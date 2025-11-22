גורפינקל בישל ב"דרבי הישראלי" בסין מול קארצב

פגרת הנבחרות תמה והקבוצות חוזרות לשחק כדורגל, כאשר רוב הליגות חוזרות להן לאט לאט. יחד עם הקבוצות והליגות, גם הישראלים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לעשות חיל ולתרום את החלק שלהם, וגם היום (שבת) חלק מהם שיחקו.

# הדרבי הישראלי בין צ'נגדו לשנזן פאנג סיטי בליגה הסינית הפגיש היום (שבת) בין יהב גורפינקל לעדן קארצב. קבוצתו של גורפינקל הגיעה למשחק אחרי שני משחקים ללא ניצחון ונקלעה לפיגור מול חבורתו של עדן קארצב כבר בדקה הראשונה כשמתיו אור הבקיע. עם זאת, בדקה ה-19 גורפינקל המשיך בעונה הטובה שלו ומצא את פיליפה סילבה בדרך לשער השוויון, כשהמשחק נגמר ב-1:1. קארצב אף קיבל צהוב לקראת הסיום ויחמיץ את המשחק הבא של קבוצתו בעקבות צבירת כרטיסים מהסוג הזה. הקשר והמגן השלימו 90 דקות.

# סתיו למקין קיבל את הקרדיט ושיחק משחק שלם במדי טוונטה, שאכזבה מול וולנדאם כשהשתיים נפרדו ב-1:1.

# 90 דקות ושער נקי בבלגיה לענאן חלאילי במדי קבוצתו אוניון סן ז’ילואז, שניצחה 0:2 את סרקל ברוז’ וניצבת בביטחון בפסגת הטבלה הבלגית.

ענאן חלאילי (IMAGO)

# עומרי גאנדלמן וגנט איכזבו מול ווסטרלו מהתחתית עם 0:0, ובכך המשיכו עם משחק שלישי ברצף ללא ניצחון. הישראלי השלים 90 דקות.

# דיא סבע שיחק במדי אמדספור הטורקית, במסגרת המחזור ה-14 בליגה השנייה. סבע בישל בדקה השביעית לאמבייה דיאן, והעלה את קבוצתו ליתרון מוקדם. המשחק הדרדר בצורה מהירה עבור הקבוצה של הישראלי, שהובסה בסיום 4:1.

# שון וייסמן שיחק 90 דקות במדי בלאו וייס לינץ, אך לא הצליח להבקיע או לבשל בהפסד 3:2 של קבוצתו, שנמצאת בתחתית הליגה האוסטרית.

# בהונגריה, גבי קניקובסקי פתח בהרכב פרנצוורוש בהפסד 3:1 לניירגזה במסגרת הליגה המקומית, כשהוחלף עם פתיחת המחצית השנייה על ידי הלגיונר הישראלי השני בקבוצה, מוחמד אבו פאני, אך כאמור, השניים לא הצליחו לסייע הפעם.

גבי קניקובסקי (IMAGO)

# ביברס נאתכו ופרטיזן בלגרד כבר עלו ליתרון מול זלזניצ’אר בקרב הצמרת, אך ספגו מהפך בדרך ל-3:1 בסיום ועלולים לאבד את המקום הראשון. הקשר נכנס כמחליף בדקה ה-78.

# מחמוד ג׳אבר פתח בהרכב סט. אטיין והשלים 90 דקות, כשקבוצתו ניצחה 1:2 את נאנסי, והיא במקום השני בטבלה, שמוביל לעלייה לליגה הבכירה בתום העונה.