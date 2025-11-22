מול קרי: השיטה של אבדיה לפרק את גולדן סטייט

היכולת האדירה של דני אבדיה בניצחון 123:127 של פורטלנד על גולדן סטייט ממשיכה לעורר הדים בארצות הברית. בתקשורת האמריקאית נכתב כי אחת הסיבות לכך שהווריירס קרסו ברבע האחרון הייתה היכולת של אבדיה “לחדור דרך כל סוג של הגנה”, תוך ביקורת ישירה על אופן שבו גולדן סטייט ניסתה "להוביל" אותו לכיוון החלש שלו, אך עשתה זאת בצורה שהפכה את המהלך ליתרון עבורו.

“מה הטעם להחליש את דני אבדיה לכיוון יד שמאל אם הוא כבר חודר דרך האמצע? הבלייזרס פשוט החזירו את הכדור לאבדיה, והוא נכנס על סטף דרך האמצע בלי היסוס”. האמריקאים גם סימנו טעות מהותית של גארי פייטון, שלפי הניתוח “פשוט התרחק מאבדיה בזמן שקרי יצא להדג' (תרגיל חסימה), וגרם לכך שקרי יישאר מולו בכל מקרה”. התוצאה: אבדיה חדר, פייטון נאלץ לעזור, וקלייב לאב נשאר פנוי לשלשה. מבחינתם, זה היה רגע שמסמל את הבעיה.

“כאשר הווריירס מסכלים ניסיון של אבדיה ליצור חילוף על סטף קרי, שימו לב איך הבלייזרס פשוט מחזירים את הכדור לאבדיה, כי קרי בכל מקרה נאלץ לשמור עליו. קרי נשאר מול אבדיה, מה שסותר לחלוטין את מטרת ההדג', שנועדה למנוע מקרי להיות זה ששומר עליו, ודני מיד חודר על קרי דרך האמצע”, הוסיפו בתקשורת האמריקאית.

דני אבדיה (רויטרס)

במקביל לניתוחים הטקטיים, גם השחקנים ירדו לחדרי ההלבשה עם לא מעט מחמאות כלפי הישראלי. סטף קרי, שקלע 38 נקודות אך ראה את קבוצתו נכנעת שוב, דיבר בכנות על הקושי להתמודד הגנתית מול פורטלנד: “הם קיבלו כל זריקה שהם רצו. כל איבוד ריכוז קטן הפך לנקודות שלהם. קשה לנצח משחק כשאתה מפסיד ב-20 ריבאונדים”, אמר.

קרי הודה שהקבוצה פשוט לא הצליחה לשמור לאורך זמן, ושיבח את הדרך שבה בפורטלנד מצאו פתרונות בכל פעם שגולדן סטייט נראתה קרובה לברוח: “היו רגעים שהרגשנו שאנחנו שולטים, ואז זה התחיל להתפרק. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות חכם יותר כדי למנוע את זה”.

דני אבדיה (רויטרס)

גם ג'ימי באטלר לא חסך מילים אחרי ההפסד, כשהתייחס ישירות לחוסר היכולת של גולדן סטייט: “אנחנו פשוט לא שומרים על אף אחד. זה אף פעם לא היה המתכון שלנו לנצח. הם הגיעו לכל זריקה שהם רצו, לייאפים, זריקות עונשין, לובים, שלשות, הכל”. באטלר חיבר בין ההגנה החלשה לריבאונד האיום: “אתה לא לוקח את הצבע, לא עוצר חדירות, זה מוביל לזה שאתה מפסיד בריבאונד. הכל קשור”.

הבלייזרס ניצחו עם 26 נקודות של אבדיה, 13 אסיסטים, 12 מ-13 מהקו, יחד עם 26 של קיילב לאב ו-22 של דונובן קלינגן. גולדן סטייט ירדה למאזן 9:9, אבל הסיפור היה אחר: דני אבדיה ממשיך להוכיח שגם אחת ההגנות המורכבות ב-NBA מתקשה למצוא תשובה לסט הכלים שלו.