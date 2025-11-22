יום שבת, 22.11.2025 שעה 22:49
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
248-2112בולוניה3
229-1711מילאן4
2210-1611נאפולי5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1520-1212אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
819-1112גנואה18
616-611ורונה19
619-1012פיורנטינה20

כחלק ממאבק באלימות: המחווה של הסרייה א'

הליגה משתפת פעולה כמדי שנה עם ארגונים נגד אלימות והתעללות כלפי נשים, ובמחזור ה-12 השחקנים והשופטים בליגה האיטלקית עולים עם סימן אדום על הלחי

|
דושאן ולאחוביץ' עם הסימן האדום (IMAGO)
דושאן ולאחוביץ' עם הסימן האדום (IMAGO)

המחזור ה-12 בליגה האיטלקית יצא לדרך היום (שבת) והצופים במשחקים יכלו לשים לב כי על פניהם של השחקנים ישנו סימן בצבע אדום, שנמצא על הלחי.

המחווה הזו היא חלק מקמפיין הסברה ארצי באיטליה, שנקרא “כרטיס אדום לאלימות”, ומטרתו להעלות את המודעות להתעללות ואלימות כלפי נשים במדינה. זו העונה התשיעית ברצף שבה הסרייה א’ תומכת באופן פעיל בקמפיין.

נשיא מנהלת הליגות באיטליה, אציו סימונלי, אמר בנושא: “הסרייה א’ ממשיכה להראות את המחויבות בתמיכה בקורבנות לאלימות כלפי נשים, ושוב עומדים לצידן.

“הסימן האדום יהיה על השחקנים והשופטים בפנים, ואיננו רק סמל, אלא עדות לכך שהליגה רוצה לשמור את הפוקוס על הנושאים הללו ולא מקבלת את התופעה”.

מנואל לוקאטלי עם הסימן על פניו (IMAGO)מנואל לוקאטלי עם הסימן על פניו (IMAGO)

הקמפיין קורה בצל הנתונים העצובים באיטליה בנושא: כ-7 מיליון נשים באיטליה, כשליש מכלל הנשים במדינה, סבלו במהלך חייהן מצורה כלשהי של הטרדה או אלימות. בשנה שעברה נרצחו במדינה 111 נשים, והארגונים השונים במדינה מנסים להגביר את המודעות לנושא במטרה לייצר שינוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
