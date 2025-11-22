כחלק ממאבק באלימות: המחווה של הסרייה א'

המחזור ה-12 בליגה האיטלקית יצא לדרך היום (שבת) והצופים במשחקים יכלו לשים לב כי על פניהם של השחקנים ישנו סימן בצבע אדום, שנמצא על הלחי.

המחווה הזו היא חלק מקמפיין הסברה ארצי באיטליה, שנקרא “כרטיס אדום לאלימות”, ומטרתו להעלות את המודעות להתעללות ואלימות כלפי נשים במדינה. זו העונה התשיעית ברצף שבה הסרייה א’ תומכת באופן פעיל בקמפיין.

נשיא מנהלת הליגות באיטליה, אציו סימונלי, אמר בנושא: “הסרייה א’ ממשיכה להראות את המחויבות בתמיכה בקורבנות לאלימות כלפי נשים, ושוב עומדים לצידן.

“הסימן האדום יהיה על השחקנים והשופטים בפנים, ואיננו רק סמל, אלא עדות לכך שהליגה רוצה לשמור את הפוקוס על הנושאים הללו ולא מקבלת את התופעה”.

מנואל לוקאטלי עם הסימן על פניו (IMAGO)

הקמפיין קורה בצל הנתונים העצובים באיטליה בנושא: כ-7 מיליון נשים באיטליה, כשליש מכלל הנשים במדינה, סבלו במהלך חייהן מצורה כלשהי של הטרדה או אלימות. בשנה שעברה נרצחו במדינה 111 נשים, והארגונים השונים במדינה מנסים להגביר את המודעות לנושא במטרה לייצר שינוי.