ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

דיווח: ליסב עיסאת מבוקש בסטיאווה בוקרשט

ברומניה טוענים שהאלופה המקומית מעוניינת בבלמה של מכבי חיפה שלאחרונה עבר לייצג את הנבחרת הרומנית: "בקאלי מוכן לשלם עבורו בינואר, יעד מעשי"

ליסב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

בדרך להפתעה? אלופת רומניה, סטיאווה בוקרשט, נערכה לחלון ההעברות של החורף ומסתמנת כמי שמוכנה לבצע מהלך שאיש לא ציפה לו: צירופו של שחקנה של מכבי חיפה, ליסב עיסאת, אחד השמות החמים בנבחרת רומניה שפתח בהרכב בניצחון 1:7 על סן מרינו. על פי דיווחים ברומניה, ג’יג’י בקאלי מוכן להשקיע ברכש ולשלם עבור עיסאת, שחקן שמירצ’ה לוצ’סקו עצמו המליץ עליו.

עיסאת נכנס במהירות לרדאר של מחלקת הסקאוטינג החדשה של האלופה הרומנית, המנוהלת עתה בידי פלורין צרנאט. היתרון הגדול שלו הוא הרב גוניות: שמאלי טבעי שמסוגל לשחק גם כבלם וגם כמגן שמאלי, שתי העמדות שבהן סטיאווה סובלת ומחפשת פתרונות דחופים.

מאמן העל מירצ’ה לוצ’סקו, שעקוב אחרי עיסאת עוד מתקופתו בנבחרות הצעירות, התרשם עמוקות מיכולתו והמליץ לשחקן לבצע צעד אל הליגה הרומנית כדי לבסס את מעמדו בנבחרת הלאומית. גם איליה דומיטרסקו הדגיש כי הוא רואה בעיסאת מועמד לגיטימי לעמדת המגן השמאלי של הנבחרת, עמדה שמעסיקה את רומניה כבר שנים.

ליסאב עיסאת (עמרי שטיין)

עיסאת, שבעבר ייצג את ישראל בנבחרות הצעירות, הפך רשמית לשחקן הנבחרת הרומנית. למרות שעיסאת חתום במכבי חיפה עד 2027, בקאלי הבהיר שהוא מוכן לשלם עבור שחקנים, שינוי גישה משמעותי מבחינתו. שוויו של עיסאת בשוק עומד על כ־300 אלף אירו בלבד, סכום שנחשב נגיש עבור סטיאווה.

מנהל הקבוצה, מיכאי סטויקה, כבר הודיע כי המטרה היא לצרף בלם, קשר ומגן שמאלי. עיסאת מתאים לשני תפקידים מתוך השלושה. סטויקה הוסיף כי הקבוצה מנהלת מגעים במספר חזיתות, כולל הליגה הפורטוגלית, אך גם השוק הרומני נמצא במעקב.

“ליסב עיסאת הוא שם חדש לקהל הרומני, אך לא למקבלי ההחלטות בנבחרת ובמועדונים. יכולתו, הרב גוניות שלו והעובדה שבחר רשמית בנבחרת רומניה הפכו אותו לאחד היעדים המעשיים והמעניינים של חלון ההעברות הקרוב. אם סטיאווה תצליח להשלים את המהלך, מדובר באחת העסקאות המפתיעות של החורף, שיכולה להקפיץ את הקריירה של עיסאת צעד גדול קדימה”, ניתחו ברומניה.

