האלה, 12 יום במלון, להיות על מטוס, להתאמן”.

לגבי האם הוא אופטימי שהמשחקים יחזרו לאחר הפגישה הגורלית ברביעי: “אני תמיד אופטימי בחיים, אני מכיר את מוטיונאס ואת דייגו, הם ערכו פגישות עם הקבוצות, אני חושב שזה הזמן להחזיר את המשחקים, כי אנחנו משחקים כאן, בלי בעיות, עם הקהל כאן, אני חושב שהעובדה שיש טיסות כרגיל לכאן, זה אומר משהו, כי רוב חברות התעופה טסות לכאן אם אני לא טועה, אז בואו נקווה. אם זה בידיים שלי הייתי עושה מסיבת עיתונאים ואומר למה צריך לחזור, אבל זה לא בידיים שלי”.

עוז בלייזר בטירוף (רועי כפיר)

גם טיילר אניס דיבר אחרי המשחק: “ניצחון טוב, היו שבועיים ארוכים מאוד עם הרבה משחקים ורצינו לנצח את זה ולהמשיך לשחק טוב. להיות רציניים בליגה? זה חלק מלהיות מקצועניים, ברור שיש הפרשי רמות בין קבוצות, אבל כל שחקן יכול לצאת ולנצח, אנחנו מכבדים את הקבוצות האלו מאוד, הרבה שחקנים אצלם יודעים לשחק מצוין ואנחנו מכבדים וככה עשינו גם הפעם”.

על הקושי בסגל הרחב, דבר שלא חווה ברמה כזו בקריירה: “אני אוהב להגיד שמה שיש כאן זה מיוחד מאוד, הרבה טיסות, הרבה משחקים, אבל אם נשים הכל בפרופורציות, אנחנו ראשונים בליגה וגם ביורוליג, אז כל שחקן צריך להקריב וכולם יודעים את זה מתחילת העונה. אנחנו משחקים מצוין, עבורי באופן אישי זה להיות מוכן. אני אוהב לשחק, דיברנו על מילאנו ואז נתניה, אני פשוט נהנה לשחק כדורסל, אז אני פשוט נשאר מוכן ואיך שהדברים יתגלגלו הם יתגלגלו”.

טיילר אניס חודר לסל (רועי כפיר)

אניס נשאל מה השתנה בהפועל מהקדנציה הקודמת שלו: “העבודה של המועדון הרבה יותר קשה עם כל הטיסות כמובן, אבל הווייב דומה, זה מה שאהבתי פה גם בקדנציה הקודמת. הרבה פעמים אתה לא רואה במועדונים שכל כך מושקעים בקבוצה, אנשים כאן לוקחים הכל כל כך ברצינות והשקעה, יש לך את הכל כדי לצאת לפרקט, להתרכז בכדורסל ולשחק, וזה לא המצב בכל קבוצה ולא מובן מאליו, אמרתי את זה פעם ואגיד שוב, אני אוהב איך שדואגים כאן לשחקנים, אני מאוד אוהב להיות חלק מהפועל ת”א”.

על מה מייחד את דימיטריס איטודיס משאר המאמנים שחווה בקריירה: “החוכמה שלו כמובן, הוא מכיר את המשחק ,כל שאלה שלך יש לו תשובה מיד, וזה לא קל, שיחקנו ארבעה משחקים בזמן כל כך קצר והוא יודע לענות על הכל. כמובן שיש לו גם צוות, שהם מדהימים, אבל באופן אישי עליו הוא יודע מתי לשבת עלינו ומתי לשחרר קצת. כולנו מכבדים אותו כל כך, מנסים לצאת לפרקט ולהשיג את מה שהוא רוצה”.