אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס נגד אקסלסיור

פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו, אך מה שכן המועדון ינסה למצוא זו את הדרך בחזרה למסלול הניצחונות. היום (שבת, 19:45) הקבוצה מאמסטרדם תארח את אקסלסיור רוטרדם במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח.

אייאקס עם 20 נקודות בלבד בזכות חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושני הפסדים, כאשר היא די רחוקה כבר מהצמרת ונראה כי יהיה לה קשה לזכות באליפות גם השנה, אך לפחות היא תנסה לשוב לנצח. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נכנעו 2:1 לאוטרכט.

הקבוצה לא מרימה קצב, אך מי שכן לאט לאט הוא אוסקר גלוך, והוא ינסה להמשיך לתרום גם כאן, כאמור ב-11 הפותחים. עד כה העונה, ליהלום הישראלי יש ארבעה שערים ושני בישולים בליגה ההולנדית, והוא רוצה להמשיך לשפר את המספרים הללו ולהצדיק את תג המחיר שלו.

מהצד השני של המתרס, זהו קרב תחתית בעקבות כך שאקסלסיור נמצאת מתחת לקו עם 10 נקודות בלבד, והיא גם לא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים. בשלושת המחזורים הללו, האורחת רשמה שני הפסדים ותוצאת תיקו, והניצחון האחרון היה אי שם באמצע אוקטובר, עם 0:1 על סיטארד.