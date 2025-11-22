יום ראשון, 23.11.2025 שעה 05:01
ארד לרבקה באייך באליפות אירופה בטאקוונדו

הישג נהדר בשווייץ ללוחמת הישראלית, שקטפה מדליה רביעית בקריירה בתחרות היבשתית. אלכסנדרה דן ואריאל ויגדור סיימו במקום ה-5 בקטגוריות המשקל שלהן

רבקה באייך (איגוד הטאקוונדו)
רבקה באייך (איגוד הטאקוונדו)

באליפות אירופה בטאקוונדו שנפתחה היום (שבת) באיגל, שווייץ, סיימה הנבחרת הישראלית עם מדליה חשובה ושני מקומות חמישיים של שלושת הלוחמות הישראליות.

רבקה באייך (49 ק”ג) עלתה ישירות לשלב שמינית הגמר בשל דירוגה הגבוה, שם פגשה במתחרה מפינלנד וניצחה בצורה מרשימה. בשלב רבע הגמר פגשה את אלכסנדרה דן מהנבחרת הישראלית, אותה ניצחה בקרב אינטנסיבי ובהכרעת עונשים. בחצי הגמר נכנעה מול הסרבית החזקה וסיימה במקום השלישי והיוקרתי בתחרות. זו המדליה הרביעית של באייך באליפות אירופה, אחרי שלוש זכיות רצופות במדליה בין 2021 ל-2023.

גם אלכסנדרה דן (49 ק”ג) עלתה לשלב שמינית הגמר בשל דירוגה הגבוה בתחרות, שם ניצחה יריבה מצרפת וברבע הגמר הפסידה לרבקה באייך מהנבחרת הישראלית וסיימה במקום החמישי.

אריאל ויגדור (57 ק”ג) אשר משתתפת לראשונה באליפות אירופה לבוגרות, עלתה ישירת לשלב שמינית הגמר בשל דירוגה, שם ניצחה יריבה מפינלנד ועלתה לרבע הגמר. ברבע הגמר הפסידה מול יריבה מרוסיה וסיימה את התחרות במקום החמישי.

מחר ישתתפו נמרוד קריביצקי ואיתן גנזל בקטגורית המשקל 68 ק”ג. את המשלחת מובילים המאמן הלאומי יחיעם שרעבי, מאמני הנבחרת רומן רוסינוב, בת אל גטרר והמעסה אנטוניו ארביד.

