מכבי ת"א גברה 1:2 על הפועל פ"ת במשחק אימון

מכבי תל אביב והפועל פתח תקווה נפגשו הבוקר (שבת) למשחק אימון לקראת חזרת הקבוצות מהפגרה הבין-לאומית ופגרת השזרוע, כאשר הצהובים שיחקו ללא השחקנים הבין-לאומיים שקיבלו חופש נוסף ויחזרו ביום שני להתאמן עם הקבוצה. בסיום, הצהובים ניצחו 1:2 במשחק שנערך 80 דקות ולא 90, גם בשל החום הלא פשוט ששורר היום.

מלבד תשעת השחקנים הבינלאומיים, גם כריסטיאן בליץ' לא שותף, כאשר מראש תוכנן שלא לתת לו לשחק כשהוא עדיין בשלבי החזרה מפציעת הקרע בשריר האחורי ברגלו וכאמור, הוא עדיין בספק לקראת המשחק מול ליון ביום חמישי הקרוב. גם מוחמד עלי קמארה, שטרם קיבל אישור לשוב לישראל, לא נכח, כך שבפועל מכבי ת"א חסרה 11 שחקנים במשחק הזה. יואב גראפי היה מי שפתח בין הקורות כהכנה לקראת המשחקים הקרובים בהם הוא צפוי לפתוח אחרי הרחקתו של רועי משפתי ב-6:2 מול בית”ר ירושלים.

הקבוצה של ז’רקו לאזטיץ' ניצחה בזכות שערים של עילאי בן סימון בן ה-16 ושל בן לדרמן. להפועל פתח תקווה השווה זמנית שביט מזל. בן סימון הצעיר כבר קיבל דקות במדי הקבוצה של לאזטיץ' בליגה האירופית ומאז לוקח חלק באימוני הקבוצה הבוגרת לסירוגין, כאשר היום הגיע השער במשחק האימון שרק המחיש כמה פוטנציאל יש בכישרון הצעיר של הקבוצה.

הרכב מכבי ת”א: יואב גראפי (אופק מליקה 57), טייריס אסנטה, הייטור (לירן שפיגל 63), איתי בן חמו, אבישי כהן, איסוף סיסוקו (איתמר נוי 45), בן לדרמן (לירוי אבריבאייה 69), עידו שחר, אושר דוידה (שגיב יחזקאל 45), עילאי בן סימון ואלעד מדמון (יונס מלדה 57).