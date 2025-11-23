נדלק מאדום: מרטינס מגיע לוהט לדרבי מול מילאן

האחד ביולי מסמל חופש, חום, תחילתו של הקיץ. בשנה האחרונה, התאריך הזה סימן עבור אוהדי אינטר משהו אחר - זהות. זה הגיע דווקא אחרי הפסד שעל הנייר אמור להיות שולי, כשהנראזורי הודחו מול פלומיננזה בגביע העולם למועדונים. כן, כל קבוצה רוצה לזכות בכל תואר, לשם זה היא תחרותית וספורטיבית, אך לעומת מה שקרה חודשים קודם לכן, ההפסד היה שולי. אז למה דווקא האחד ביולי סימן זהות?

מדור "שני צדדים למטבע" יסקר את המשחקים המעניינים בליגה האיטלקית עם סיפור מכל צד. והפעם: לאוטרו מרטינס ולוקה מודריץ'.

בשביל זה צריך לחזור מעט אחורה. רגע לפני חצי גמר ליגת האלופות מול ברצלונה, סימונה אינזאגי, מאמן הקבוצה דאז, דיבר בביטחון על כך שקבוצתו רוצה לסיים את העונה עם ארבעה תארים: גביע העולם למועדונים, הליגה, הגביע האיטלקי וכמובן הגביע עם האוזניים הגדולות. כפי שכולם יודעים, מילים לחוד ומעשים לחוד, כשהשחורים-כחולים סיימו את העונה בידיים ריקות וכמו ברכבת הרים, מהמקום הגבוה ביותר נחתו כלל העוסקים במלאכה אל הקרקע במהירות אדירה, ובמקרה שלהם, גם כואבת.

אך בעוד שהמאמן עזב לכסף הגדול בערב הסעודית, מי שלא חסך במילים היה הקפטן, לאוטרו מרטינס. אחרי אותו הפסד לברזילאית, נעמד הקפטן לעיני המצלמות ואמר: "מי שלא רוצה להישאר באינטר ולהילחם, מוזמן לעזוב. אנחנו לובשים סמל חשוב מאוד". האמירה הזו הייתה מכוונת להקאן צ'להאנולו, שהראה רצון לעזוב באותם ימים, אך מאז הקשר הטורקי נשאר והשניים יישרו את ההדורים.

לאוטרו מרטינס והקאן צ'להאנולו. יישרו את ההדורים (IMAGO)

עבור מרטינס, הוא דיבר מדם ליבו. החלוץ, שהגדיר כמעט את אותו הסגל בכך שיש להם "ראש, לב וביצים" אחרי שהדיחו את באיירן מינכן ברבע גמר ליגת האלופות, זכה לחוות את כל קשת הרגשות בטווח קצר מאוד. עבורו, זו הקבוצה איתה הוא מזוהה והעביר בה את כל שנותיו באירופה. אין פלא שמאותו מונולוג הוא העלה את עצמו עוד כמה מדרגות אצל האוהדים, שהבינו שיש מי שיילחם עבורם ולמענם. אבל החיבור הזה לא היה מקרי.

למד מהנסיך ושואף להפוך למלך

אפשר להגיד שאותו קשר נוצר עוד לפני שכף רגלו של 'אל טורו' דרכה באיטליה, כשבימיו בראסינג קלאב הארגנטינאית, מי ששיחק לידו היה אחד מאותם גיבורי טרבל במדי הנראזורי ב-2010, דייגו מיליטו. החלוץ הפך לבן טיפוחיו, וכשהגיעה ההצעה מאינטר, מיליטו כבר דחף אותו לבחור בהם על פני אתלטיקו מדריד. הם אמנם חלקו את המגרש רק פעם אחת בקריירה, כשלאוטרו החליף את 'הנסיך' פעמיים נוספות, אך במתחם האימונים הם התאמנו יחד במשך שנתיים.

"אני בוחר אותו לפניי", הצהיר כוכב העבר. על הנייר, מיליטו צודק. מרטינס כבש יותר ממנו לאורך פרק זמן ארוך יותר, ונמצא כבר במקום החמישי ברשימת הכובשים הגדולים בהיסטוריית אינטר, עם 161 כיבושים, כשהשער הבא ישווה אותו אל סנדרו מאצולה הרביעי. אך למרות זאת, עדיין נותרו סימני שאלה רבים אצל הקפטן, כמו היכולת להכריע במאני טיים.

לאוטרו מרטינס ודייגו מיליטו (IMAGO)

הרי בעוד שמיליטו הביא במו רגליו את גמר ליגת האלופות עם צמד מול באיירן מינכן ב-2010, מרטינס היה חלק מקבוצה שהפסידה פעמיים את הגמר וגם במישור המקומי ספג יותר אכזבות מהצלחות, עם שתי אליפויות בלבד בשמונה עונות, שכללו גם אכזבות במחזורי הסיום, כולל בעונה האחרונה בה נפל מהרגליים יחד עם שאר חבריו.

הערב (ראשון) בשעה 21:45 (שידור ישיר בערוץ ONE2), מרטינס פוגש את אחת היריבות האהובות עליו - מילאן. כמו הכינוי שלו, כשהוא רואה אדום - השור נדלק. היריבה העירונית היא הקבוצה השלישית מולה כבש הכי הרבה פעמים באיטליה, עם תשעה שערים לרשתה, כשהוא גם ניצב שלישי ברשימת הכובשים לזכות אינטר בדרבי.

לשמחתה של קבוצתו, הוא מגיע בכושר נפלא. אחרי פתיחת עונה צולעת, היכולת החלה להתחבר ובשלושת המשחקים האחרונים במדי הקבוצה ונבחרת ארגנטינה הצליח למצוא את הרשת, כולל שער אדיר מול לאציו במחזור האחרון, רגע לפני הפגרה שהסתיימה.

לאוטרו מרטינס כובש נגד מילאן. עשה את זה לא מעט פעמים (IMAGO)

לקח צעד קדימה, אבל גם מפנה את הבמה

במערך 3:5:2 של כריסטיאן קיבו, עמדת החלוץ מהווה תחרות רבה. זאת אומרת, עמדת החלוץ שלצד מרטינס, כשעל העמדה מתחרים מרקוס תוראם, אנז'-יואן בוני ופרנצ'סקו פיו אספוסיטו, כשכל אחד מביא סט יכולות שונה שלא דומה לאחר. העונה, מרטינס למד (ועדיין לומד בהצלחה יתרה), איך לשחק לצד כל אחד מהם, ומוכיח שכמו שהקבוצה שינתה פניה, כך גם הוא, כשממשחק למשחק הוא מצליח להתבטא בצורה שונה ממה שהראה לפני כן, בזמן שהקבוצה ממשיכה להתחבר תחת המאמן החדש.

אם בימי 'לו-לא', (רומלו) לוקאקו ולאוטרו, שגם בו, כמו בצ'להאנולו, הקפטן נכנס אחרי שבחר שלא לחזור למדים בהם כיכב וללכת לרומא אחרי הכישלון בצ'לסי, מרטינס שימש כחלוץ השני, לפחות העונה נראה כי הוא גם יודע להפוך לכוכב הראשי בהצגה. ונראה שהוא לוקח את תפקידו החדש בקבוצה ברצינות: "אמרתי לו לחייך יותר", סיפר קיבו. "לפעמים משקל האחריות מרחף מעליו, אבל הוא יודע מי הוא, כמה קשה הוא עובד ומה הוא מייצג עבורינו.

כריסטיאן קיבו מתדרך את לאוטרו מרטינס. גם הוא יודע את כובד המשקל שעל כתפי החלוץ (IMAGO)

"אם הוא לא יכבוש, מישהו אחר יעשה את זה", הוסיף המאמן, כשבינתיים מלאכת השערים של הקבוצה מחולקת בצורה מופלאה כשמתוך 28 שערי ליגה, הארגנטינאי כבש ארבעה בלבד. ומלך השערים? זה בכלל הקשר הטורקי עליו כעס בחודש יולי האחרון, עם חמישה כאלו.

אותו חודש שמסמל חופש, פתח את הדלת עבור מרטינס. בגיל 28, החלוץ מתחיל לחיות בשלום עם המשקל שעל כתפיו, וברגע שהכל ישתחרר באופן סופי, העונה של החלוץ, ושל אינטר, יכולה לעוף לגבהים אדירים. הדרך לשם מתחילה הערב מול מילאן, אותה לא ניצחה כל העונה שעברה.