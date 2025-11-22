יום ראשון, 01.03.2026 שעה 03:49
ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4833-5524פיינורד2
4331-4724אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
3938-4224אלקמאר5
3826-3924טוונטה אנסחדה6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3443-4225הירנביין8
3245-3925פורטונה סיטארד9
3131-3624אוטרכט10
3132-3124כרונינגן11
2750-3424זוולה12
2639-3724גו אהד איגלס13
2641-2624אקסלסיור רוטרדם14
2439-2624וולנדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18

אוסקר גלוך בהרכב של אייאקס נגד אקסלסיור

אמנם מאמן עדיין אין לקבוצה מאמסטרדם, אך בינתיים הישראלי ממשיך לקבל את הקרדיט ויעלה ב-11 ב-19:45. עד כה העונה הוא עם ארבעה שערים ושני בישולים

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה ואייאקס עדיין לא מצאה מחליף לג’ון הייטינחה שסיים את דרכו, אך מה שכן המועדון ינסה למצוא זו את הדרך בחזרה למסלול הניצחונות. היום (שבת, 19:45) הקבוצה מאמסטרדם תארח את אקסלסיור רוטרדם במסגרת המחזור ה-13 בליגה ההולנדית, כאשר אוסקר גלוך בהרכב הפותח.

אייאקס עם 20 נקודות בלבד בזכות חמישה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושני הפסדים, כאשר היא די רחוקה כבר מהצמרת ונראה כי יהיה לה קשה לזכות באליפות גם השנה, אך לפחות היא תנסה לשוב לנצח. לפני היציאה לפגרה, האדומים-לבנים נכנעו 2:1 לאוטרכט.

הקבוצה לא מרימה קצב, אך מי שכן לאט לאט הוא אוסקר גלוך, והוא ינסה להמשיך לתרום גם כאן, כאמור ב-11 הפותחים. עד כה העונה, ליהלום הישראלי יש ארבעה שערים ושני בישולים בליגה ההולנדית, והוא רוצה להמשיך לשפר את המספרים הללו ולהצדיק את תג המחיר שלו.

מהצד השני של המתרס, זהו קרב תחתית בעקבות כך שאקסלסיור נמצאת מתחת לקו עם 10 נקודות בלבד, והיא גם לא ניצחה בשלושת המחזורים האחרונים. בשלושת המחזורים הללו, האורחת רשמה שני הפסדים ותוצאת תיקו, והניצחון האחרון היה אי שם באמצע אוקטובר, עם 0:1 על סיטארד.

