"לבנדובסקי ביקש מפנרבחצ'ה חוזה לשנתיים וחצי"

רוברט לבנדובסקי עובר תקופה של חוסר ודאות בברצלונה, ומועדון אחד, פנרבחצ’ה, מנצל את הסיטואציה כדי להכין הצעה עבור החלוץ הפולני. במועדון הקטלוני פתוחים לשקול כל הצעה שתגיע עבור החלוץ, ונראה שפנרבחצ’ה היא הקבוצה היחידה שבינתיים עשתה צעד ממשי בניסיון לצרף את הסקורר הוותיק.

לפי גורמים בפנרבחצ’ה, המועדון כבר יצר קשר ראשוני עם לבנדובסקי, שמתקשה לבסס מקום קבוע בהרכב בברצלונה, והוא פתוח להצטרף לקבוצה שבה ישחק באופן סדיר ויוכל גם לשפר את סיכוייו להשתתף במונדיאל 2026 עם נבחרת פולין, אף שהנבחרת הפולנית נמצאת בפלייאוף ועוד לא העפילה רשמית.

כבר התברר כי המועדון מאיסטנבול הגיש את הצעתו הראשונה ללבנדובסקי, חוזה לשנה וחצי. זהו, ככל הנראה, מוקד המחלוקת בין הצדדים. לבנדובסקי השיב כי הוא מעוניין בחוזה לשנתיים וחצי ודחה את ההצעה שהוגשה לו, כך מדווחים בטורקיה ובספרד.

פנרבחצ’ה מחפשת גם לחזק את חוליית ההגנה בחלון ההעברות של החורף, ולכן תצטרך לשחרר שני שחקנים מהסגל כדי לפנות מקום גם לבלם חדש וגם ללבנדובסקי. החלוץ, בן 37, שיחק 569 דקות ב-12 משחקים רשמיים העונה במדי ברצלונה. הכוכב הפולני כבש שבעה שערים.