נהנתה בקאמפ נואו: ברצלונה נתנה הצגה הולמת

ברצלונה חזרה אחרי 909 ימים לקאמפ נואו וחגגה את האירוע עם 0:4 גדול מול אתלטיק בילבאו וניקו וויליאמס. אורי רייך, רז אמיר ועמית לוינטל מסכמים בפודקאסט בארסה את משחק החזרה הביתה ומתכוננים למשוכה הלונדונית בשם צ’לסי.

מה בתפריט: הרשמים הראשונים מהקאמפ נואו המחודש, השיפורים שעוד יעבור האצטדיון עד שיושלם במלוא הדרו, המשמעויות המקצועיות והכלכליות של החזרה הביתה, לאמין ימאל עם בישולי בכורה אייקונים בין מסי למסי, פרמין לופס הוא כל מה שהאנזי פליק חולם עליו בעמדה 10, מכונת השערים לבנדובסקי מתקרבת לנקודת ציון אדירה על רקע השמועות על חוליאן אלברס והארי קיין, פראן טורס ממשיך לייצר מספרים וגם חגיגה שמספרת סיפור חשוב, האיש והמסיכה שהופך לדמות משמעותית, איפה משתלב ראפיניה עם החזרה מפציעה, דני אולמו לא מוצא את עצמו, האם עמידת ההגנה מעידה על שינוי במחשבה של פליק ובשורה משמעותית: ז’ואן גרסיה חזר ואיתו עצירת הרצף המביך. הניסוי ע”ש ג’רארד מרטין, באלדה מבאס התקפית ו-“אורח הכבוד” ניקו וויליאמס.

וגם: הסיכוי למעידה של ריאל נגד אלצ’ה, הביקור הלילי של מסי בקאמפ נואו, האם יש סיכוי לקאמבק של הארגנטינאי כשחקן, איך צריך להיראות הפסל של הפרעוש, הבחירות לנשיאות שמתחילות לייצר כותרות, מי הפייבוריטית בסטמפורד ברידג’ מלא הזיכרונות והצורך לתקן את חגיגות יום ההולדת ה-125 במחזור הבא.