יום ראשון, 23.11.2025 שעה 05:01
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
318-4111באיירן מינכן1
2315-2711באייר לברקוזן2
2210-1911בורוסיה דורטמונד3
2213-2010לייפציג4
2215-2011שטוטגרט5
2022-2711איינטרכט פרנקפורט6
2017-2211הופנהיים7
1518-1510ורדר ברמן8
1419-2011פ.צ. קלן9
1320-1511פרייבורג10
1219-1611בורוסיה מנשנגלדבאך11
1217-1310אוניון ברלין12
1024-1511אוגסבורג13
917-911המבורג14
821-1311וולפסבורג15
720-910סט. פאולי16
619-1111מיינץ17
526-811היידנהיים18

באיירן מינכן חזרה מפיגור כפול בניצחון 2:6

אוליסה להט עם צמד ו-3 בישולים, קארל תרם והאלופה נותרה בלתי מנוצחת. 3:3 בין דורטמונד לשטוטגרט, 1:3 ללברקוזן, פרץ שוב לא שותף בהפסד של המבורג

|
מייקל אוליסה. המופע שלו (IMAGO)
מייקל אוליסה. המופע שלו (IMAGO)

לפחות עד סוף מרץ, פגרת הנבחרות סיימה את חלקה כבר אתמול עם משחקי הליגה ששבו ברחבי אירופה, והיום (שבת), משחקי המחזור ה-11 בבונדסליגה המשיכו אחרי ה-1:1 בין מיינץ להופנהיים שהתרחש אמש. במוקד, באיירן מינכן שבה מפיגור כפול בדרך ל-2:6 על פרייבורג, באייר לברקוזן ניצחה 1:3 את וולפסבורג ודורטמונד ושטוטגרט נפרדו ב-3:3. דניאל פרץ שוב לא שיחק ב-1:0 של אוגסבורג על המבורג.

באיירן מינכן - פרייבורג 2:6

במשך לא מעט רגעים, כמעט מחצית שלמה למעשה, זה היה נראה שאולי, רק אולי, האלופה תספוג את ההפסד הראשון שלה העונה. זה כמעט קרה רגע לפני הפגרה, אבל הפעם וינסנט קומפני ושחקניו ידעו להגיב לפיגור כפול שהגיע מרגלי יואיטו סוזוקי (12’) ויוהאן מנזאמבי (17’).

המופע של מייקל אוליסה החל חמש דקות אחרי השער השני, כשבישל ללנארט קארל הצעיר את השער המצמק, כשהצמד החליף תפקידים בתוספת הזמן של המחצית. בהמשך, הקשר הצרפתי מצא את דאיו אופמקאנו וניקולס ג’קסון לפני שחתם את תוצאת המשחק. לגבי הארי קיין, אין מה לדאוג, כי גם הוא מצא את הרשת בחגיגה הבווארית.

בורוסיה דורטמונד - שטוטגרט 3:3

דניז אונדב. אמר את המילה האחרונה עם שלושער (IMAGO)דניז אונדב. אמר את המילה האחרונה עם שלושער (IMAGO)

קרב צמרת משוגע התרחש בזיגנל אידונה פארק, כשבסיום המנצחת הגיעה בכלל ממשחק אחר. השוורצגלבן כבר ראו את הניצחון בידיים שלהם עם שערים של אמרה צ’אן ומקסימיליאן באייר לפני ההפסקה, אלא שהאורחת התעוררה, חזרה למשחק מצמד של דניז אונדב. קארים אדיימי השיב את ההובלה לצד המארחת, אבל אונדב אמר את המילה האחרונה עם שלושער שדאג לחלוקת נקודות.

וולפסבורג - באייר לברקוזן 3:1

מחצית אחת בלבד הספיקה לקאספר יולמנד והרקסלף להשיג שלוש נקודות, שלפחות עד למשחקה של ר.ב לייפציג, מיצבו את עצמם במקום השני בטבלה כשניצלו את התיקו בין דורטמונד לשטוטגרט. יונאס הופמן, אדמונד טאפסובה ומאליק טילמן כבשו, דניס ואברו רק צימק עבור הזאבים.

שחקני באייר לברקוזן מרוצים (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן מרוצים (IMAGO)

קלן – פרנקפורט 4:3

האורחת במשחק יוצא מן הכלל השיגה ניצחון בחוץ, נצמדה לחלק העליון של הטבלה ועלתה למקום השישי. דווקא ג’ייקוב קאמיסקי נתן יתרון לאורחת בדקה הרביעית, אך ארתור תיאטה (39’) ומחמוד דאוד (45+6’) הפכו עוד לפני ההפסקה. ג’ונתן בורקארדט הוסיף צמד בדקות 59 ו-63, מריוס בולטר (83’) וג’אנלוקה וולדשמיט (90+4’) ניסו להציל את המשחק אך זה לא הספיק. 3:4 לפרנקפורט בסיום.

תוצאות נוספות:

היינדהיים - בורוסיה מנשנגלדבאך 3:0

אוגסבורג - המבורג 0:1

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */