1:1 לפיורנטינה ויובה, בולוניה השתוותה לאינטר

כמו שאר הליגות ברחבי אירופה, גם הליגה האיטלקית חזרה היום (שבת) עם המחזור ה-12. במסגרתו, קיבלנו שני משחקים מוקדמים: בולוניה המשיכה בכושר הנהדר שלה עם 0:3 על אודינזה, כשבמקביל קליארי וגנואה סיימו ב-3:3 משוגע והפכפך. במשחק הלפני האחרון להערב, יובנטוס ופיורנטינה סיימו ב-1:1.

פיורנטינה – יובנטוס 1:1

במשחק קצוות לחלוטין, המארחת, שנמצאת עמוק עמוק בתחתית, עדיין ללא ניצחון, אך הצליחה להוציא נקודה מהגברת הזקנה שלא הצליחה לחזור לנצח לאחר התיקו מלפני הפגרה. האורחת עלתה ראשונה ליתרון, כאשר פיליפ קוסטיץ’ כבש עמוק בתוספת הזאת של המחצית הראשונה, רולנדו מנדראגורה השווה בדקה ה-48 וחתם את תוצאת המשחק.

אודינזה – בולוניה 3:0

מסתכלת למעלה: בולוניה מפרקת את אודינזה

אינטר תשחק רק מחר בדרבי נגד מילאן, אך בינתיים החבורה של וינצ'נזו איטאליאנו השתוותה אליה בטבלה בזכות שלוש נקודות נוספות עם פתיחת עונה מרשימה. בדקה ה-40, ריקרדו אורסוליני החמיץ פנדל שיכול היה לשים את קבוצת החוץ ביתרון עוד במחצית הראשונה, אולם בסופו של דבר זה לא כל כך שינה משום שבולוניה מצאה את הדרך להזיז את הרשת עם צמד של תומאזו פובגה תוך חמש דקות (54’, 59’), ושער מאוחר של פדריקו ברנרדסקי (94’) שחתם סיפור. אורסוליני אגב, פיצה עם בישול לגול הראשון.

קליארי – גנואה 3:3

חגיגת שערים: גנואה וקליארי ב-3:3 מטורף

הקהל בסרדיניה לא יכול היה למצמץ. ויקטור אוליביירה העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-18, ג’נארו בורלי השווה בדקה ה-33 וליאו סקירי אוסטיגורד החזיר את ההובלה לקבוצת החוץ (41’), אלא שסבסטיאנו אספוזיטו החזיר תשובה עם ה-2:2 בדקה ה-43. במחצית השנייה, בורלי השלים צמד בדרך למהפך של המארחת, עד שאארון מרטין איזן שוב עם גול בדקה ה-83. בתוספת הזמן, ברוק נורטון-קאפי הורחק (93’) והשאיר את גנואה בעשרה שחקנים. קליארי עם משחק שמיני ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות וממשיכה להתדרדר, גנואה מנגד אספה נקודה חשובה לקרבות התחתית.