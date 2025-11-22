מנור סולומון על הספסל של ויאריאל נגד מיורקה

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, היום (22:00, שידור חי בערוץ ONE) יום המשחקים השני של המחזור יינעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד בלה סרמיקה, שם ויאריאל מהצמרת של הלה ליגה תארח את מיורקה, כאשר מרסלינו המאמן פרסם את ההרכב ומנור סולומון על הספסל.

ערב המחזור, הצהובים רחוקים רק חמש נקודות מריאל מדריד המוליכה והם יודעים שניצחון כאן יצמק את הפער, כאשר חניכיו של מרסילנו בעונה מדהימה עם 26 נקודות ב-12 מחזורים. לפני הפגרה, ויאריאל נכנסה לכושר נפלא עם שלושה ניצחונות ברציפות.

מהצד השני של המתרס, מיורקה עם 12 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כאשר היא יודעת ששלוש נקודות דווקא באצטדיון כמו לה סרמיקה יתנו לה בוסט אדיר לקראת מאבקי התחתית. לפני הפגרה, האדומים השיגו ניצחון עם 0:1 יקר על חטאפה.

שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כאשר ויאריאל ניצחה 1:2 בחוץ במשחק הראשון אי שם בספטמבר 2024, ובמשחק השני זה נגמר בנוקאאוט גדול מאוד של הצוללת הצהובה, כאשר היא ניצחה 0:4 בלי בעיות בכלל את האורחת דאז.