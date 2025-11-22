באיירן מינכן חזרה מפיגור כפול בניצחון 2:6

לפחות עד סוף מרץ, פגרת הנבחרות סיימה את חלקה כבר אתמול עם משחקי הליגה ששבו ברחבי אירופה, והיום (שבת), משחקי המחזור ה-11 בבונדסליגה המשיכו אחרי ה-1:1 בין מיינץ להופנהיים שהתרחש אמש. במוקד, באיירן מינכן שבה מפיגור כפול בדרך ל-2:6 על פרייבורג, באייר לברקוזן ניצחה 1:3 את וולפסבורג ודורטמונד ושטוטגרט נפרדו ב-3:3. דניאל פרץ שוב לא שיחק ב-1:0 של אוגסבורג על המבורג.

באיירן מינכן - פרייבורג 2:6

במשך לא מעט רגעים, כמעט מחצית שלמה למעשה, זה היה נראה שאולי, רק אולי, האלופה תספוג את ההפסד הראשון שלה העונה. זה כמעט קרה רגע לפני הפגרה, אבל הפעם וינסנט קומפני ושחקניו ידעו להגיב לפיגור כפול שהגיע מרגלי יואיטו סוזוקי (12’) ויוהאן מנזאמבי (17’).

המופע של מייקל אוליסה החל חמש דקות אחרי השער השני, כשבישל ללנארט קארל הצעיר את השער המצמק, כשהצמד החליף תפקידים בתוספת הזמן של המחצית. בהמשך, הקשר הצרפתי מצא את דאיו אופמקאנו וניקולס ג’קסון לפני שחתם את תוצאת המשחק. לגבי הארי קיין, אין מה לדאוג, כי גם הוא מצא את הרשת בחגיגה הבווארית.

בורוסיה דורטמונד - שטוטגרט 3:3

דניז אונדב. אמר את המילה האחרונה עם שלושער (IMAGO)

קרב צמרת משוגע התרחש בזיגנל אידונה פארק, כשבסיום המנצחת הגיעה בכלל ממשחק אחר. השוורצגלבן כבר ראו את הניצחון בידיים שלהם עם שערים של אמרה צ’אן ומקסימיליאן באייר לפני ההפסקה, אלא שהאורחת התעוררה, חזרה למשחק מצמד של דניז אונדב. קארים אדיימי השיב את ההובלה לצד המארחת, אבל אונדב אמר את המילה האחרונה עם שלושער שדאג לחלוקת נקודות.

וולפסבורג - באייר לברקוזן 3:1

מחצית אחת בלבד הספיקה לקאספר יולמנד והרקסלף להשיג שלוש נקודות, שלפחות עד למשחקה של ר.ב לייפציג, מיצבו את עצמם במקום השני בטבלה כשניצלו את התיקו בין דורטמונד לשטוטגרט. יונאס הופמן, אדמונד טאפסובה ומאליק טילמן כבשו, דניס ואברו רק צימק עבור הזאבים.

שחקני באייר לברקוזן מרוצים (IMAGO)

קלן – פרנקפורט 4:3

האורחת במשחק יוצא מן הכלל השיגה ניצחון בחוץ, נצמדה לחלק העליון של הטבלה ועלתה למקום השישי. דווקא ג’ייקוב קאמיסקי נתן יתרון לאורחת בדקה הרביעית, אך ארתור תיאטה (39’) ומחמוד דאוד (45+6’) הפכו עוד לפני ההפסקה. ג’ונתן בורקארדט הוסיף צמד בדקות 59 ו-63, מריוס בולטר (83’) וג’אנלוקה וולדשמיט (90+4’) ניסו להציל את המשחק אך זה לא הספיק. 3:4 לפרנקפורט בסיום.

תוצאות נוספות:

היינדהיים - בורוסיה מנשנגלדבאך 3:0

אוגסבורג - המבורג 0:1