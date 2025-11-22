יום שבת, 22.11.2025 שעה 15:07
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

אלונסו: השערים שלנו לא תלויים רק באמבפה

מאמן ריאל לפני אלצ'ה: "גולים הם עניין קבוצתי, נצטרך לחפש אלטרנטיבות". וגם: מצבם של ואלוורדה ומיליטאו. מסטנטואונו ואלאבה ייעדרו, טשואמני בספק

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

ריאל מדריד משלימה את ההכנות לקראת הביקור מחר (ראשון, 22:00) באלצ’ה, וצ'אבי אלונסו העביר מסר ברור ושקט למשחק החוץ המאתגר. המאמן הדגיש את חשיבות ההתמודדות, את הצורך בריכוז, ואת העובדה שאין לחזור “לרכבת הרים רגשית” אחרי כל משחק. מהאימון האחרון עלה כי לא היו הפתעות מיוחדות: פרנקו מסטנטואונו עדיין בחוץ בגלל פציעה, דויד אלאבה ייעדר בשל עומס והספק היחיד הוא האם אורליאן טשואמני ייכלל בסגל.

אלונסו סיפר כי הוא מקפיד להחדיר לשחקניו את גודל האחריות: “כל ביקור הוא דרישה גבוהה. הסברתי להם מי אנחנו, מה אנחנו רוצים ומה צריך לעשות. עכשיו זה הזמן לבצע”. למרות ההתרגשות סביב חזרתו האפשרית של אנטוניו רודיגר, המאמן הבהיר: “הוא עדיין לא יהיה זמין. אבל האישיות והאיכות שלו משמעותיים לנו מאוד”.

המאמן התייחס גם לתרומתו של טיבו קורטואה, שחזר לאחר פציעה ארוכה: “זה לא רק האיכות שלו, אלא גם איך הוא משדר ביטחון. הוא רוצה אחריות, והוא עמוד תווך”. לשאלות על העובדה שקיליאן אמבפה לא בעט לשער בשני המשחקים האחרונים, אלונסו השיב בצורה עניינית: “זה עניין של הקבוצה. ניתחנו הכל, גם מצבים נייחים צריכים לקבל פתרונות. זה לא תלוי רק באמבפה, זה עניין קבוצתי, השערים יחזרו, אין לי ספק, צריכים לחפש אלטרנטיבות”.

קיליאן אמבפה עם נעל הזהב (IMAGO)קיליאן אמבפה עם נעל הזהב (IMAGO)

גם על טרנט אלכסנדר ארנולד ויכולת החזרה של פדריקו ואלוורדה התייחס: “הפגרה עזרה לנו לעבוד עם פדה. הוא ממשיך להתקדם. יש לנו יותר אפשרויות עכשיו. מיליטאו אפילו שיחק מגן בברזיל”. אלונסו לא מסתיר שהקבוצה נמצאת בתקופה פיזית קשה: “אנחנו בעומס גבוה מאוד, הרבה משחקים בפערים קטנים. הנתונים הפיזיים משתפרים, אבל חייבים ללמוד לחיות עם פציעות. מקווה שנצליח להפחית את העומס של מיליטאו”.

כשנשאל על הביקורת שספגו הוא ושחקניו בשבועות האחרונים, השיב בפשטות: “אנחנו יודעים איפה אנחנו ומה הדרישות. אנחנו לוקחים את זה בטבעיות”. לקראת מקבץ המשחקים הקרוב בליגה ובליגת האלופות, המאמן הבהיר שהרוח בחדר ההלבשה חיובית: “יש לנו רצון גדול להתמודד עם המשחקים הבאים. אנחנו צריכים את כולם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
