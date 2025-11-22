רק 3 נקודות מארסנל: צ'לסי ניצחה 0:2 את ברנלי

המחזור ה-12 בפרמייר ליג נפתח היום (שבת) כשצ’לסי המשיכה בריצה שלה בצמרת הטבלה וניצחה במשחק חוץ 0:2 את ברנלי מתחתית הליגה.

זה לא היה משחק גדול של הבלוז, אך בדקה ה-37 ג’יימי גיטנס בישל באומנות לפדרו נטו שנגח את שער היתרון. המארחת לחצה, אך דווקא אנצו פרננדס היה זה שהכפיל את היתרון במתפרצת בדקה ה-88 וקבע 0:2 בסיום.

צ’לסי סופרת משחק שלישי ברציפות בליגה שבו היא שומרת על שער נקי, ובזכות הניצחון היא התקרבה למרחק שלוש נקודות בלבד מהמוליכה ארסנל, לה משחק חסר.

כעת מחכים לקבוצה שני משחקים קשים: הם יפגשו את התותחנים שמוליכים את הטבלה לקרב צמרת חשוב, אך עוד לפני כן יפגשו בליגת האלופות את ברצלונה.