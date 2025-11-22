ז'ואן גארסיה, אולמו ולבנדובסקי בהרכב ברצלונה

רגע מרגש במיוחד בעיר ברצלונה. הקבוצה המקומית תארח את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 בליגה הספרדית, אך היא לא תעשה זאת במונז’ואיק, אלא בבית, במקום בו סיפקה אינספור רגעים. הקטלונים יפגשו את הבאסקים בקאמפ נואו למפגש מסקרן במיוחד היום (שבת, 17:15, שידור חי בערוץ ONE).

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, ג’רארד מרטין, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, דני אולמו, פרמין לופס, לאמין ימאל, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.

שנתיים עברו מאז החלו השיפוצים, דחייה אחר דחייה, מונז’ואיק אחר מונז’ואיק, אבל זהו. אז עם זאת בראש, חניכיו של האנזי פליק ינסו לחזור הביתה עם חיוך, כאשר הם יצאו לפגרה עם שני ניצחונות רצופים בליגה וכעת הם רוצים להשיג את השלישי ולהלחיץ את ריאל מדריד.

האנזי פליק (IMAGO)

אלופת ספרד עם 28 נקודות, כאשר המוליכה מבירת המדינה עם 31 וניצחון כאן של ברצלונה יעלה אותה לאותו מאזן נקודות בדיוק, לפני שהבלאנקוס יפגשו את אלצ’ה בחוץ. בכל מקרה, בארסה עם תשעה ניצחונות, תיקו אחד ושני הפסדים ב-12 המחזורים הראשונים העונה.

מנגד, בילבאו נקלעה לרצף של שלושה הפסדים, אך רגע לפני הפגרה יצאה מהמשבר עם 0:1 קטן וחשוב על אוביידו בבית, מגול מרהיב של ניקו וויליאמס. כעת, הקיצוני פוגש את הקבוצה אליה היה הכי קרוב בקיץ האחרון, אך הבריז והחליט להישאר בחבל הבאסקים עם חוזה ארוך טווח.