ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

נהנתה בקאמפ נואו: ברצלונה נתנה הצגה הולמת

פודקאסט ברצלונה חוגג הצגה בחזרה הביתה: לאמין בין מסי למסי, הברווזון המכוער, לבה כאן וגם פראן, האם פליק משתנה, השיפור שיעבור האצטדיון וצ'לסי

|
לאמין ימאל ופראן טורס חוגגים (IMAGO)
לאמין ימאל ופראן טורס חוגגים (IMAGO)

ברצלונה חזרה אחרי 909 ימים לקאמפ נואו וחגגה את האירוע עם 0:4 גדול מול אתלטיק בילבאו וניקו וויליאמס. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל מסכמים בפודקאסט בארסה את משחק החזרה הביתה ומתכוננים למשוכה הלונדונית בשם צ’לסי.

מה בתפריט: הרשמים הראשונים מהקאמפ נואו המחודש, השיפורים שעוד יעבור האצטדיון עד שיושלם במלוא הדרו, המשמעויות המקצועיות והכלכליות של החזרה הביתה, לאמין ימאל עם בישולי בכורה אייקונים בין מסי למסי, פרמין לופס הוא כל מה שהאנזי פליק חולם עליו בעמדה 10, מכונת השערים לבנדובסקי מתקרבת לנקודת ציון אדירה על רקע השמועות על חוליאן אלברס והארי קיין, פראן טורס ממשיך לייצר מספרים וגם חגיגה שמספרת סיפור חשוב, האיש והמסיכה שהופך לדמות משמעותית, איפה משתלב ראפיניה עם החזרה מפציעה, דני אולמו לא מוצא את עצמו, האם עמידת ההגנה מעידה על שינוי במחשבה של פליק ובשורה משמעותית: ז’ואן גרסיה חזר ואיתו עצירת הרצף המביך. הניסוי ע”ש ג’רארד מרטין, באלדה מבאס התקפית ו-“אורח הכבוד” ניקו וויליאמס.

וגם: הסיכוי למעידה של ריאל נגד אלצ’ה, הביקור הלילי של מסי בקאמפ נואו, האם יש סיכוי לקאמבק של הארגנטינאי כשחקן, איך צריך להיראות הפסל של הפרעוש, הבחירות לנשיאות שמתחילות לייצר כותרות, מי הפייבוריטית בסטמפורד ברידג’ מלא הזיכרונות והצורך לתקן את חגיגות יום ההולדת ה-125 במחזור הבא.

