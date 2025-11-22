יום שבת, 22.11.2025 שעה 15:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1113-912אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לבנדובסקי ביקש מפנרבחצ'ה חוזה לשנתיים וחצי"

דיווחים בטורקיה ובספרד: המועדון הטורקי הציע לחלוץ הפולני חוזה לעונה וחצי והכוכב רצה עונה נוספת ודחה את ההצעה, כשזהו מוקד המחלוקת בין הצדדים

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

רוברט לבנדובסקי עובר תקופה של חוסר ודאות בברצלונה, ומועדון אחד, פנרבחצ’ה, מנצל את הסיטואציה כדי להכין הצעה עבור החלוץ הפולני. במועדון הקטלוני פתוחים לשקול כל הצעה שתגיע עבור החלוץ, ונראה שפנרבחצ’ה היא הקבוצה היחידה שבינתיים עשתה צעד ממשי בניסיון לצרף את הסקורר הוותיק.

לפי גורמים בפנרבחצ’ה, המועדון כבר יצר קשר ראשוני עם לבנדובסקי, שמתקשה לבסס מקום קבוע בהרכב בברצלונה, והוא פתוח להצטרף לקבוצה שבה ישחק באופן סדיר ויוכל גם לשפר את סיכוייו להשתתף במונדיאל 2026 עם נבחרת פולין, אף שהנבחרת הפולנית נמצאת בפלייאוף ועוד לא העפילה רשמית.

כבר התברר כי המועדון מאיסטנבול הגיש את הצעתו הראשונה ללבנדובסקי, חוזה לשנה וחצי. זהו, ככל הנראה, מוקד המחלוקת בין הצדדים. לבנדובסקי השיב כי הוא מעוניין בחוזה לשנתיים וחצי ודחה את ההצעה שהוגשה לו, כך מדווחים בטורקיה ובספרד.

פנרבחצ’ה מחפשת גם לחזק את חוליית ההגנה בחלון ההעברות של החורף, ולכן תצטרך לשחרר שני שחקנים מהסגל כדי לפנות מקום גם לבלם חדש וגם ללבנדובסקי. החלוץ, בן 37, שיחק 569 דקות ב-12 משחקים רשמיים העונה במדי ברצלונה. הכוכב הפולני כבש שבעה שערים.

